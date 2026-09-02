Fot. materiały prasowe

Sukces to nie dzieło przypadku – jego historia pisana jest świadomymi wyborami. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w kampanii Kierunek edukacja pokazuje, jak wiedza pomaga tworzyć własną przyszłość.

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Każda historia sukcesu zaczyna się inaczej

Awans, zdobycie nowych kompetencji, zmiana zawodowa, a może realizacja planu odkładanego od kilku lat? Sukces dla każdego może oznaczać coś zupełnie innego. Nie istnieje też jedna droga, która prowadzi do jego osiągnięcia.

Wspólnym elementem wielu takich historii jest jednak gotowość do rozwoju. Zdobywanie wiedzy pozwala poszerzać perspektywy, lepiej przygotowywać się do nowych wyzwań i podejmować bardziej świadome kroki dotyczące własnej przyszłości. Czasem to właśnie decyzja o dalszej edukacji staje się początkiem kolejnego ważnego etapu.

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Na tej idei opiera się kampania Kierunek edukacja, realizowana przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Jej celem jest przypomnienie, że historia sukcesu nie powstaje w jednej chwili. Składają się na nią kolejne wybory, zdobywane doświadczenia, konsekwencja i chęć rozwoju. Wiedza to siła, która zmienia świat – może być impulsem do zmian i wstępem do niejednej historii sukcesu.

Radek Kotarski ramię w ramię z WSKZ

Ambasadorem kampanii Kierunek edukacja został Radek Kotarski – popularyzator wiedzy, autor książek i przedsiębiorca, który od lat zachęca do poznawania świata, zadawania pytań i poszukiwania nowych sposobów zdobywania wiedzy.

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Jego działalność naturalnie wpisuje się w ideę Kierunku edukacja. Pokazuje bowiem, że ciekawość świata i chęć zdobywania wiedzy mogą towarzyszyć nam przez całe życie i otwierać kolejne możliwości.

Sukces nie zawsze zaczyna się przecież od wielkiego planu. Czasem jego początkiem jest zainteresowanie nową dziedziną, potrzeba zdobycia konkretnych kompetencji albo decyzja, że nadszedł odpowiedni moment na zmianę. Wiedza pomaga zrobić kolejny krok – ale to każdy sam decyduje, dokąd zaprowadzi go jego własna historia.

25 lat wspólnego pisania historii sukcesu

Bieżący rok ma dla Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego szczególne znaczenie – Uczelnia obchodzi 25-lecie działalności. Jubileusz jest okazją do spojrzenia na historię WSKZ przez pryzmat osób, które przez te lata zdecydowały się rozwijać swoją wiedzę i kompetencje właśnie tam.

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Przez ćwierć wieku zmieniały się technologie, realia zawodowe, oczekiwania pracodawców i sposoby zdobywania wiedzy. Nie zmieniła się potrzeba rozwoju oraz poszukiwania możliwości, które pozwalają realizować kolejne cele.

Hasło „Tworzymy historie sukcesu” podkreśla, jak ważne dla Uczelni były i są doświadczenia jej studentów i słuchaczy. Każdy z nich rozpoczyna naukę z innym nastawieniem, planem i wyobrażeniem własnej przyszłości. Dla jednych edukacja jest pierwszym krokiem na drodze zawodowej, dla innych sposobem na rozwinięcie dotychczasowych kompetencji lub otwarcie się na zupełnie nowe możliwości.

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Fot. materiały prasowe

Edukacja środkiem do celu

Różne cele wymagają różnych ścieżek rozwoju. Dlatego oferta Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego obejmuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, jednolite magisterskie, podyplomowe oraz MBA.

Tak szeroki wybór pozwala odnaleźć odpowiednie rozwiązanie zarówno osobom, które dopiero rozpoczynają swoją akademicką historię, jak i tym, które mają już doświadczenie zawodowe i chcą pogłębiać specjalistyczną wiedzę, zdobywać nowe kompetencje lub przygotować się do kolejnych wyzwań.

Studia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studenci i słuchacze korzystają z platformy dydaktycznej dostępnej przez całą dobę, dzięki czemu mogą organizować naukę z uwzględnieniem pracy, życia rodzinnego oraz innych codziennych obowiązków.

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Każda podróż zasługuje na dobrego przewodnika

Ważną częścią procesu kształcenia są również osoby, od których zdobywamy wiedzę. WSKZ współpracuje z ponad 1100 ekspertami, wśród których znajdują się specjaliści związani z renomowanymi ośrodkami akademickimi oraz praktycy posiadający doświadczenie w świecie biznesu.

Studenci i słuchacze mogą korzystać z materiałów dydaktycznych przygotowanych m.in. przez ekspertów związanych z takimi ośrodkami jak Harvard, Oxford czy Cambridge. Akademicką perspektywę uzupełnia doświadczenie praktyków związanych z firmami: Revolut, Shazam, Brand24 i wiele innych.

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Jaki będzie kolejny rozdział Twojej historii?

Nie każdą historię sukcesu można zaplanować od początku do końca. Cele mogą się zmieniać, a wraz ze zdobywanym doświadczeniem pojawiają się możliwości, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę. Ważne, aby pozostać otwartym na rozwój i świadomie wybierać kolejne kroki.

Rekrutacja w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego jest otwarta, a proces zapisu odbywa się online w 3 prostych krokach. W ramach kampanii Kierunek edukacja Uczelnia przygotowała również specjalną ofertę promocyjną: nawet do 50% rabatu na wybrane studia.

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Jeśli więc zastanawiasz się nad kolejnym rozdziałem swojej historii, sprawdź szczegóły kampanii Kierunek edukacja i poznaj możliwości rozwoju z WSKZ: https://studia-online.pl/promocja.

Razem od 25 lat tworzymy historie sukcesu. Kierunek edukacja!