Nowy Lexus NX już w Polsce. Pod maską 6. generacja hybrydy, to będzie hit Materiały prasowe Lexus

1 września premierę ma nowy Lexus NX, który zyskał zrewidowany design, całkowicie przeprojektowane wnętrze, cyfrową architekturę multimediów oraz szóstą generację napędów hybrydowych. Przedsprzedaż modelu rusza jesienią 2026 roku, a pierwsze egzemplarze zjadą do salonów wiosną 2027 roku.

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Rynek luksusowych SUV-ów nie wybacza stagnacji, a w niezwykle ciasnym i wymagającym segmencie D-SUV Premium walka toczy się o każdy kilometr zasięgu, każdy centymetr ekranu i ułamki sekund reakcji układu jezdnego.

Zaprezentowana w 2021 roku druga generacja Lexusa NX była dla marki kamieniem milowym, bo wprowadziła świeży język stylistyczny oraz pierwszą w historii Lexusa hybrydę plug-in. Teraz przyszedł czas na potężną modernizację.

Odświeżona stylistyka "Vital x Tech" i bezramkowy grill

Projektanci podeszli do nadwozia z chirurgiczną precyzją, ewolucyjnie rozwijając koncepcję "Vital x Tech". Nowy design Lexusa NX stawia na optyczne obniżenie środka ciężkości oraz wyeksponowanie szerokiego rozstawu kół.

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Z przodu zrezygnowano z klasycznej ramki grilla na rzecz bezramkowej atrapy chłodnicy, która płynnie przechodzi w strukturę zderzaka i została zoptymalizowana pod kątem oporów aerodynamicznych.

Całkowitą metamorfozę przeszło oświetlenie. Standardem we wszystkich wersjach są nowe, zespolone reflektory przednie. Pod jednym kloszem umieszczono:

Dynamiczne adaptacyjne światła drogowe (AHS) Doświetlanie zakrętów oraz zintegrowane spryskiwacze reflektorów Światła do jazdy dziennej i smukłe kierunkowskazy ułożone w równoległych liniach

Z tyłu pojawiła się zmodernizowana listwa świetlna z charakterystycznym motywem litery "L" oraz centralnie umieszczonym, podświetlanym napisem LEXUS. Z boku wzrok przyciągają mocniejsze przetłoczenia oraz ciemne wykończenie obudów lusterek i listew bocznych, w całym samochodzie całkowicie zrezygnowano z jasnego chromu.

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Macie do wyboru dziewięć lakierów, w tym nowe odcienie Sonic Platinum i Sonic Tellus, a także zarezerwowany dla odmiany F SPORT lakier Titanium Carbide Grey.

Topowa wersja Lexus NX F SPORT wyróżnia się aerodynamicznymi narożnikami tylnego zderzaka, czarnymi relingami dachowymi, przeprojektowanym spojlerem, czarnym dołem przedniego pasa, czerwonymi zaciskami hamulcowymi oraz dedykowanymi, 20-calowymi felgami aluminiowymi o lekkiej, podwójnoramiennej konstrukcji.

Rewolucja we wnętrzu, czyli "Hidden Switches", Forged Bamboo i Sensory Concierge

Kabina nowego NX-a czerpie garściami z flagowych limuzyn ES oraz modelu TZ. Architektura deski rozdzielczej została zaprojektowana na planie horyzontalnym, co potęguje wrażenie szerokości i zauważalnie poprawia widoczność do przodu.

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Kluczową innowacją ergonomiczną są przełączniki w technologii "Hidden Switches". Panele sterowania wyglądają jak gładka, elegancka tafla, a poszczególne ikony podświetlają się dopiero po zbliżeniu dłoni. W przeciwieństwie do tradycyjnych paneli dotykowych, wciśnięcie płytki generuje wyraźny, wyczuwalny pod palcem impuls mechaniczny.

Japończycy wprowadzili także rewolucyjne materiały wykończeniowe. W wersjach Business oraz Prestige zastosowano Forged Bamboo, czyli ekologiczny kompozyt składający się w 55 proc. z naturalnej żywicy i błonnika bambusowego.

Każdy element ma niepowtarzalne usłojenie, a z tego samego surowca wykonano obudowę inteligentnego kluczyka. W wersji Omotenashi znajdziemy wstawki z ciemnego dębu Dark Brown Oak, a w F SPORT mikrogeometryczny wzór. Paleta tapicerek obejmuje kolory Clay Red, Solis White, Hazel, Black oraz dedykowaną, czerwoną skórę dla wariantu F SPORT.

Prawdziwą nowością na rynku europejskim jest system Lexus Sensory Concierge, który holistycznie zarządza atmosferą w kabinie. Układ koordynuje pracę:

Wielokolorowego oświetlenia ambientowego (aż 50 odcieni do wyboru) Dynamicznych grafik tła na ekranie centralnym Nagłośnienia i pracy wielostrefowej klimatyzacji Podgrzewania oraz wentylacji foteli Rozpylania zapachów opracowanych we współpracy ze szwajcarskim domem zapachowym Givaudan

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Kierowca może aktywować jeden z trzech dedykowanych programów nastrojowych: Inspire, Radiance lub Revitalise.

Szósta generacja hybryd: NX 450h+ z ładowaniem DC i NX 350h

Pod maskę trafiła szósta generacja napędu hybrydowego Lexusa, w której jednostka sterująca mocą (PCU) oraz przekładnia bezstopniowa zostały zintegrowane w jedną, kompaktową całość na wzór osi eAxle. Cały moduł jest o 10 kg lżejszy i o 10 cm niższy, co znacząco obniżyło środek ciężkości. Zastosowanie półprzewodników z węglika krzemu (SiC) drastycznie ograniczyło straty energii.

Flagowy wariant Lexus NX 450h+ (hybryda plug-in) zyskał parametry, które deklasują bezpośrednich rywali:

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Zasięg w trybie elektrycznym : ponad 100 km w cyklu mieszanym WLTP (wzrost o blisko 40%) Pojemność akumulatora : wzrost o 30 proc. – z 18 kWh do 23 kWh Moc systemowa : wzrost z 292 KM do 307 KM (+8%) Przyspieszenie 0-100 km/h : 6,1 sekundy Szybkie ładowanie DC : standardowe gniazdo prądu stałego umożliwia ładowanie w zakresie 10-80 proc. w 30 minut Mobilny magazyn energii : seryjne gniazdo 1500 W AC w bagażniku

Akumulator trakcyjny zamontowano w podłodze w układzie poprzecznym, co usztywniło strukturę nośną i zredukowało podatność na siły skrętne. Z kolei port ładowania wyposażono w elektrycznie sterowaną klapkę.

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Klasyczna pełna hybryda Lexus NX 350h otrzymała baterię litowo-jonową o konstrukcji zapożyczonej z nowego Lexusa ES 300h. Zoptymalizowano system chłodzenia przewodów elektrycznych, co pozwoliło zmniejszyć liczbę ogniw i zbić masę całego pakietu z 32,7 kg do 23,5 kg. Napęd generuje moc około 200 KM, zapewnia lepszy czas sprintu do setki i charakteryzuje się najniższą emisją CO2 w segmencie.

Zarówno NX 350h, jak i NX 450h+ spełniają rygorystyczną normę Euro 7 i oferują uciąg przyczepy z hamulcem do 1500 kg. Ponadto w hybrydzie plug-in zoptymalizowano napęd na cztery koła E-FOUR, który aktywniej dołącza tylną oś podczas dynamicznej jazdy szosowej.

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Nürburgring i sztywniejsze nadwozie

Nowy NX jest pierwszym seryjnym modelem w historii marki, którego nastawy podwozia, układu kierowniczego i hamulców były kalibrowane i dopracowywane bezpośrednio na niemieckim torze Nürburgring Nordschleife oraz w centrum testowym Shimoyama.

Inżynierowie skupili się na trzech punktach podparcia kierowcy:

Pozycja za kierownicą : punkt biodrowy fotela opuszczono niżej, bliżej osi obrotu pojazdu Kierownica : średnicę wieńca zmniejszono o 10 mm , zwiększając jednocześnie zakres regulacji kolumny osiowej Gaz : zyskał nowy czujnik położenia, mniejsze tarcie wewnętrzne oraz całkowicie liniową charakterystykę dozowania mocy

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Konstrukcja nośna pojazdu została wzmocniona dzięki szerszemu zastosowaniu spawania laserowego i klejów strukturalnych o wysokiej wytrzymałości. Sztywność podłogi wzrosła o 25 proc., a zintegrowanie kielichów przedniego zawieszenia ze strukturą słupków A przyniosło wzrost sztywności przodu o 30 proc.

W zawieszeniu zastosowano nowe amortyzatory z ultra-czułymi zaworami tłumiącymi mikrowibracje przy minimalnym skoku tłoczyska. Wyciszenie kabiny poprawiono o 20 proc., bo przekonstruowano blok silnika spalinowego, dodano usztywnienia połączenia eAxle oraz wyłożono matami wygłuszającymi słupki B, klapę bagażnika i tylny zderzak.

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Akumulator pomocniczy 12V przeniesiono pod podłogę bagażnika, zyskując lepszy rozkład mas oraz dodatkowe 26 litrów pojemności w schowku podpodłogowym.

System multimedialny Lexus Connect i usługi Connected

Przed kierowcą osadzono 12,3-calowe cyfrowe zegary, które płynnie łączą się z centralnym, 14-calowym ekranem dotykowym o grubości zaledwie 10 mm. Nowy procesor zapewnia 4-krotnie wyższą prędkość przetwarzania danych, 8-krotnie większy bufor RAM oraz wbudowany dysk o pojemności 256 GB.

Kluczowe funkcje cyfrowe obejmują:

Pełną mapę nawigacji na zegarach : bezpośredni rzut mapy Google z chmury na 12,3-calowy wyświetlacz wskaźników Cyfrowy Kluczyk+ (Digital Key+) : obsługa w Apple Wallet, Google Wallet oraz Apple Watch z możliwością udostępnienia dostępu 6 dodatkowym użytkownikom (działa przez NFC nawet po rozładowaniu smartfona) Dedykowane Menu EV : błyskawiczny podgląd krzywej ładowania, stanu baterii i planowania odjazdu Pakiet Connect & Secure : zintegrowany Rejestrator Jazdy (nagrywa obraz z kamer 360 stopni w pętli do 90 minut z automatycznym zapisem 10 s przed i po kolizji), Zdalny Immobilizer zabezpieczony 6-cyfrowym kodem PIN oraz monitoring pojazdu prowadzony we współpracy z centralą Vodafone

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W standardowym pakiecie usług użytkownicy otrzymują bezpłatny, 10-letni dostęp do zdalnego sterowania klimatyzacją, nawigacji LEZ (strefy czystego transportu) oraz lokalizatora pojazdu w aplikacji Lexus Link+.

Pakiet bezpieczeństwa Lexus Safety System+ 4

Czwarta generacja pakietu systemów wspomagających kierowcę Lexus Safety System+ 4 dysponuje nowymi radarami i kamerami. Horyzontalny kąt widzenia czujników zwiększono o 115 proc., a zasięg wykrywania przeszkód wzrósł aż o 170 proc.

System potrafi jednocześnie monitorować i wizualizować na wirtualnym kokpicie (lub wyświetlaczu Head-Up) aż sześć pojazdów, czyli nasz pas ruchu, dwa auta poprzedzające oraz po dwa samochody na pasach bocznych.

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Aktywny tempomat DRCC z funkcją Map Connected Drive analizuje profil trasy z nawigacji satelitarnej, samoczynnie zwalniając przed ostrymi łukami, skrzyżowaniami, rondami oraz punktami poboru opłat na autostradach.

Tempomat potrafi także rozpoznać zamiar włączenia się do ruchu innego auta na podstawie aktywowanego kierunkowskazu. Z kolei asystent utrzymania pasa ruchu (LTA) uwzględnia teraz aerodynamikę holowanej przyczepy, a układ awaryjnego zatrzymania (EDSS) współpracuje z wewnętrzną kamerą monitorującą zmęczenie i skupienie wzroku kierowcy.

Wersje wyposażenia na polskim rynku

Gama nowego Lexusa NX w Polsce opiera się na czterech zróżnicowanych wariantach:

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Business : 12,3-calowe zegary cyfrowe, 14-calowy ekran Lexus Connect, reflektory bi-LED ze spryskiwaczami, podgrzewana i elektrycznie sterowana kierownica, podgrzewane fotele, elektryczna klapa bagażnika, pakiet Lexus Safety System+ 4, gniazdo 1500 W AC (w 450h+) oraz wykończenie Forged Bamboo. Prestige : pamięć ustawień fotela kierowcy, wentylacja przednich foteli z regulacją lędźwiową, bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika ruchem stopy, kamery 360 stopni Panoramic View Monitor (PVM), ładowarka indukcyjna oraz oświetlenie ambientowe. Opcjonalnie dostępny dach panoramiczny i 20-calowe felgi. F SPORT : pakiet aerodynamiczny nadwozia, 20-calowe obręcze kół F SPORT, czarne relingi i spojler, sportowe fotele z czerwoną tapicerką skórzaną, adaptacyjne zawieszenie AVS, aluminiowe nakładki pedałów oraz listwy o mikrogeometrycznym wzorze. Omotenashi : tapicerka z naturalnej skóry, 20-calowe felgi polerowane, podgrzewana tylna kanapa, wyświetlacz Head-Up Display (HUD), inteligentny asystent parkowania Teammate, drewno Dark Brown Oak oraz pełny system Sensory Concierge . Opcjonalnie: 17-głośnikowy system audio Mark Levinson i cyfrowe lusterko wsteczne.

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