"Dziki Koń Dziewięć" Martina McDonagha z 13-minutowymi owacjami na stojąco. John Malkovich dostanie Oscara? Fot. materiał prasowy

Martin McDonagh przeszedł samego siebie podczas 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jego "Dziki Koń Dziewięć" (oryg. "Wild Horse Nine") zdobył trzynastominutowe owacje na stojąco. Czarna komedia z Johnem Malkovichem i Samem Rockwellem ma być diamentem w dotychczasowym dorobku brytyjsko-irlandzkiego reżysera, który zapewni mu udział w wyścigu po przyszłorocznego Oscara.

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Martin McDonagh zaczynał jako dramatopisarz, ale swoim pełnometrażowym debiutem reżyserskim "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" na dobre zmienił kierunek swojej kariery, stając się nazwiskiem, którego kinomani stale wypatrują na horyzoncie. W filmografii brytyjsko-irlandzkiego reżysera znajdziemy niedocenioną komedię kryminalną "7 psychopatów" z Christopherem Walkenem, nagrodzone dwoma Oscarami "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" z Frances McDormand, i "Duchy Inisherin" z Colinem Farrellem oraz Brendanem Gleesonem, z którymi w debiutanckim dziele odwiedził Brugię.

W twórczości McDonagha wybrzmiewają echa jego teatralnych początków, a także charakterystyczny – zwłaszcza dla Irlandczyków – cięty, sarkastyczny humor, w którym absurd miesza się z groteską i brzydotą. Podczas 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji (Biennale Cinema 2026) filmowiec zaprezentował swoje najnowsze dzieło, które tym razem zanurza się w amerykańskiej polityce, antyfaszystowskiej narracji i przemyśleniach o nieuchronności losu.

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"Dziki Koń Dziewięć" z Malkovichem i 13 minut owacji w Wenecji. Pierwsze recenzje zapowiadają Oscara

"Dziki Koń Dziewięć" zabiera widzów do lat 70. XX wieku, osadzając akcję tuż przed chilijskim zamachem stanu w 1973 roku, w wyniku którego odsunięto od władzy demokratycznie wybranego prezydenta Salvadora Allendego i postawiono na czele junty dyktatora Augusta Pinocheta. Fabuła czarnej komedii Martina McDonagha odnosi się do najlepiej udokumentowanej interwencji politycznej CIA w Ameryce Łacińskiej.

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Chris jest weteranem wśród agentów, mającym za sobą liczne akcje wywiadowcze, których celem było przechylenie szali na korzyść USA w ramach zimnej wojny. Lekarze zdiagnozowali u niego nowotwór złośliwy. Doświadczony szpieg chce przed śmiercią oczyścić swoje sumienie i odejść z tego świata na własnych zasadach. Niestety, plan bierze w łeb. Chris – przebywając na Wyspie Wielkanocnej razem ze swoim lojalnym partnerem zawodowym o imieniu Lee – przypadkiem ujawnia ściśle tajne plany CIA dotyczące destabilizacji Chile.

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Film, w którego obsadzie znaleźli się m.in. John Malkovich ("Być jak John Malkovich"), Sam Rockwell ("Jojo Rabbit"), Steve Buscemi ("Big Lebowski"), Parker Posey ("Biały Lotos") oraz Tom Waits ("Kawa i papierosy"), nagrodzono trwającymi 13 minut brawami w Palazzo del Cinema. W agregatorze Rotten Tomatoes "Dziki Koń Dziewięć" zdobył 81 proc. pozytywnych recenzji (średnia z 21 opinii krytyków filmowych). Uczestnicy święta kina w Wenecji już wróżą McDonaghowi i jego ekipie nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

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Quiz 1 / 17 Jak nazywa się ten film? W 1992 roku zdobył Oscara w najważniejszej kategorii. Fot. materiał prasowy Milczenie owiec Czerwony smok Przylądek strachu