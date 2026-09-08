Centrum logistyczne Grupy Raben w Wiskitkach. Fot. na:Temat

Zaledwie 50 kilometrów od Warszawy, w niewielkich Wiskitkach. To właśnie tutaj Grupa Raben – firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego – wybudowała nowoczesne centrum logistyczne. Mieliśmy okazję odwiedzić ten oparty na innowacyjnych rozwiązaniach obiekt.

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Centrum logistyczne w Wiskitkach powstało w 2024 roku. Jest drugim pod względem powierzchni magazynowej obiektem Grupy Raben w Polsce. Składa się z dwóch hal o łącznej powierzchni 110 000 mkw. Mówiąc obrazowo, można by tu zmieścić płytę główną boiska na Stadionie Narodowym, razem z bieżnią i zapleczem aż... 11 razy!

Nowoczesne magazyny Raben skrywają też technologie przyszłości. To właśnie o nie zapytaliśmy naszego przewodnika po tych okazałych przestrzeniach. W roli eksperta wystąpił Jacek Luc, dyrektor regionu w Raben Logistics Polska, który opowiedział nam o najbardziej innowacyjnych rozwiązaniach w podwarszawskim centrum.

– W magazynach o wysokości 15 metrów wykorzystaliśmy technologię wózków VNA do tego, aby móc obsługiwać wąskie alejki. Przez to automatycznie zwiększamy nasze możliwości wykorzystania powierzchni magazynowej, optymalizując koszty, zmniejszając zużycie energii i poprawiając efektywność pracy personelu – tłumaczy Jacek Luc.

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Poza technologią VNA twórcy obiektu sporo zainwestowali zarówno w optymalny system zarządzania magazynem, jak i w systemy wspierające pracę pracownika. Wygląda to w ten sposób, że pracownik, który chce pobrać paletę z miejsca buforowego, wciska przycisk, a system łącznie z wózkiem prowadzi go do danej lokalizacji.

Jacek Luc, dyrektor regionu w Raben Logistics Polska. Fot. na:Temat

– Centrum Logistyczne Raben w Wiskitkach to przestrzeń magazynowa stworzona z myślą o wydajności na lata. Naszym zdaniem tutejsza automatyzacja procesów, zabezpieczona dostawa energii i bezpieczny system przechowywania dla każdego rodzaju przedmiotów wytaczają drogą, którą będzie podążać konwencjonalna logistyka – puentuje ekspert.