Czym jest Orange Market?

Rynek zakupów internetowych w Polsce rozwija się błyskawicznie, ale rosną też wymagania konsumentów. Dziś niska cena to za mało – równie ważne, a często wręcz kluczowe, stają się bezpieczeństwo transakcji, pewność dostawy oraz gwarancja oryginalności zakupionego sprzętu. Odpowiedzią na te potrzeby jest reakcja jednego z liderów polskiego rynku telekomunikacyjnego. Uruchomiona na początku lipca platforma zakupowa Orange Market to powiew świeżości w polskim e-commerce.

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Orange od dawna udowadnia, że chce towarzyszyć swoim klientom na wielu różnych płaszczyznach codziennego życia cyfrowego i domowego. Po udanym wejściu w sektor ubezpieczeniowy (m.in. dzięki usłudze "Ubezpiecz z Orange") kolejnym krokiem staje się rozwój platformy e-commerce.

Orange Market – nowy rozdział w działalności giganta

Orange Market to nowoczesna przestrzeń zakupowa działająca w modelu marketplace. Oznacza to, że w jednym miejscu zebrano propozycje różnorodnych kategorii produktowych oferowanych przez niezależnych partnerów. Z platformy może korzystać każdy internauta w Polsce, niezależnie od tego, czy posiada abonament w sieci Orange, czy korzysta z usług innego operatora. Zakupy można zrealizować bez konieczności rejestracji, choć założenie darmowego konta znacząco ułatwia śledzenie przesyłek czy zarządzanie historią zamówień.

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To, co najbardziej odróżnia Orange Market od wielu innych tego typu platform, to rygorystyczne podejście do wyboru sprzedawców. Szukając okazji w sieci, kupujący nierzadko narażeni są na nieuczciwe praktyki, podróbki czy problemy z egzekwowaniem prawa do reklamacji i gwarancji.

Za platformą stoi sprawdzona, globalna marka Orange Polska, która czuwa nad transparentnością środowiska zakupowego. Na platformie nie ma miejsca dla przypadkowych, niesprawdzonych podmiotów czy sprzedawców prywatnych o niepotwierdzonej historii. Wszyscy partnerzy handlowi przechodzą wieloetapowy proces weryfikacji pod kątem wiarygodności, legalności prowadzonej działalności oraz najwyższej jakości obsługi klienta. Daje to kupującym pełny komfort – każda transakcja odbywa się w bezpiecznych warunkach, a dostarczany towar jest w 100 proc. oryginalny i objęty pełną ochroną konsumencką.

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Fundament Orange Market to absolutne zaufanie i zweryfikowani partnerzy

Zaledwie w kilka tygodni od lipcowej premiery Orange Market przeszedł imponującą ewolucję. Startując z pulą około tysiąca produktów od czterech wyselekcjonowanych partnerów, serwis bardzo szybko rozbudował swoje portfolio. Obecnie na platformie znajdziemy:

zweryfikowanych sprzedawców – wśród nich mieszczą się jedni z największych, najbardziej renomowanych dystrybutorów sprzętu elektronicznego i gamingowego w Polsce, ponad 8 tysięcy produktów w niemal 90 kategoriach, ponad 50 uznanych, światowych marek , cieszących się uznaniem konsumentów.

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Co ciekawe, asortyment serwisu wykracza daleko poza klasyczną elektronikę czy akcesoria. Na Orange Market bez trudu wyposażymy całe mieszkanie lub znajdziemy wyposażenie do codziennego hobby. Ofertę podzielono m.in. na:

Duże AGD – pralki, nowoczesne suszarki do ubrań, pojemne lodówki czy sprzęt do zabudowy. Małe AGD – roboty sprzątające, ekspresy do kawy, oczyszczacze powietrza i czajniki. Gaming & IT – wydajne podzespoły, akcesoria dla graczy, kontrolery oraz laptopy. Audio & Wearables – smartwatche, opaski fitness, słuchawki bezprzewodowe i głośniki. Strefa Domu, Rodziny i Rekreacji – popularne zestawy klocków LEGO, akcesoria dla zwierząt domowych, a nawet rowery.

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Wypatruj okazje: Super promocje, które naprawdę się opłacają

Rozbudowana oferta i poczucie bezpieczeństwa to niejedyne argumenty przemawiające za zakupami na platformie. Orange Market regularnie przyciąga łowców okazji atrakcyjnymi rabatami na sprzęt najwyższej klasy. Aktualnie na kupujących czekają wyprzedaże, w których obniżki sięgają nawet kilkuset złotych:

Ergonomiczny fotel gamingowy Lorgar CHA41 (premium tkanina plamoodporna, kolor czarno-biały) – dostępny aż o 400 zł taniej Szafujący zaawansowaną technologią robot sprzątający Kärcher RVC 3 Comfort – przeceniony o ponad 440 zł Zaawansowana mysz dla profesjonalnych graczy Razer DeathAdder V3 Pro w zestawie z odbiornikiem HyperPolling Wireless Dongle – tańsza o 200 zł Słuchawki bezprzewodowe SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless Black – idealne do gier i muzyki, z rabatem 100 zł Elegancki i funkcjonalny smartwatch Garett Atom (czarny, stalowy) – w cenie niższej o 100 zł

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Większe zakupy, zwłaszcza z kategorii dużego AGD czy nowoczesnego sprzętu komputerowego, bywają odczuwalnym obciążeniem dla domowego budżetu. Zintegrowane metody płatności na Orange Market pozwalają jednak rozłożyć koszty w czasie w elastyczny i bezstresowy sposób.

Dzięki współpracy z renomowanym operatorem płatności PayU klienci platformy mogą skorzystać z wygodnego systemu ratalnego. Opcja zakupu na raty dostępna jest już dla koszyków o wartości od 300 zł, co pozwala na sfinansowanie nie tylko drogiego sprzętu gospodarstwa domowego, ale również drobniejszych akcesoriów, zegarków czy prezentów dla najbliższych. Cały proces składania wniosku ratalnego odbywa się w pełni online.