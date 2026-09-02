True crime Netfliksa oburza i szokuje Fot. Netflix

Widzowie lubią true crime, co udowadnia popularność "Śmierć żony pastora", najnowszego dokumentu w bibliotece Netfliksa. Tajemnicza historia Mici Miller, żony pobożnego i lubianego pastora w małym nadmorskim mieście, przeraziła mnie bardziej niż większość podobnych dokumentów. Ujawnia koszmar za drzwiami "religijnego i szczęśliwego" domu.

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Jeśli macie słabość do true crime, które pokazują, jak przerażająca może być rzeczywistość ukryta za pozornie idealnym życiem (jak tegoroczny hit "Czy powinnam wyjść za mordercę?"), "Śmierć żony pastora" powinna trafić na waszą listę. Trzyczęściowy serial dokumentalny Netfliksa opowiada historię Mici Miller, młodej żony pastora Johna-Paula Millera z Myrtle Beach w Karolinie Południowej w USA, której śmierć w 2024 roku do dziś budzi wiele pytań.

"Dzięki niepublikowanym wcześniej materiałom i relacjom z pierwszej ręki od przyjaciół oraz członków rodziny, którzy po raz pierwszy publicznie zabierają głos, serial bada zarzuty dotyczące kontroli i manipulacji, a także wydarzenia prowadzące do nagłej i tajemniczej śmierci Mici oraz trwającą do dziś walkę o poznanie prawdy" – brzmi opis produkcji, która jest w czołówce najpopularniejszych seriali w Polsce.

Dokument true crime zszokował widzów Netfliksa, ale został też doceniony przez krytyków. Na Rotten Tomatoes ma 100 proc. pozytywnych recenzji (choć wynik opiera się tylko na pięciu opiniach krytyków).

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Joel Keller z Decider nazywa serial "wstrząsającą, ale porywającą historią zdrady, kontroli i obsesji, skrywających się za zasłoną wiary i oddania Jezusowi". Richard Roeper z RogerEbert.com zwraca z kolei uwagę, że twórcy – Michael Gasparro i Julia Willoughby Nason – potrafili opowiedzieć "bulwersującą historię bez epatowania sensacją i wykorzystywania ofiary". Obaj trafili w punkt.

Dawno nie oglądałam true crime, które tak mnie zbulwersowało. Na pierwszy rzut oka mamy idealny obrazek z protestanckiej Ameryki: pastor, kościół, piękna żona, zżyta wspólnota wiernych, radosny śpiew podczas nabożeństw i życie podporządkowane religii. Tyle że według relacji rodziny, przyjaciół i byłych członków kościoła za tą fasadą przez lata miało dochodzić do kontroli i manipulacji. "Śmierć żony pastora" pokazuje nie tylko toksyczne małżeństwo, ale też obłudę człowieka, który kreuje się na duchowy autorytet i "świętego", a w czterech ścianach krzywdzi bliską osobę.

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Mica Miller Fot. Netflix

Dalsza część artykułu zawiera spoilery.

"Śmierć żony pastora" na Netflix opowiada historię Mici Miller. Życie z duchownym było dalekie od ideału

Mica Miller poznała Johna-Paula "JP" Millera jako nastolatka w kościele, do którego jej rodzina zaczęła uczęszczać po przeprowadzce do Myrtle Beach. On był jej pastorem, mentorem i autorytetem, starszym o 15 lat. Kiedy Mica miała 20 lat, a JP 35, rozpoczął się ich romans. Oboje zakończyli wcześniejsze małżeństwa, a w 2017 roku wzięli ślub. Według bliskich brak równowagi siły, która istniała między nimi jeszcze zanim zostali parą, była jednym z fundamentów późniejszej toksycznej relacji.

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Z relacji przedstawionych w dokumencie wynika, że JP miał stopniowo kontrolować kolejne obszary życia żony – jej kontakty z ludźmi, pieniądze, życie intymne, pracę, a nawet codzienną rutynę. Mica, kobieta pełna wiary, energii i życia, miała powiedzieć przyjaciółce, żeby nie dzwoniła do niej przed 11 rano, bo JP nie lubił, gdy wstawała wcześniej od niego. Podczas kazań pastor mówił m.in. o obowiązkach żony wobec męża i o tym, że pożycie małżeństwie jest jego męską potrzebą, której nie można mu odmawiać.

Twórcy mówią o coercive control, kontroli przymusowej, czyli przemocy polegającej na systematycznym odbieraniu drugiej osobie niezależności, manipulowaniu i zastraszaniu. Cel JP? Mieć nad Micą władzę.

Do tego dochodziła zdrada. Pastor miał romans z Suzie Skinner, członkinią swojego kościoła. Mica dowiedziała się o wszystkim i zmusiła męża do pisemnej obietnicy, że zakończy relację. On jednak miał ją kontynuować.

John-Paul Miller Fot. Netflix

Miller w końcu postanowiła odejść od męża, ale jej koszmar się nie skończył. Wręcz przeciwnie. W dokumentach i relacjach pojawiają się informacje o urządzeniach śledzących w samochodzie i przeciętych oponach, lawinie telefonów i wiadomości oraz opublikowaniu intymnego zdjęcia Miki bez jej zgody. W grudniu 2025 roku federalna ława przysięgłych postawiła JP zarzuty cyberstalkingu i składania fałszywych zeznań śledczym. Pastor nie przyznał się do winy.

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Co stało się z Miką Miller?

Mica złożyła pozew o separację 15 kwietnia 2024 roku. Dokumenty rozwodowe zostały doręczone JP 25 kwietnia. W dołączonym oświadczeniu napisała, że od początku małżeństwa była krzywdzona "emocjonalnie, seksualnie, duchowo, finansowo i fizycznie".

Dwa dni później, 27 kwietnia, Mica kupiła broń, pojechała do parku stanowego w Karolinie Północnej i zadzwoniła pod 911, mówiąc, że zamierza odebrać sobie życie. Została znaleziona martwa od rany postrzałowej głowy.

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Śmierć Mici Miller oficjalnie uznano za samobójstwo, w co nie dowierza jej rodzina. Bliscy od początku wskazywali na wcześniejsze relacje kobiety o przemocy, strachu i prześladowaniu. JP jeszcze przed oficjalnym orzeczeniem koronera ogłosił z ambony, że Mica targnęła się na swoje życie, a później próbował zdobyć jej dzienniki i notatki terapeutyczne. Do tego w czerwcu 2025 roku, ponad rok po śmierci żony, wziął ślub z Suzie Skinner, swoją dawną kochanką.

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Jak było naprawdę? "Śmierć żony pastora" wychodzi poza próbę rozwiązania zagadki "kto zabił Micę Miller?". Twórcy nie przedstawiają dowodów na to, że JP ją zamordował i nie ferują wyroków. Wiele osób spekuluje, że tak właśnie było, ale oficjalnie John-Paul Miller nie został oskarżony. Śledczy ustalili, że w chwili jej śmierci przebywał w innym miejscu. Może więc pastor nie zabił swojej żony fizycznie, ale przez lata niszczył ją psychicznie, co mogło doprowadzić ją do punktu, w którym odebrała sobie życie.