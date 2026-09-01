Nowy Lexus NX
Nowy Lexus NX już w Polsce. Pod maską 6. generacja hybrydy, to będzie hit Materiały prasowe Lexus

1 września premierę ma nowy Lexus NX, który zyskał zrewidowany design, całkowicie przeprojektowane wnętrze, cyfrową architekturę multimediów oraz szóstą generację napędów hybrydowych. Przedsprzedaż modelu rusza jesienią 2026 roku, a pierwsze egzemplarze zjadą do salonów wiosną 2027 roku.

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Rynek luksusowych SUV-ów nie wybacza stagnacji, a w niezwykle ciasnym i wymagającym segmencie D-SUV Premium walka toczy się o każdy kilometr zasięgu, każdy centymetr ekranu i ułamki sekund reakcji układu jezdnego.

Zaprezentowana w 2021 roku druga generacja Lexusa NX była dla marki kamieniem milowym, bo wprowadziła świeży język stylistyczny oraz pierwszą w historii Lexusa hybrydę plug-in. Teraz przyszedł czas na potężną modernizację.

Odświeżona stylistyka "Vital x Tech" i bezramkowy grill

Projektanci podeszli do nadwozia z chirurgiczną precyzją, ewolucyjnie rozwijając koncepcję "Vital x Tech". Nowy design Lexusa NX stawia na optyczne obniżenie środka ciężkości oraz wyeksponowanie szerokiego rozstawu kół.

Nowy Lexus NX

Z przodu zrezygnowano z klasycznej ramki grilla na rzecz bezramkowej atrapy chłodnicy, która płynnie przechodzi w strukturę zderzaka i została zoptymalizowana pod kątem oporów aerodynamicznych.

Całkowitą metamorfozę przeszło oświetlenie. Standardem we wszystkich wersjach są nowe, zespolone reflektory przednie. Pod jednym kloszem umieszczono:

  • Dynamiczne adaptacyjne światła drogowe (AHS)
  • Doświetlanie zakrętów oraz zintegrowane spryskiwacze reflektorów
  • Światła do jazdy dziennej i smukłe kierunkowskazy ułożone w równoległych liniach

    • Z tyłu pojawiła się zmodernizowana listwa świetlna z charakterystycznym motywem litery "L" oraz centralnie umieszczonym, podświetlanym napisem LEXUS. Z boku wzrok przyciągają mocniejsze przetłoczenia oraz ciemne wykończenie obudów lusterek i listew bocznych, w całym samochodzie całkowicie zrezygnowano z jasnego chromu.

    Nowy Lexus NX

    Macie do wyboru dziewięć lakierów, w tym nowe odcienie Sonic Platinum i Sonic Tellus, a także zarezerwowany dla odmiany F SPORT lakier Titanium Carbide Grey.

    Topowa wersja Lexus NX F SPORT wyróżnia się aerodynamicznymi narożnikami tylnego zderzaka, czarnymi relingami dachowymi, przeprojektowanym spojlerem, czarnym dołem przedniego pasa, czerwonymi zaciskami hamulcowymi oraz dedykowanymi, 20-calowymi felgami aluminiowymi o lekkiej, podwójnoramiennej konstrukcji.

    Rewolucja we wnętrzu, czyli "Hidden Switches", Forged Bamboo i Sensory Concierge

    Kabina nowego NX-a czerpie garściami z flagowych limuzyn ES oraz modelu TZ. Architektura deski rozdzielczej została zaprojektowana na planie horyzontalnym, co potęguje wrażenie szerokości i zauważalnie poprawia widoczność do przodu.

    Nowy Lexus NX

    Kluczową innowacją ergonomiczną są przełączniki w technologii "Hidden Switches". Panele sterowania wyglądają jak gładka, elegancka tafla, a poszczególne ikony podświetlają się dopiero po zbliżeniu dłoni. W przeciwieństwie do tradycyjnych paneli dotykowych, wciśnięcie płytki generuje wyraźny, wyczuwalny pod palcem impuls mechaniczny.

    Japończycy wprowadzili także rewolucyjne materiały wykończeniowe. W wersjach Business oraz Prestige zastosowano Forged Bamboo, czyli ekologiczny kompozyt składający się w 55 proc. z naturalnej żywicy i błonnika bambusowego.

    Nowy Lexus NX

    Każdy element ma niepowtarzalne usłojenie, a z tego samego surowca wykonano obudowę inteligentnego kluczyka. W wersji Omotenashi znajdziemy wstawki z ciemnego dębu Dark Brown Oak, a w F SPORT mikrogeometryczny wzór. Paleta tapicerek obejmuje kolory Clay Red, Solis White, Hazel, Black oraz dedykowaną, czerwoną skórę dla wariantu F SPORT.

    Prawdziwą nowością na rynku europejskim jest system Lexus Sensory Concierge, który holistycznie zarządza atmosferą w kabinie. Układ koordynuje pracę:

    1. Wielokolorowego oświetlenia ambientowego (aż 50 odcieni do wyboru)
    2. Dynamicznych grafik tła na ekranie centralnym
    3. Nagłośnienia i pracy wielostrefowej klimatyzacji
    4. Podgrzewania oraz wentylacji foteli
    5. Rozpylania zapachów opracowanych we współpracy ze szwajcarskim domem zapachowym Givaudan

    Kierowca może aktywować jeden z trzech dedykowanych programów nastrojowych: Inspire, Radiance lub Revitalise.

    Szósta generacja hybryd: NX 450h+ z ładowaniem DC i NX 350h

    Pod maskę trafiła szósta generacja napędu hybrydowego Lexusa, w której jednostka sterująca mocą (PCU) oraz przekładnia bezstopniowa zostały zintegrowane w jedną, kompaktową całość na wzór osi eAxle. Cały moduł jest o 10 kg lżejszy i o 10 cm niższy, co znacząco obniżyło środek ciężkości. Zastosowanie półprzewodników z węglika krzemu (SiC) drastycznie ograniczyło straty energii.

    Nowy Lexus NX

    Flagowy wariant Lexus NX 450h+ (hybryda plug-in) zyskał parametry, które deklasują bezpośrednich rywali:

  • Zasięg w trybie elektrycznym: ponad 100 km w cyklu mieszanym WLTP (wzrost o blisko 40%)
  • Pojemność akumulatora: wzrost o 30 proc. – z 18 kWh do 23 kWh
  • Moc systemowa: wzrost z 292 KM do 307 KM (+8%)
  • Przyspieszenie 0-100 km/h: 6,1 sekundy
  • Szybkie ładowanie DC: standardowe gniazdo prądu stałego umożliwia ładowanie w zakresie 10-80 proc. w 30 minut
  • Mobilny magazyn energii: seryjne gniazdo 1500 W AC w bagażniku

    • Akumulator trakcyjny zamontowano w podłodze w układzie poprzecznym, co usztywniło strukturę nośną i zredukowało podatność na siły skrętne. Z kolei port ładowania wyposażono w elektrycznie sterowaną klapkę.

    Klasyczna pełna hybryda Lexus NX 350h otrzymała baterię litowo-jonową o konstrukcji zapożyczonej z nowego Lexusa ES 300h. Zoptymalizowano system chłodzenia przewodów elektrycznych, co pozwoliło zmniejszyć liczbę ogniw i zbić masę całego pakietu z 32,7 kg do 23,5 kg. Napęd generuje moc około 200 KM, zapewnia lepszy czas sprintu do setki i charakteryzuje się najniższą emisją CO2 w segmencie.

    Nowy Lexus NX

    Zarówno NX 350h, jak i NX 450h+ spełniają rygorystyczną normę Euro 7 i oferują uciąg przyczepy z hamulcem do 1500 kg. Ponadto w hybrydzie plug-in zoptymalizowano napęd na cztery koła E-FOUR, który aktywniej dołącza tylną oś podczas dynamicznej jazdy szosowej.

    Nürburgring i sztywniejsze nadwozie

    Nowy NX jest pierwszym seryjnym modelem w historii marki, którego nastawy podwozia, układu kierowniczego i hamulców były kalibrowane i dopracowywane bezpośrednio na niemieckim torze Nürburgring Nordschleife oraz w centrum testowym Shimoyama.

    Inżynierowie skupili się na trzech punktach podparcia kierowcy:

  • Pozycja za kierownicą: punkt biodrowy fotela opuszczono niżej, bliżej osi obrotu pojazdu
  • Kierownica: średnicę wieńca zmniejszono o 10 mm, zwiększając jednocześnie zakres regulacji kolumny osiowej
  • Gaz: zyskał nowy czujnik położenia, mniejsze tarcie wewnętrzne oraz całkowicie liniową charakterystykę dozowania mocy

    • Konstrukcja nośna pojazdu została wzmocniona dzięki szerszemu zastosowaniu spawania laserowego i klejów strukturalnych o wysokiej wytrzymałości. Sztywność podłogi wzrosła o 25 proc., a zintegrowanie kielichów przedniego zawieszenia ze strukturą słupków A przyniosło wzrost sztywności przodu o 30 proc.

    Nowy Lexus NX

    W zawieszeniu zastosowano nowe amortyzatory z ultra-czułymi zaworami tłumiącymi mikrowibracje przy minimalnym skoku tłoczyska. Wyciszenie kabiny poprawiono o 20 proc., bo przekonstruowano blok silnika spalinowego, dodano usztywnienia połączenia eAxle oraz wyłożono matami wygłuszającymi słupki B, klapę bagażnika i tylny zderzak.

    Akumulator pomocniczy 12V przeniesiono pod podłogę bagażnika, zyskując lepszy rozkład mas oraz dodatkowe 26 litrów pojemności w schowku podpodłogowym.

    System multimedialny Lexus Connect i usługi Connected

    Przed kierowcą osadzono 12,3-calowe cyfrowe zegary, które płynnie łączą się z centralnym, 14-calowym ekranem dotykowym o grubości zaledwie 10 mm. Nowy procesor zapewnia 4-krotnie wyższą prędkość przetwarzania danych, 8-krotnie większy bufor RAM oraz wbudowany dysk o pojemności 256 GB.

    Kluczowe funkcje cyfrowe obejmują:

  • Pełną mapę nawigacji na zegarach: bezpośredni rzut mapy Google z chmury na 12,3-calowy wyświetlacz wskaźników
  • Cyfrowy Kluczyk+ (Digital Key+): obsługa w Apple Wallet, Google Wallet oraz Apple Watch z możliwością udostępnienia dostępu 6 dodatkowym użytkownikom (działa przez NFC nawet po rozładowaniu smartfona)
  • Dedykowane Menu EV: błyskawiczny podgląd krzywej ładowania, stanu baterii i planowania odjazdu
  • Pakiet Connect & Secure: zintegrowany Rejestrator Jazdy (nagrywa obraz z kamer 360 stopni w pętli do 90 minut z automatycznym zapisem 10 s przed i po kolizji), Zdalny Immobilizer zabezpieczony 6-cyfrowym kodem PIN oraz monitoring pojazdu prowadzony we współpracy z centralą Vodafone

    • W standardowym pakiecie usług użytkownicy otrzymują bezpłatny, 10-letni dostęp do zdalnego sterowania klimatyzacją, nawigacji LEZ (strefy czystego transportu) oraz lokalizatora pojazdu w aplikacji Lexus Link+.

    Nowy Lexus NX

    Pakiet bezpieczeństwa Lexus Safety System+ 4

    Czwarta generacja pakietu systemów wspomagających kierowcę Lexus Safety System+ 4 dysponuje nowymi radarami i kamerami. Horyzontalny kąt widzenia czujników zwiększono o 115 proc., a zasięg wykrywania przeszkód wzrósł aż o 170 proc.

    System potrafi jednocześnie monitorować i wizualizować na wirtualnym kokpicie (lub wyświetlaczu Head-Up) aż sześć pojazdów, czyli nasz pas ruchu, dwa auta poprzedzające oraz po dwa samochody na pasach bocznych.

    Aktywny tempomat DRCC z funkcją Map Connected Drive analizuje profil trasy z nawigacji satelitarnej, samoczynnie zwalniając przed ostrymi łukami, skrzyżowaniami, rondami oraz punktami poboru opłat na autostradach.

    Nowy Lexus NX

    Tempomat potrafi także rozpoznać zamiar włączenia się do ruchu innego auta na podstawie aktywowanego kierunkowskazu. Z kolei asystent utrzymania pasa ruchu (LTA) uwzględnia teraz aerodynamikę holowanej przyczepy, a układ awaryjnego zatrzymania (EDSS) współpracuje z wewnętrzną kamerą monitorującą zmęczenie i skupienie wzroku kierowcy.

    Wersje wyposażenia na polskim rynku

    Gama nowego Lexusa NX w Polsce opiera się na czterech zróżnicowanych wariantach:

  • Business: 12,3-calowe zegary cyfrowe, 14-calowy ekran Lexus Connect, reflektory bi-LED ze spryskiwaczami, podgrzewana i elektrycznie sterowana kierownica, podgrzewane fotele, elektryczna klapa bagażnika, pakiet Lexus Safety System+ 4, gniazdo 1500 W AC (w 450h+) oraz wykończenie Forged Bamboo.
  • Prestige: pamięć ustawień fotela kierowcy, wentylacja przednich foteli z regulacją lędźwiową, bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika ruchem stopy, kamery 360 stopni Panoramic View Monitor (PVM), ładowarka indukcyjna oraz oświetlenie ambientowe. Opcjonalnie dostępny dach panoramiczny i 20-calowe felgi.
  • F SPORT: pakiet aerodynamiczny nadwozia, 20-calowe obręcze kół F SPORT, czarne relingi i spojler, sportowe fotele z czerwoną tapicerką skórzaną, adaptacyjne zawieszenie AVS, aluminiowe nakładki pedałów oraz listwy o mikrogeometrycznym wzorze.
  • Omotenashi: tapicerka z naturalnej skóry, 20-calowe felgi polerowane, podgrzewana tylna kanapa, wyświetlacz Head-Up Display (HUD), inteligentny asystent parkowania Teammate, drewno Dark Brown Oak oraz pełny system Sensory Concierge. Opcjonalnie: 17-głośnikowy system audio Mark Levinson i cyfrowe lusterko wsteczne.

    • Nowy Lexus NX wjeżdża do segmentu premium z potężnym bagażem technologicznym. Zasięg elektryczny przekraczający 100 km w wersji plug-in, szybkie ładowanie prądem stałym, dopracowane na Nürburgringu podwozie oraz intuicyjna, nowoczesna kabina sprawiają, że druga faza życia japońskiego bestsellera ma wszelkie argumenty, by utrzymać pozycję lidera w swojej klasie.