HUAWEI WATCH GT 7 jest jak osobisty asystent dobrostanu. Materiały prasowe / Huawei

Wiem, że wellbeing wymaga dobrego planowania dnia. Idąc z duchem czasu, chętnie sięgam po wszelkiego rodzaju gadżety technologiczne, które pomagają mi w monitorowaniu samopoczucia. Niedawno moją uwagę przykuł najnowszy HUAWEI WATCH GT 7. Ten smartwatch naprawdę robi różnicę.

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Preferuję aktywny styl życia. W miarę możliwości dbam o swój dobrostan fizyczny i psychiczny. Raz wychodzi mi to lepiej, raz gorzej, ale się staram. Nie ukrywam, że od dłuższego czasu dużo do powiedzenia w tej sprawie mają inteligentne urządzenia, które mogę ze sobą nosić zawsze i wszędzie. Cenię je nie tylko za wsparcie dla mojego codziennego wellbeingu, ale także za motywowanie mnie do regularnych ćwiczeń.

Zegarek HUAWEI WATCH GT 7. Fot. na:Temat

To właśnie dzięki rozmaitym smartwatchom z zaawansowanymi funkcjami wiele osób jest w stanie w miarę stabilnie trzymać się planów treningowych. Dlatego jestem zawsze otwarta na nowe zegarki z funkcjami smart, które obiecują jeszcze więcej zdziałać na rzecz mojego dobrostanu. Kiedy więc nadarzyła się okazja, by przetestować nowiuteńki HUAWEI WATCH GT 7, nie mogłam przejść obok niej obojętnie.

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Twój osobisty asystent dobrostanu

Tak w teorii mogą go traktować aktywne kobiety, które zdecydują się na inteligentny zegarek WATCH GT 7, który niedawno zawitał do Europy. Czy kolejna odsłona popularnej serii smartwatchów rzeczywiście tak umiejętnie pomaga w zarządzaniu energią użytkowniczki w świecie, w którym tak często zdarza się jej rozładować na maksa własne "akumulatory" i zupełnie zapomnieć o ich naładowaniu?

Bez żadnych wątpliwości mogę potwierdzić po tych zaledwie kilku dniach testów, że kolejny przedstawiciel rodziny WATCH GT ma sporo funkcji, które faktycznie mają olbrzymie znaczenie dla wygodnego użytkowania – z korzyścią dla ciała i odpoczynku. Mam tu na myśli zadania związane nie tylko z codziennym monitorowaniem zdrowia, ale przede wszystkim z pilnowaniem treningów w najróżniejszych sportach i aktywnościach fizycznych, również tych dosyć wymagających.

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Zegarek HUAWEI WATCH GT 7. Materiały prasowe / Huawei

Nie zawiodłam się na funkcjach zdrowotnych. Wszystko, czego potrzebuje ja i podobne do mnie użytkowniczki z zamiłowaniem do idei wellbeingu, znajduje się w "mózgu" najnowszego zegarka z serii WATCH GT. Jest i pomiar tętna, i saturacji, oczywiście urządzenie monitoruje zarówno stres, jak i jakość snu. Ujęło mnie to, jak zegarek "czuje" moje emocje i zachęca do uspokajających ćwiczeń oddechowych.

Troska o zdrowie to absolutny priorytet, ale tym, czym szczyci się ten najnowszy zegarek, jest precyzyjne śledzenie aktywności fizycznej. Mogę zaświadczyć z ręką na sercu, że w tej materii smartwatch nie idzie na żadne kompromisy.

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Zegarek HUAWEI WATCH GT 7. Fot. na:Temat

I choć ma ponad setkę trybów sportowych, ważne z mojej perspektywy są nowości dla kolarek i narciarek, które dają jeszcze więcej danych na temat aktywności. To jednak nie wszystko – smartwatch oferuje minitreningi, śledzi osiągnięcia, pozwala planować trasy. Wypisz, wymaluj – podręczny asystent sportowy. Mnie oczarował tym, że podpowiada, kiedy zrobić intensywny trening, a kiedy odpuścić i wybrać regenerację.

Monitor samopoczucia z długą żywotnością i stylową oprawą

Na podstawie całodobowych pomiarów parametrów zdrowotnych i dokonywanej po przebudzeniu ocenie gotowości fizycznej, jaką raczył mnie HUAWEI WATCH GT 7, wiedziałam doskonale, na jaki wysiłek mogę sobie pozwolić każdego dnia, kiedy mam zrobić przerwę, a kiedy jeszcze nie rezygnować z ćwiczeń. To monitorowanie samopoczucia przez zegarek nie byłoby tak wygodne, gdyby nie jego inne atuty.

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Jednym z nich jest bardzo długi czas pracy na baterii, z którego słynie przecież cała seria WATCH GT. W wersji 41 mm, którą miałam przyjemność testować, zegarek "przeżył" aż 14 dni bez kontaktu z magnetyczną podstawką. Nie musiałam się obawiać, jeśli zapomniałam gdzieś zabrać ze sobą kabel.

Zegarek HUAWEI WATCH GT 7. Fot. na:Temat

Zegarek, którego zadaniem jest dzień w dzień czuwać nad nastrojem, snem i aktywnością fizyczną użytkowniczki, ma sens tylko wtedy, gdy jego szczęśliwa posiadaczka nie znajduje powodów, by się z nim rozstawać.

Dlatego nie ma co się oszukiwać – takie przywiązanie do smartwatcha może się ziścić, jeśli nosi się go z poczuciem komfortu i estetycznej satysfakcji. To pierwsze oczekiwanie spełnił pasek HUAWEI EasyCross z chowaną pod spód końcówką, a to drugie odświeżony design – ja testowałam wariant w białym, a przy tym bardzo kobiecym wydaniu, ale są też inne – niebieski, różowy czy szary.

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Zegarek, który kłania się smartfonom

Czego nie jestem w stanie wybaczyć nawet najbardziej zaawansowanym technologicznie, ultrawytrzymałym i najpiękniejszym smartwatchom? Odpowiedź brzmi – problematycznej konfiguracji.

Nic nie poradzę na to, że jeśli zegarek ma super funkcje i wygląd, ale sprawia kłopoty przy sparowaniu ze smartfonem i podczas codziennego użytkowania, to mam ochotę mu podziękować. Tym bardziej, jeśli jego producent zapewnia, że proces ustawiania i łączenia pójdzie jak z płatka, a tymczasem te deklaracje rozmijają się z rzeczywistością.

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Takich trudności nie napotkałam podczas konfiguracji zegarka od Huawei. Smartwatch bez przeszkód współpracuje ze smartfonami na iOS i Android, o czym przekonałam się, prosząc bliskich i znajomych o użyczenie swoich telefonów. Co więcej, konfiguracja przez aplikację HUAWEI Zdrowie jest banalnie prosta. Sama aplikacja też działa bezproblemowo, dostarczając jednocześnie wszystkich danych, do których mogę zajrzeć w dowolnym momencie dnia.

Zegarek HUAWEI WATCH GT 7. Fot. na:Temat

Mój werdykt? HUAWEI WATCH GT 7 wie, jak trafić w gust miłośniczki aktywnego stylu życia, która jednocześnie nie ma ochoty zajmować się technologicznymi zagwozdkami, oczekując działania od ręki.

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Poważne podejście do wellbeingu, bateria wytrzymująca wiele dni, gustowny design i płynna współpraca ze smartfonami wynoszą zegarek na wyżyny doznań, a dodatkową przyjemnym ułatwieniem codzienności jest integracja smartwatcha z Curve Pay, co pozwala płacić zbliżeniowo zegarkami Huawei!