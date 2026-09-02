Grafika wygenerowana przy użyciu AI

Od 3 września 2026 r. za kierownicą autobusu miejskiego może usiąść 18-latek. Do tej pory kategoria D była dostępna najwcześniej od 21. roku życia i to tylko po kwalifikacji wstępnej. Nowe przepisy obniżają próg o trzy lata, ale stawiają warunki: 280 godzin kwalifikacji, praca wyłącznie na liniach regularnych do 50 km i ten sam co dotychczas egzamin w WORD, z manewrami autobusem na placu włącznie.

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Co zmienia się 3 września 2026 r.

Od 3 września 2026 r. prawo jazdy kategorii D i D+E można uzyskać w wieku 18 lat pod warunkiem ukończenia kwalifikacji wstępnej, a przewozy wolno wtedy wykonywać wyłącznie na liniach regularnych na terytorium Polski, których trasa nie przekracza 50 km. Zmianę wprowadza ustawa z 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1676), ta sama, która od 3 marca 2026 r. obniżyła minimalny wiek dla kategorii B do 17 lat.

Przepisy o wieku kierowców autobusów wchodzą w życie 3 września, dziewięć miesięcy po ogłoszeniu ustawy – dzień przed uruchomieniem nowych zasad okresu próbnego dla kierowców kategorii B. Ich celem było ograniczenie deficytu kierowców zawodowych bez wychodzenia poza ramy prawa unijnego.

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Sam zakres kategorii D się nie zmienia. Nadal obejmuje pojazdy przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, także z przyczepą lekką do 750 kg. Zmienia się próg wieku i to, co za tym progiem wolno robić. Jak wyjaśnia warszawska szkoła jazdy GAZeLka, prawo jazdy kat. D od 18. roku życia nie oznacza pełnych uprawnień: 18-latek uzyskuje tę samą kategorię D co 24-latek, ale przez pierwsze lata korzysta z niej w węższym korytarzu – tylko w kraju i tylko na krótkich liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km.

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Nowe progi wiekowe: 18, 20, 21, 23 i 24 lata

Nowe przepisy nie ustanawiają jednego progu, lecz drabinkę: im starszy kierowca, tym szerszy zakres przewozów, natomiast młodszy kierowca musi przejść dłuższe szkolenie specjalistyczne i podlega większym ograniczeniom terytorialnym. Kwalifikacja wstępna (280 godzin) pozwala uzyskać uprawnienia wcześniej niż kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godzin), a bez żadnej z nich kategoria D pozostaje dostępna dopiero od 24 lat.

Wiek Wymagana kwalifikacja Zakres przewozów 18 lat kwalifikacja wstępna D, D+E – linie regularne w Polsce, trasa do 50 km 18 lat kwalifikacja wstępna D1, D1+E – przewozy na terytorium Polski, bez limitu długości trasy 20 lat kwalifikacja wstępna D, D+E – przewozy na terytorium Polski, bez limitu 50 km 21 lat kwalifikacja wstępna D, D+E – bez ograniczeń 21 lat kwalifikacja wstępna przyspieszona D, D+E – linie regularne w Polsce, trasa do 50 km 23 lata kwalifikacja wstępna przyspieszona D, D+E – bez ograniczeń 24 lata bez kwalifikacji (do pracy potrzebna kwalifikacja wstępna przyspieszona) D, D+E – bez ograniczeń

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Kategoria D1, czyli autobusy do 17 miejsc łącznie z kierowcą i o długości do 8 m, dostaje osobną ścieżkę: 18-latek z kwalifikacją wstępną może nimi jeździć po całej Polsce bez limitu 50 km. Dla osób z samą kwalifikacją wstępną przyspieszoną nowelizacja nic nie zmienia – próg 21 lat i ograniczenie do krótkich linii zostają (– linie regularne w Polsce, trasa do 50 km).

Kwalifikacja wstępna: 280 godzin, które obniżają wiek

Kwalifikacja wstępna (często nazywana jest w praktyce “kwalifikacją wstępną pełną”) to szkolenie zawodowe kierowcy przewidziane w ustawie o transporcie drogowym: 280 godzin zajęć zakończonych testem kwalifikacyjnym w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (WORD).

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195 godzin części podstawowej, 65 godzin części specjalistycznej dla kategorii D, 16 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym, 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, czyli ćwiczeń w sytuacjach awaryjnych, na przykład w poślizgu czy przy nagłym hamowaniu.

Ostatni blok można odbyć na specjalistycznym symulatorze: godzina na urządzeniu liczy się jak dwie godziny jazdy w warunkach specjalnych bez niego, więc 4 godziny zamykają się w 2.

Do testu kandydat przystępuje z numerem profilu kierowcy zawodowego (PKZ) i wniesioną opłatą za test kwalifikacyjny, a pozytywny wynik oznacza świadectwo kwalifikacji zawodowej. Ścieżka 18-latka krok po kroku

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Wejściem na ścieżkę jest kategoria B – i tu przydaje się wcześniejsza część tej samej nowelizacji: od 3 marca 2026 r. kategorię B można zdobyć już w wieku 17 lat. Do wydania prawa jazdy kategorii D trzeba mieć wcześniej ukończone szkolenie i zdany egzamin na kategorię B; na odbiór fizycznego dokumentu B czekać już nie trzeba, wystarczy tymczasowe elektroniczne prawo jazdy.

Dalej kolejność jest następująca. Kandydat wykonuje badania psychologiczne i lekarskie. Po ich odbyciu i uzyskaniu orzeczeń od psychologa i lekarza zakłada dwa profile: Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) jest niezbędny do uzyskania kwalifikacji wstępnej oraz Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) potrzebny do rozpoczęcia szkolenia kategorii D.

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Szkolenie na kategorię D może się rozpocząć jeszcze przed 18. urodzinami: art. 21 ustawy o kierujących pojazdami pozwala rozpocząć je najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku, czyli od 17 lat i 9 miesięcy, także wtedy, gdy kandydat jest dopiero w trakcie kwalifikacji wstępnej; osoba niepełnoletnia potrzebuje do tego pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. Równolegle z kwalifikacją można więc zacząć kurs na prawo jazdy kat. D – przepisy nie wymagają, żeby jedno skończyć przed rozpoczęciem drugiego i oba bloki da się prowadzić w tym samym czasie zamiast czekać.

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Kolejność na końcu ścieżki jest już sztywna. Najpierw zaliczona kwalifikacja wstępna, bo obniżony próg 18 lat dotyczy wyłącznie osób, które ją uzyskały. Potem egzamin państwowy w WORD, teoretyczny i praktyczny – najwcześniej miesiąc przed 18. urodzinami. Dokument z kategorią D kandydat odbiera po osiągnięciu 18 lat. Ostatni krok, potrzebny tylko przy pracy z tachografem cyfrowym, to karta kierowcy wydawana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

W skrócie: egzamin na B jako 17-latek, badania psychologiczne i lekarskie i oraz profile PKZ i PKK, od 17 lat i 9 miesięcy kwalifikacja i kurs na D, po zaliczonej kwalifikacji egzamin na D najwcześniej miesiąc przed osiemnastką i dokument z kategorią D po ukończeniu 18 lat.

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Dla orientacji: w jednej z warszawskich szkół pakiet 60 godzin jazd na kategorię D połączony z kwalifikacją wstępną kosztuje w chwili pisania około 11 tys. zł; w innych szkołach i miastach stawki się różnią. Kandydat po 24. roku życia idzie na egzamin bez kwalifikacji – ta będzie mu potrzebna dopiero do podjęcia pracy w przewozach.

Egzamin na kategorię D: teoria, plac i 45 minut w mieście

Nowelizacja nie zmienia egzaminu państwowego na kategorię D. Część teoretyczna trwa 25 minut i obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań specjalistycznych; do zdobycia są 74 punkty, a próg zaliczenia to 68.

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Egzamin praktyczny zaczyna się, zanim autobus ruszy. Komputer losuje dwa elementy do sprawdzenia: jeden z grupy obejmującej poziom oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, obecność płynu w spryskiwaczach i działanie sygnału dźwiękowego, drugi z grupy świateł – od pozycyjnych i mijania po drogowe, stopu, cofania, kierunkowskazy, awaryjne i przeciwmgłowe. Kandydat ma na to nie więcej niż 5 minut i nie musi niczego mierzyć: wystarczy, że wskaże, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się dany poziom, a przy światłach stopu i cofania może poprosić egzaminatora o potwierdzenie, że działają. W kategoriach autobusowych dochodzą czynności dodatkowe: sprawdzenie nadwozia, drzwi i wyjść awaryjnych oraz policzenie miejsc, wyjść i gaśnic, wskazanie koła zapasowego i apteczki. Potem kandydat rusza i przejeżdża pasem ruchu do przodu i tyłu, a na koniec wykonuje wylosowany zestaw dwóch manewrów: parkowanie skośne, prostopadłe lub równoległe w różnych kombinacjach albo ruszanie do przodu na wzniesieniu.

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W ruchu drogowym jazda trwa co najmniej 45 minut. Obejmuje między innymi włączanie się do ruchu, przejazd przez skrzyżowania i przejścia dla pieszych, wyprzedzanie, omijanie oraz zmianę pasów, a egzaminator ocenia nie tylko zgodność z przepisami, lecz także to, czy jazda jest bezpieczna, energooszczędna, sprawna i nie utrudnia ruchu innym. Dwukrotny błąd w tym samym zadaniu albo stworzenie zagrożenia kończy egzamin wynikiem negatywnym.

Znaczenie gabarytów autobusu podczas egzaminu i szkolenia

Z doświadczenia zdobytego na placu manewrowym wynika, że kandydatów na kierowców autobusu często nie gubi sam manewr, lecz niewłaściwa ocena gabarytów pojazdu. Pojazd egzaminacyjny Autosan używany w warszawskim WORD ma 10,77 m długości i 2,5 m szerokości, a jego tylna oś znajduje się daleko za miejscem kierującego. Oznacza to, że osoba zdająca musi uwzględniać nie tylko tor jazdy przedniej części pojazdu, ale również zachowanie jego tylnej części.

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Podczas maksymalnego skrętu w prawo lub w lewo tył autobusu wychodzi na zewnątrz łuku jazdy. Jest to tzw. zwis pojazdu. Im dłuższy pojazd oraz im większa odległość między ostatnią osią kół a tylnym zderzakiem, tym większe ryzyko naruszenia przestrzeni sąsiedniego pasa ruchu, zahaczenia o pachołek na placu manewrowym lub stworzenia zagrożenia dla innego uczestnika ruchu drogowego.

Kandydat, który dotychczas kierował wyłącznie samochodem osobowym, bardzo często wykonuje manewr według utrwalonych nawyków z pojazdu o znacznie mniejszych wymiarach. Typowe błędy to: zbyt wczesne rozpoczęcie skrętu, ustawienie autobusu zbyt blisko linii przeciwnej do kierunku skrętu, brak kontroli tylnej części pojazdu w lusterkach oraz niewłaściwa ocena miejsca potrzebnego do bezpiecznego wykonania manewru.

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Podczas szkolenia szczególną uwagę należy zwracać na kształtowanie prawidłowych nawyków egzaminacyjnych: obserwację lusterek przed każdym ruchem kierownicą, odpowiednie ustawienie pojazdu w pasie ruchu przed rozpoczęciem manewru, kontrolę zwisu tylnego oraz płynne prowadzenie autobusu po właściwym torze jazdy. Prawidłowe wykonanie manewru wymaga świadomego uwzględnienia długości, szerokości i zachowania tylnej części autobusu.

Limit 50 km: które linie może obsługiwać 18-latek

Limit dotyczy długości trasy linii regularnej, nie odległości w linii prostej między jej krańcami. Jak omawia to GAZeLka na przykładzie Warszawy, liczy się trasa w jednym kierunku, od pierwszego do ostatniego przystanku. W tym limicie mieści się większość warszawskich linii miejskich: osiedlowe i dzielnicowe, średnicowe w granicach miasta oraz dowozowe do metra i SKM. Mieszczą się też niektóre lokalne linie podmiejskie typu L; w chwili pisania to na przykład Legionowo – Warszawa Żerań, Piaseczno – Metro Wilanowska, Otwock – Warszawa Wschodnia, Pruszków – Warszawa Zachodnia czy Wołomin – Metro Trocka.

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Poza uprawnieniami 18-latka zostają linie dalekobieżne, przewozy okazjonalne i turystyczne oraz wszystko poza granicami kraju. Ograniczenie jest przejściowe: po 20. urodzinach ten sam kierowca może wykonywać dowolne przewozy drogowe na terytorium Polski, a po 21. – również międzynarodowe.

Kod 95, karta kierowcy i pierwsza praca

Kod 95 to wpis w prawie jazdy potwierdzający aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej; bez niego nie wolno pracować jako kierowca autobusu w przewozie drogowym, nawet z kategorią D w portfelu. Wpisu dokonuje starosta na 5 lat, licząc od dnia wydania świadectwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż ważność badań lekarskich i psychologicznych, a sam wpis oznacza wymianę dokumentu prawa jazdy.

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Karta kierowcy jest z kolei potrzebna tam, gdzie czas pracy rejestruje tachograf cyfrowy. Regularne linie do 50 km są wyłączone z unijnych przepisów o czasie jazdy, więc w pierwszej pracy 18-latka karta może się okazać niepotrzebna.

Ile można na tym zarobić? Według danych Pracuj.pl mediana wynagrodzenia kierowcy autobusu w Polsce wynosi 7 500 zł brutto, a średnia 7 903 zł brutto; różnica między największymi a najmniejszymi ośrodkami sięga około 600 zł brutto miesięcznie.

Ustawodawca, wybierając godziny szkolenia zamiast samej metryki, postawił pytanie nie tylko prawne, lecz także głęboko ludzkie: kiedy człowiek staje się gotowy do ponoszenia odpowiedzialności za innych? Osiemnastoletni kandydat, po 280 godzinach kwalifikacji i zdanym egzaminie w WORD, otrzymuje dziś uprawnienia, które dotąd czekały na niego dopiero po przekroczeniu progu 21 lat. Prawo uznało więc, że dojrzałość można mierzyć nie wyłącznie wiekiem, ale także przygotowaniem, dyscypliną i sprawdzoną umiejętnością działania. Czy jednak podobnie szybko zaufa mu rynek, pasażerowie i sami przewoźnicy — tego nie rozstrzygnie ustawa. Odpowiedź przyniesie dopiero praktyka: pierwsze rozkłady jazdy, pierwsze kursy i pierwsze chwile, w których osiemnastolatek zasiądzie za kierownicą autobusu nie jako symbol zmiany, lecz jako realny strażnik bezpieczeństwa innych ludzi.

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Źródła

Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1676). Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1226 ze zm.), art. 6, 9, 11, 15 i 21. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, rozdział 7a i art. 39a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. 2022 poz. 739 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2023 poz. 2659). Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, art. 3 lit. a. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, „Egzamin w zakresie kategorii D prawa jazdy” i „Egzamin teoretyczny”, word.waw.pl (dostęp: sierpień 2026). Pracuj.pl, „Zarobki na stanowisku kierowca autobusu”, dlafirm.pracuj.pl (dostęp: sierpień 2026). GAZeLka, „Prawo jazdy kategorii D od 18. roku życia – jak zostać kierowcą autobusu?”, gazelka.pl (aktualizacja: sierpień 2026).

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