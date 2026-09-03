fot. materiały prasowe

Jesień sprzyja spotkaniom przy stole, odkrywaniu nowych smaków i powrotom do restauracji, które warto znać. Od 7 października do 25 listopada RestaurantWeek® ponownie połączy Gości z top restauracjami w całej Polsce. Na uczestników czekają autorskie, 3-daniowe menu przygotowane przez cenionych Chefów oraz festiwalowy prezent. To prosty sposób, by zaplanować wyjątkowe wyjście – na randkę, spotkanie z Bliskimi, kolację po pracy czy pierwszą wizytę w miejscu, które od dawna znajduje się na liście „do odwiedzenia”. Rezerwacje już trwają na RestaurantWeek.pl

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Najlepsze wyjście do top restauracji

Nie trzeba szukać specjalnej okazji, żeby wybrać się do restauracji. Czasem wystarczy ochota na dobre jedzenie, spotkanie z Bliskimi albo ciekawość nowego miejsca. RestaurantWeek® daje gotowy plan na takie wyjście – wystarczy wybrać restaurację, festiwalowe menu i dogodną godzinę. Tej jesieni wspólne chwile przy stole RestaurantWeek® celebruje razem z marką Coca-Cola, która od dekad towarzyszy Polakom podczas wspólnych posiłków i ponownie jest Partnerem Głównym Festiwalu. A Festiwal to przede wszystkim okazja do spróbowania autorskiej kuchni przygotowanej specjalnie na tę okazję. Na Gości czekają trzy dania stworzone przez najlepszych Chefów oraz festiwalowy prezent. To doskonała propozycja zarówno dla stałych uczestników, jak i tych, którzy rezerwują po raz pierwszy. Można wybrać jedno z najczęściej wybieranych menu, zdać się na rekomendacje innych albo wreszcie odwiedzić miejsce, które od dawna znajduje się na liście „do sprawdzenia”. Jesień to idealny moment, by takich powodów do wyjścia znaleźć jeszcze więcej. Chłodniejsze wieczory sprzyjają dłuższym spotkaniom przy stole, a przytulne restauracyjne wnętrza stają się naturalną scenerią randki, spotkania po pracy, kolacji z przyjaciółmi czy celebracji ważnych chwil.

- RestaurantWeek® od lat jest prostym sposobem na odkrywanie restauracji i spędzanie czasu przy wspólnym stole. Jesienią chcemy przypomnieć, że nie potrzeba wielkiej okazji, by zaplanować dobre wyjście. Wystarczy wybrać miejsce, które chcemy odwiedzić, zaprosić Bliskich i dać się zachwycić festiwalowemu menu. To właśnie połączenie dobrego jedzenia, nowych adresów i czasu spędzonego razem sprawia, że Festiwal tak dobrze wpisuje się w jesienny rytm - mówi Bartosz Kwiatek, Country Manager RestaurantWeek®.

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fot. materiały prasowe

Smaki sezonu w top restauracjach

Nadchodząca edycja RestaurantWeek® to przede wszystkim okazja do odkrywania różnorodności polskiej sceny restauracyjnej. Możliwości będzie mnóstwo, bo w Festiwalu weźmie udział ponad 420 najlepszych restauracji z 13 największych aglomeracji w Polsce. Foodies będą mogli wybierać spośród adresów w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, na Śląsku, Warmii i Mazurach oraz we Wrocławiu. Na festiwalowej mapie pojawią się zarówno miejsca dobrze znane, jak i nowe restauracje, które warto poznać. RestaurantWeek® ponownie połączy najlepsze restauracje z całej Polski, dając Gościom możliwość wyboru spośród wielu kuchni, stylów i kulinarnych doświadczeń.

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A jesień na talerzach to intensywne, głębokie smaki: aromatyczne grzyby, warzywa okopowe, dynia, śliwki, jabłka, a także dziczyzna czy gęsina. W ramach Festiwalu Chefowie z całej Polski zapraszają na autorskie interpretacje jesiennych klasyków, nieoczywiste połączenia i dania stworzone specjalnie z myślą o tym sezonie. Wśród festiwalowych restauracji znalazły się m.in. Kultova w Krakowie, serwująca tatar z jelenia i selera oraz kaczkę w cieście francuskim, Restauracja Moderna w Hotelu voco Katowice z kartoflanką borowikową i fondantem ziemniaczanym, a także Mercato w Trójmieście, wyróżnione rekomendacją Michelin, gdzie czekają m.in. pierogi z twarogiem i stek z selera. Do Festiwalu dołączają również Tandoor Kuchnia Indyjska w Olsztynie z daniami z glinianego pieca Tandoor oraz Peruwiana we Wrocławiu, która przygotuje m.in. Anticucho de panceta – soczysty boczek w marynacie miso z purée ziemniaczanym, popcornem z komosy i marynowanymi warzywami. Nie zabraknie też łódzkich Ramek, gdzie Chef ponownie wyjdzie poza ramy! Festiwalowe propozycje pozwalają spojrzeć na kuchnię sezonową z nowej perspektywy – zarówno dzięki autorskim interpretacjom znanych smaków, jak i daniom, które rzadko pojawiają się w regularnych kartach restauracji.

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fot. materiały prasowe

Popisowe menu w specjalnej cenie

Jesienią najlepsze historie znów będą zaczynać się przy restauracyjnym stole. Po raz pierwszy Goście mogą wybrać, kiedy chcą zarezerwować swoje festiwalowe wyjście –RestaurantWeek® za dnia w cenie 69,99 zł za osobę przy rezerwacjach rozpoczynających się przed 17:00 lub RestaurantWeek® wieczorem za 79,99 zł za osobę od 17:00. W obu wariantach czekają na nich autorskie, 3-daniowe menu przygotowane przez najlepszych Chefów wraz z prezentem. Goście mogą dodać butelkę Coca-Cola Zero Cukru jako prezent do swojej rezerwacji, by poczuć smak idealnie uzupełniający festiwalowe menu. To zaproszenie do celebrowania wspólnych chwil, odkrywania top restauracji i czerpania radości z emocji, które rodzą się wtedy, gdy jedzenie łączy ludzi.

Ta propozycja dopasowana jest do różnych planów na jesienny dzień – od lunchu i spotkania po pracy, przez spontaniczne wyjście z przyjaciółmi, aż po wieczorną randkę czy kolację w gronie Bliskich. W porównaniu z regularnymi cenami dań dostępnych w restauracjach można zaoszczędzić nawet 50%. To kolejny powód, by tej jesieni częściej spotykać się przy stole, odkrywać nowe miejsca i cieszyć się wspólnym czasem.

Czas na najlepsze wyjście do top restauracji! Dołącz do milionów Gości, odkrywaj nowe smaki i celebruj wspólne chwile przy stole. Rezerwacje już trwają na RestaurantWeek.pl.

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Najlepsze stoliki szybko znikają – do zobaczenia przy stole!