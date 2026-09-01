1 września premierę ma nowy Lexus NX, który zyskał zrewidowany design, całkowicie przeprojektowane wnętrze, cyfrową architekturę multimediów oraz szóstą generację napędów hybrydowych. Przedsprzedaż modelu rusza jesienią 2026 roku, a pierwsze egzemplarze zjadą do salonów wiosną 2027 roku.
Rynek luksusowych SUV-ów nie wybacza stagnacji, a w niezwykle ciasnym i wymagającym segmencie D-SUV Premium walka toczy się o każdy kilometr zasięgu, każdy centymetr ekranu i ułamki sekund reakcji układu jezdnego.
Zaprezentowana w 2021 roku druga generacja Lexusa NX była dla marki kamieniem milowym, bo wprowadziła świeży język stylistyczny oraz pierwszą w historii Lexusa hybrydę plug-in. Teraz przyszedł czas na potężną modernizację.
Odświeżona stylistyka "Vital x Tech" i bezramkowy grill
Projektanci podeszli do nadwozia z chirurgiczną precyzją, ewolucyjnie rozwijając koncepcję "Vital x Tech". Nowy design Lexusa NX stawia na optyczne obniżenie środka ciężkości oraz wyeksponowanie szerokiego rozstawu kół.
Z przodu zrezygnowano z klasycznej ramki grilla na rzecz bezramkowej atrapy chłodnicy, która płynnie przechodzi w strukturę zderzaka i została zoptymalizowana pod kątem oporów aerodynamicznych.
Całkowitą metamorfozę przeszło oświetlenie. Standardem we wszystkich wersjach są nowe, zespolone reflektory przednie. Pod jednym kloszem umieszczono:
Z tyłu pojawiła się zmodernizowana listwa świetlna z charakterystycznym motywem litery "L" oraz centralnie umieszczonym, podświetlanym napisem LEXUS. Z boku wzrok przyciągają mocniejsze przetłoczenia oraz ciemne wykończenie obudów lusterek i listew bocznych, w całym samochodzie całkowicie zrezygnowano z jasnego chromu.
Macie do wyboru dziewięć lakierów, w tym nowe odcienie Sonic Platinum i Sonic Tellus, a także zarezerwowany dla odmiany F SPORT lakier Titanium Carbide Grey.
Topowa wersja Lexus NX F SPORT wyróżnia się aerodynamicznymi narożnikami tylnego zderzaka, czarnymi relingami dachowymi, przeprojektowanym spojlerem, czarnym dołem przedniego pasa, czerwonymi zaciskami hamulcowymi oraz dedykowanymi, 20-calowymi felgami aluminiowymi o lekkiej, podwójnoramiennej konstrukcji.
Rewolucja we wnętrzu, czyli "Hidden Switches", Forged Bamboo i Sensory Concierge
Kabina nowego NX-a czerpie garściami z flagowych limuzyn ES oraz modelu TZ. Architektura deski rozdzielczej została zaprojektowana na planie horyzontalnym, co potęguje wrażenie szerokości i zauważalnie poprawia widoczność do przodu.
Kluczową innowacją ergonomiczną są przełączniki w technologii "Hidden Switches". Panele sterowania wyglądają jak gładka, elegancka tafla, a poszczególne ikony podświetlają się dopiero po zbliżeniu dłoni. W przeciwieństwie do tradycyjnych paneli dotykowych, wciśnięcie płytki generuje wyraźny, wyczuwalny pod palcem impuls mechaniczny.
Japończycy wprowadzili także rewolucyjne materiały wykończeniowe. W wersjach Business oraz Prestige zastosowano Forged Bamboo, czyli ekologiczny kompozyt składający się w 55 proc. z naturalnej żywicy i błonnika bambusowego.
Każdy element ma niepowtarzalne usłojenie, a z tego samego surowca wykonano obudowę inteligentnego kluczyka. W wersji Omotenashi znajdziemy wstawki z ciemnego dębu Dark Brown Oak, a w F SPORT mikrogeometryczny wzór. Paleta tapicerek obejmuje kolory Clay Red, Solis White, Hazel, Black oraz dedykowaną, czerwoną skórę dla wariantu F SPORT.
Prawdziwą nowością na rynku europejskim jest system Lexus Sensory Concierge, który holistycznie zarządza atmosferą w kabinie. Układ koordynuje pracę:
- Wielokolorowego oświetlenia ambientowego (aż 50 odcieni do wyboru)
- Dynamicznych grafik tła na ekranie centralnym
- Nagłośnienia i pracy wielostrefowej klimatyzacji
- Podgrzewania oraz wentylacji foteli
- Rozpylania zapachów opracowanych we współpracy ze szwajcarskim domem zapachowym Givaudan
Kierowca może aktywować jeden z trzech dedykowanych programów nastrojowych: Inspire, Radiance lub Revitalise.
Szósta generacja hybryd: NX 450h+ z ładowaniem DC i NX 350h
Pod maskę trafiła szósta generacja napędu hybrydowego Lexusa, w której jednostka sterująca mocą (PCU) oraz przekładnia bezstopniowa zostały zintegrowane w jedną, kompaktową całość na wzór osi eAxle. Cały moduł jest o 10 kg lżejszy i o 10 cm niższy, co znacząco obniżyło środek ciężkości. Zastosowanie półprzewodników z węglika krzemu (SiC) drastycznie ograniczyło straty energii.
Flagowy wariant Lexus NX 450h+ (hybryda plug-in) zyskał parametry, które deklasują bezpośrednich rywali:
Akumulator trakcyjny zamontowano w podłodze w układzie poprzecznym, co usztywniło strukturę nośną i zredukowało podatność na siły skrętne. Z kolei port ładowania wyposażono w elektrycznie sterowaną klapkę.
Klasyczna pełna hybryda Lexus NX 350h otrzymała baterię litowo-jonową o konstrukcji zapożyczonej z nowego Lexusa ES 300h. Zoptymalizowano system chłodzenia przewodów elektrycznych, co pozwoliło zmniejszyć liczbę ogniw i zbić masę całego pakietu z 32,7 kg do 23,5 kg. Napęd generuje moc około 200 KM, zapewnia lepszy czas sprintu do setki i charakteryzuje się najniższą emisją CO2 w segmencie.
Zarówno NX 350h, jak i NX 450h+ spełniają rygorystyczną normę Euro 7 i oferują uciąg przyczepy z hamulcem do 1500 kg. Ponadto w hybrydzie plug-in zoptymalizowano napęd na cztery koła E-FOUR, który aktywniej dołącza tylną oś podczas dynamicznej jazdy szosowej.
Nürburgring i sztywniejsze nadwozie
Nowy NX jest pierwszym seryjnym modelem w historii marki, którego nastawy podwozia, układu kierowniczego i hamulców były kalibrowane i dopracowywane bezpośrednio na niemieckim torze Nürburgring Nordschleife oraz w centrum testowym Shimoyama.
Inżynierowie skupili się na trzech punktach podparcia kierowcy:
Konstrukcja nośna pojazdu została wzmocniona dzięki szerszemu zastosowaniu spawania laserowego i klejów strukturalnych o wysokiej wytrzymałości. Sztywność podłogi wzrosła o 25 proc., a zintegrowanie kielichów przedniego zawieszenia ze strukturą słupków A przyniosło wzrost sztywności przodu o 30 proc.
W zawieszeniu zastosowano nowe amortyzatory z ultra-czułymi zaworami tłumiącymi mikrowibracje przy minimalnym skoku tłoczyska. Wyciszenie kabiny poprawiono o 20 proc., bo przekonstruowano blok silnika spalinowego, dodano usztywnienia połączenia eAxle oraz wyłożono matami wygłuszającymi słupki B, klapę bagażnika i tylny zderzak.
Akumulator pomocniczy 12V przeniesiono pod podłogę bagażnika, zyskując lepszy rozkład mas oraz dodatkowe 26 litrów pojemności w schowku podpodłogowym.
System multimedialny Lexus Connect i usługi Connected
Przed kierowcą osadzono 12,3-calowe cyfrowe zegary, które płynnie łączą się z centralnym, 14-calowym ekranem dotykowym o grubości zaledwie 10 mm. Nowy procesor zapewnia 4-krotnie wyższą prędkość przetwarzania danych, 8-krotnie większy bufor RAM oraz wbudowany dysk o pojemności 256 GB.
Kluczowe funkcje cyfrowe obejmują:
W standardowym pakiecie usług użytkownicy otrzymują bezpłatny, 10-letni dostęp do zdalnego sterowania klimatyzacją, nawigacji LEZ (strefy czystego transportu) oraz lokalizatora pojazdu w aplikacji Lexus Link+.
Pakiet bezpieczeństwa Lexus Safety System+ 4
Czwarta generacja pakietu systemów wspomagających kierowcę Lexus Safety System+ 4 dysponuje nowymi radarami i kamerami. Horyzontalny kąt widzenia czujników zwiększono o 115 proc., a zasięg wykrywania przeszkód wzrósł aż o 170 proc.
System potrafi jednocześnie monitorować i wizualizować na wirtualnym kokpicie (lub wyświetlaczu Head-Up) aż sześć pojazdów, czyli nasz pas ruchu, dwa auta poprzedzające oraz po dwa samochody na pasach bocznych.
Aktywny tempomat DRCC z funkcją Map Connected Drive analizuje profil trasy z nawigacji satelitarnej, samoczynnie zwalniając przed ostrymi łukami, skrzyżowaniami, rondami oraz punktami poboru opłat na autostradach.
Tempomat potrafi także rozpoznać zamiar włączenia się do ruchu innego auta na podstawie aktywowanego kierunkowskazu. Z kolei asystent utrzymania pasa ruchu (LTA) uwzględnia teraz aerodynamikę holowanej przyczepy, a układ awaryjnego zatrzymania (EDSS) współpracuje z wewnętrzną kamerą monitorującą zmęczenie i skupienie wzroku kierowcy.
Wersje wyposażenia na polskim rynku
Gama nowego Lexusa NX w Polsce opiera się na czterech zróżnicowanych wariantach:
Nowy Lexus NX wjeżdża do segmentu premium z potężnym bagażem technologicznym. Zasięg elektryczny przekraczający 100 km w wersji plug-in, szybkie ładowanie prądem stałym, dopracowane na Nürburgringu podwozie oraz intuicyjna, nowoczesna kabina sprawiają, że druga faza życia japońskiego bestsellera ma wszelkie argumenty, by utrzymać pozycję lidera w swojej klasie.