fot. materiały prasowe

Urządzenie mieszkania w estetyce japońsko-skandynawskiej kosztuje średnio od 1500 zł do 4000 zł za metr kwadratowy. Sprawdzamy realny kosztorys prac, wskazujemy tańsze zamienniki drogich materiałów i podpowiadamy, jak zaplanować budżet.

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Moda na harmonię, która podobno sporo kosztuje. Sprawdzamy

Styl japandi łączy skandynawską funkcjonalność z japońską filozofią wabi-sabi, tworząc spokojną i uporządkowaną przestrzeń do codziennego życia.

Przekonanie o wysokim progu wejścia wynika głównie ze zdjęć luksusowych apartamentów wykończonych litym drewnem. W 2026 roku ten nurt staje się jednak dostępny dla każdego portfela. Liczymy rzeczywiste wydatki na remont i podpowiadamy, jak osiągnąć ten efekt bez nadmiernych kosztów.

Skąd ten mit? Kluczowe elementy stylu i ich potencjalne koszty

Wysoki koszt aranżacji wynika przede wszystkim z cen litego drewna, designerskich mebli oraz rękodzieła z naturalnych surowców.

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Minimalistyczna estetyka stawia na mniejszą liczbę przedmiotów, ale o wyższej trwałości i ponadczasowym wyglądzie. Stonowana paleta barw obejmuje złamaną biel, beże, szarości, brązy oraz szałwiową zieleń. Ściany pomalowane farbami strukturalnymi tworzą eleganckie tło, które przy nieprzemyślanych wyborach potrafi podnieść łączny rachunek wykończeniowy.

fot. materiały prasowe

Baza jest najważniejsza: podłogi i ściany, które nie zrujnują budżetu

Podłoga i wykończenie ścian stanowią największą pozycję na liście początkowych wydatków podczas remontu mieszkania.

Zamiast litego drewna dębowego za 450-700 zł za m² z montażem, warto wybrać panele winylowe SPC w cenie 180-280 zł za m² z ułożeniem. Zapewniają pełną wodoodporność i świetnie współpracują z ogrzewaniem podłogowym. Dobrą opcją są też panele laminowane AC5 w cenie 120-200 zł za m², wytrzymujące kontakt z wodą do 24 godzin, lub deska warstwowa dębowa za 300-500 zł za m².

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Ściany zyskają charakter dzięki rozwiązaniom takim jak farba z efektem tynku za 25-50 zł za m². Planując wnętrza w stylu japandi, warto postawić na trwałe materiały o matowym wykończeniu.

Meble i dodatki – w co inwestować, a gdzie szukać oszczędności?

Największą część budżetu wyposażeniowego warto przeznaczyć na solidną sofę oraz stół jadalniany z jasnego drewna.

Tapicerka z tkaniny bouclé, lnu czy sztruksu gwarantuje trwałość przy odporności powyżej 50 000 cykli Martindale'a. Oszczędności przyniesie renowacja mebli vintage, zakup dodatków z sieciówek lub wybór prac lokalnych twórców. Oświetlenie o barwie 2700-3000K z abażurem z papieru ryżowego kupimy za ułamek ceny designerskich lamp.

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Podczas gdy surowy styl loftowy eksponuje zimny beton, a sielski cottagecore stawia na wzorzysty nadmiar, styl japandi opiera się na wyciszającym porządku oraz czystości formy.

Remont z głową, czyli jak kontrolować budżet od A do Z

Kluczem do utrzymania dyscypliny finansowej jest przygotowanie szczegółowego kosztorysu jeszcze przed zakupem pierwszych materiałów.

Niespodziewane wydatki generują zwykle 15-20% kosztów przy samodzielnej koordynacji zakupów. Projekt, zakupy i montaż w jednej umowie można też zlecić jednemu wykonawcy, na przykład sieci Komfort, która rozlicza całość jedną wyceną.

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Jeśli masz ograniczony budżet : wybierz panele laminowane AC5 lub winyle SPC zamiast litej deski. Jeśli zależy Ci na trwałości mebli : zainwestuj w sofę z tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie. Jeśli obawiasz się ukrytych wydatków : zleć prace jednej ekipie z gwarancją na materiał i usługę.

Styl japandi: najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czym charakteryzuje się styl japandi? To połączenie skandynawskiej przytulności i japońskiego minimalizmu, oparte na naturalnych materiałach, prostych formach oraz neutralnych kolorach ziemi.

Czy styl japandi jest drogi? Nie, ponieważ koszt aranżacji wynosi zazwyczaj od 1500 do 4000 zł za m², a tańsze zamienniki drewna pozwalają znacząco obniżyć wydatki całego projektu.

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Jaka podłoga najlepiej pasuje do tego stylu? Najlepiej sprawdzają się panele winylowe SPC imitujące jasny dąb, panele laminowane o strukturze drewna lub naturalna deska warstwowa.

Na czym można najwięcej zaoszczędzić? Najwięcej zaoszczędzimy na dodatkach, oświetleniu z papieru lub rattanu oraz renowacji prostych mebli z drugiej ręki.

fot. materiały prasowe