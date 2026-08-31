fot. materiały prasowe

Sucha skóra i odwodniona cera mogą wyglądać podobnie – obie bywają szorstkie, napięte i dają uczucie ściągnięcia. To jednak dwa różne problemy: sucha skóra jest typem skóry, z kolei skóra odwodniona boryka się z problemem niedostatecznej ilości wody w warstwie rogowej naskórka. Co to oznacza w praktyce i jak rozpoznać, czego potrzebuje skóra?

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Skóra sucha a odwodniona – czym się różnią?

Najważniejsza różnica dotyczy tego, czego skórze brakuje. W przypadku skóry suchej największe znaczenie ma warstwa lipidowa i jej funkcja ochronna. Przy odwodnieniu problem dotyczy przede wszystkim odpowiedniej zawartości wody w warstwie rogowej.

To rozróżnienie jest ważne, bo odwodnienie może pojawić się także przy cerze tłustej, mieszanej czy normalnej, podczas gdy sucha skóra jest określonym typem skóry. Co więcej, oba problemy mogą występować jednocześnie – skóra może mieć zarówno niedobór lipidów, jak i zbyt małą zawartość wody.

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Aspekt Skóra sucha Skóra odwodniona Czym jest? Rodzaj skóry Stan skóry Co ją charakteryzuje? Zmniejszona zawartość lipidów i zaburzenia bariery ochronnej skóry Niedostateczna zawartość wody w warstwie rogowej naskórka Jak długo trwa? Może być trwałą cechą skóry Zazwyczaj jest stanem przejściowym Kogo dotyczy? Często występuje na całej powierzchni skóry Może dotyczyć każdego typu cery, także tłustej Typowe objawy Szorstkość, łuszczenie, uczucie ściągnięcia Napięcie, ściągnięcie, uczucie dyskomfortu, utrata blasku

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fot. materiały prasowe

Co wpływa na suchość skóry?

Suchość skóry zależy od jej indywidualnych właściwości. Na jej kondycję wpływają jednak także wiek, zaburzenia hormonalne, czynniki środowiskowe i pielęgnacja. Z czasem zmniejsza się m.in. produkcja sebum, które naturalnie natłuszcza naskórek, a funkcjonowanie bariery ochronnej może się pogarszać.

Na nasilenie suchości wpływają również czynniki zewnętrzne i sposób pielęgnacji. Zimno, wiatr, suche powietrze, bardzo gorąca woda, częste mycie, nadmierne złuszczanie czy agresywne detergenty mogą zwiększać utratę wody z naskórka. Problem może być również związany z niektórymi chorobami, np. atopowym zapaleniem skóry, oraz stosowaniem wybranych leków, np. doustnych retinoidów, takich jak izotretynoina.

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Co wpływa na suchość skóry?

Wiek i zmiany zachodzące w skórze Zaburzenia hormonalne Niska wilgotność powietrza, zimno i wiatr Częsty kontakt z wodą i detergentami Nadmierne oczyszczanie lub złuszczanie Niektóre choroby i leki

Skóra odwodniona – dlaczego traci wodę?

Odwodnienie skóry oznacza niedostateczną zawartość wody w warstwie rogowej naskórka. Jednym z mechanizmów, które mogą sprzyjać temu stanowi, jest zwiększona przeznaskórkowa utrata wody, czyli TEWL (ang. Transepidermal Water Loss). Prawidłowo funkcjonująca bariera naskórkowa pomaga ograniczać tę utratę.

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Na poziom nawodnienia wpływają m.in. niska wilgotność powietrza, ogrzewanie, przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, wiatr oraz częste mycie. Nieodpowiednia pielęgnacja, szczególnie intensywne oczyszczanie i nadmierne złuszczanie, może dodatkowo zaburzać funkcjonowanie bariery naskórkowej.

Warto wiedzieć: Odwodniona skóra twarzy może występować także przy cerze tłustej. Nadmiar sebum nie oznacza bowiem prawidłowego nawodnienia warstwy rogowej. W takiej sytuacji szczególnie ważna jest odpowiednia pielęgnacja, w tym łagodne oczyszczanie i stosowanie produktów niekomedogennych, jeśli skóra ma skłonność do zaskórników.

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fot. materiały prasowe

Jak pielęgnować skórę suchą i odwodnioną?

Odpowiednia pielęgnacja skóry suchej i odwodnionej powinna ograniczać utratę wody, wspierać barierę ochronną i zapewniać odpowiednie nawilżenie skóry. W przypadku skóry suchej szczególne znaczenie mają składniki lipidowe, natomiast aby pielęgnować skórę odwodnioną, warto sięgać również po substancje wiążące wodę.

1. Oczyszczaj delikatnie - wybieraj łagodne preparaty myjące i unikaj bardzo gorącej wody. Długie kąpiele oraz agresywne detergenty mogą dodatkowo osłabiać barierę skóry.

2. Sięgaj po humektanty - to substancje, które wiążą wodę w warstwie rogowej i pomagają utrzymać jej właściwy poziom. Należą do nich np. kwas hialuronowy, gliceryna i mocznik.

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3. Ograniczaj utratę wody przez skórę - emolienty wygładzają powierzchnię skóry, a substancje okluzyjne, takie jak wazelina czy niektóre silikony, tworzą warstwę okluzyjną, czyli film ograniczający parowanie wody.

4. Wspieraj barierę ochronną - w przypadku skóry suchej warto zwracać uwagę na składniki lipidowe, w które wzbogacane są nawilżające kremy (np. ceramidy, cholesterol i kwasy tłuszczowe stanowiące naturalne składniki bariery naskórkowej).

5. Nie przesadzaj ze złuszczaniem - jeśli skóra jest przesuszona, szorstka lub podrażniona, intensywne peelingi mogą dodatkowo pogorszyć jej kondycję. Najpierw warto zadbać o komfort skóry i prawidłowe funkcjonowanie bariery.

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6. Nakładaj kosmetyk po myciu - w codziennej pielęgnacji emolienty i kosmetyki nawilżające warto stosować krótko po kąpieli lub oczyszczaniu, gdy skóra jest jeszcze lekko wilgotna.

Warto wiedzieć: Jeśli skóra jest szczególnie wrażliwa, piecze po zastosowaniu kosmetyków, mocno się łuszczy lub mimo prawidłowej pielęgnacji pozostaje bardzo sucha, warto skonsultować się z dermatologiem.

Składniki, których warto szukać w kosmetykach do skóry suchej i odwodnionej

Najlepsze efekty w pielęgnacji skóry suchej i odwodnionej daje połączenie substancji, które wiążą wodę, wspierają barierę ochronną i ograniczają jej utratę. Warto zwracać szczególną uwagę na kilka grup składników. Jakich?

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Kwas hialuronowy, gliceryna i mocznik – humektanty, czyli substancje wiążące wodę w warstwie rogowej. Mocznik dodatkowo wspiera funkcjonowanie bariery skóry. Ceramidy, cholesterol i wielonienasycone kwasy tłuszczowe – składniki lipidów obecnych w warstwie rogowej, ważne dla prawidłowego funkcjonowania bariery skórnej. Wazelina i parafina ciekła – substancje okluzyjne, które tworzą na powierzchni skóry warstwę ograniczającą utratę wody (tylko dla osób bez tendencji do zapychania porów). Masło shea i oleje roślinne – emolienty pomagające wygładzić i zmiękczyć powierzchnię skóry. Ich działanie zależy jednak od całej formulacji produktu.

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W pielęgnacji skóry suchej i odwodnionej warto łączyć humektanty ze składnikami wspierającymi barierę lipidową – taka formuła jednocześnie zwiększa nawodnienie warstwy rogowej i ogranicza utratę wody.

Gdzie kupić kosmetyki do skóry suchej i odwodnionej?

W Drogerii Dr Zdrowie znajdziesz szeroki wybór kosmetyków odpowiadających różnym potrzebom skóry suchej i odwodnionej. W pielęgnacji twarzy uwzględnij m.in. serum nawilżające, natomiast do pielęgnacji suchej skóry całego ciała przyda Ci się sprawdzony balsam do ciała. Wybierając kosmetyki do cery suchej lub odwodnionej czy przesuszonej skóry, zwracaj uwagę nie tylko na pojedynczy składnik, ale na całą formułę oraz aktualne potrzeby i kondycję skóry.