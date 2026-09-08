Rynek zakupów internetowych w Polsce rozwija się błyskawicznie, ale rosną też wymagania konsumentów. Dziś niska cena to za mało – równie ważne, a często wręcz kluczowe, stają się bezpieczeństwo transakcji, pewność dostawy oraz gwarancja oryginalności zakupionego sprzętu. Odpowiedzią na te potrzeby jest reakcja jednego z liderów polskiego rynku telekomunikacyjnego. Uruchomiona na początku lipca platforma zakupowa Orange Market to powiew świeżości w polskim e-commerce.
Orange od dawna udowadnia, że chce towarzyszyć swoim klientom na wielu różnych płaszczyznach codziennego życia cyfrowego i domowego. Po udanym wejściu w sektor ubezpieczeniowy (m.in. dzięki usłudze "Ubezpiecz z Orange") kolejnym krokiem staje się rozwój platformy e-commerce.
Orange Market – nowy rozdział w działalności giganta
Orange Market to nowoczesna przestrzeń zakupowa działająca w modelu marketplace. Oznacza to, że w jednym miejscu zebrano propozycje różnorodnych kategorii produktowych oferowanych przez niezależnych partnerów. Z platformy może korzystać każdy internauta w Polsce, niezależnie od tego, czy posiada abonament w sieci Orange, czy korzysta z usług innego operatora. Zakupy można zrealizować bez konieczności rejestracji, choć założenie darmowego konta znacząco ułatwia śledzenie przesyłek czy zarządzanie historią zamówień.
To, co najbardziej odróżnia Orange Market od wielu innych tego typu platform, to rygorystyczne podejście do wyboru sprzedawców. Szukając okazji w sieci, kupujący nierzadko narażeni są na nieuczciwe praktyki, podróbki czy problemy z egzekwowaniem prawa do reklamacji i gwarancji.
Za platformą stoi sprawdzona, globalna marka Orange Polska, która czuwa nad transparentnością środowiska zakupowego. Na platformie nie ma miejsca dla przypadkowych, niesprawdzonych podmiotów czy sprzedawców prywatnych o niepotwierdzonej historii. Wszyscy partnerzy handlowi przechodzą wieloetapowy proces weryfikacji pod kątem wiarygodności, legalności prowadzonej działalności oraz najwyższej jakości obsługi klienta. Daje to kupującym pełny komfort – każda transakcja odbywa się w bezpiecznych warunkach, a dostarczany towar jest w 100 proc. oryginalny i objęty pełną ochroną konsumencką.
Fundament Orange Market to absolutne zaufanie i zweryfikowani partnerzy
Zaledwie w kilka tygodni od lipcowej premiery Orange Market przeszedł imponującą ewolucję. Startując z pulą około tysiąca produktów od czterech wyselekcjonowanych partnerów, serwis bardzo szybko rozbudował swoje portfolio. Obecnie na platformie znajdziemy:
Co ciekawe, asortyment serwisu wykracza daleko poza klasyczną elektronikę czy akcesoria. Na Orange Market bez trudu wyposażymy całe mieszkanie lub znajdziemy wyposażenie do codziennego hobby. Ofertę podzielono m.in. na:
Wypatruj okazje: Super promocje, które naprawdę się opłacają
Rozbudowana oferta i poczucie bezpieczeństwa to niejedyne argumenty przemawiające za zakupami na platformie. Orange Market regularnie przyciąga łowców okazji atrakcyjnymi rabatami na sprzęt najwyższej klasy. Aktualnie na kupujących czekają wyprzedaże, w których obniżki sięgają nawet kilkuset złotych:
Większe zakupy, zwłaszcza z kategorii dużego AGD czy nowoczesnego sprzętu komputerowego, bywają odczuwalnym obciążeniem dla domowego budżetu. Zintegrowane metody płatności na Orange Market pozwalają jednak rozłożyć koszty w czasie w elastyczny i bezstresowy sposób.
Dzięki współpracy z renomowanym operatorem płatności PayU klienci platformy mogą skorzystać z wygodnego systemu ratalnego. Opcja zakupu na raty dostępna jest już dla koszyków o wartości od 300 zł, co pozwala na sfinansowanie nie tylko drogiego sprzętu gospodarstwa domowego, ale również drobniejszych akcesoriów, zegarków czy prezentów dla najbliższych. Cały proces składania wniosku ratalnego odbywa się w pełni online.
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