Dystopijne "Ludzkie dzieci" nakręcił reżyser najlepszej części "Harry'ego Pottera" Fot. materiał prasowy

"Ludzkie dzieci" Alfonso Cuaróna zasłużenie wskoczyły na podium rankingu oglądalności HBO Max. Dystopijny film, który uchodzi za proroczy, przeraża swoim realizmem i wizją upadku społeczeństwa. Przed jego nakręceniem meksykański reżyser zdołał przenieść na ekrany kin jeden z tomów "Harry'ego Pottera", którego również zanurzył w mroku.

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Inspirowane prozą P.D. Jamesa "Ludzkie dzieci" Alfonso Cuaróna kreślą nihilistyczny scenariusz dla 2027 roku. Od prawie dwóch dekad na świecie nie urodziło się ani jedno dziecko, co stawia ludzkość w obliczu nieuchronnej zagłady. Gdy elita polityczna gromadzi zapasy i się bogaci, zwykli cywile zmagają się z ubóstwem, nie mając już w zasięgu wzroku żadnej nadziei na poprawę swojego losu. Koniec przyszłości ma odcień szarości i całkowitego zobojętnienia.

Były aktywista, a obecnie pracownik jednego z ministerstw Wielkiej Brytanii, będącej państwem policyjnym, postanawia załatwić dokumenty pewnej uchodźczyni, która jest chodzącym cudem. Dystopijny film Cuaróna od dwudziestu lat zadziwia swoją wiarygodnością, dając widzom poczucie, jakby obcowali z dziełem proroczym (tym bardziej, gdy coraz częściej mowa o demograficznym armagedonie). W tym rozpadającym się świecie filmowcowi, tak czy siak, udaje się dostrzec światełko w tunelu, czego znakomitym przykładem jest finałowa sekwencja w kamienicy znajdującej się pod ostrzałem.

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Reżyser "Ludzkich dzieci" nakręcił najlepszą część "Harry'ego Pottera"

Alfonso Cuarón – przed podjęciem się pracy przy filmie z Clivem Owenem ("The Knick"), Julianne Moore ("Motyl Still Alice") i Chiwetelem Ejioforem ("Backrooms. Bez wyjścia") – zasiadł na fotelu reżyserskim trzeciej części przygód "chłopca, który przeżył". "Harry Potter i więzień Azkabanu" wprowadził filmową adaptację prozy J.K. Rowling na zupełnie nowy poziom, nadając wizji Chrisa Columbusa, która przedstawiała świat magii i czarodziejstwa oczami dziecka, artystyczny wymiar.

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Poprzez zabawę kolorystyką (zwłaszcza odcieniami niebieskiego), długimi ujęciami i dynamicznym montażem meksykańskiemu twórcy udało się pomyślnie otworzyć nowy rozdział w życiu osieroconego protagonisty, naznaczony jeszcze większym cierpieniem. Chrisowi Columbusowi zawdzięczamy fundamenty filmowej serii, a Alfonsowi Cuarónowi jej skręt w ambitniejszą stronę, wychodzący daleko poza dotychczasowe ramy kina dziecięcego i młodzieżowego.

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QUIZ: Trudny quiz z "Harry'ego Pottera". Czy rozpoznasz część po jednym kadrze?

Quiz 1 / 15 Z jakiego filmu jest ten kadr? Fot. kadr z filmu "Harry Potter" Harry Potter i więzień Azkabanu Harry Potter i Zakon Feniksa Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I

W "Więźniu Azkabanu" szaty należące do uczniów Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie były wyblakłe, a jedzenie w Wielkiej Sali wyglądało mniej apetycznie niż rok i dwa lata wcześniej. Cuarón zdjął Harry'emu z nosa różowe okulary i pozwolił mu pyskować tak jak w powieściach.

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