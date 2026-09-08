Nowa marka z Chin wjeżdża do Polski. Lubicie lampy na szybie? Materiały prasowe GWM

Właśnie zadebiutowała w Polsce nowa marka z Chin: GWM oraz ich nowe auto ORA 5 – samochód, który na papierze robi absolutnie wszystko, by europejska konkurencja dostała potężnego bólu głowy. Do tej pory chińskie marki kojarzyły nam się albo z miejskimi maluchami w stylu retro, albo z potężnymi, drogimi hybrydami plug-in. Tutaj strategia jest zupełnie inna.

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Zacznijmy od konkretu, bo w dzisiejszych czasach to cyfry w cenniku decydują o sukcesie. Cena GWM ORA 5 w premierowej ofercie promocyjnej startuje od 109 900 zł za bazową wersję Signature z turbodoładowanym silnikiem benzynowym 1.5 połączonym z 7-biegowym automatem DCT.

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na odmianę spalinowo-elektryczną. Pełna hybryda HEV w wersji Signature została wyceniona promocyjnie na 118 990 zł. Nawet jeśli zaszalejemy i wybierzemy absolutnie topowy wariant Infinity, zapłacimy odpowiednio 120 900 zł za benzynę lub 129 990 zł za hybrydę.

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Mało tego, importer dorzuca finansowanie w leasingu od 100,1 proc. oraz pakiet ubezpieczeń OC/AC/NNW za symboliczną złotówkę. Ale to standard jeśli chodzi o chińskie marki w Polsce.

Hybryda z zasięgiem ponad 1000 km i klasyczna benzyna

Największym problemem wielu debiutujących aut z Państwa Środka bywa ograniczony wybór napędów. Great Wall Motor podszedł jednak do tematu wyjątkowo elastycznie. Nowy chiński SUV w Polsce oferuje od startu dwie koncepcje spalinowe, a w niedalekiej przyszłości do gamy dołączy także wariant w 100 proc. elektryczny, który według normy WLTP w cyklu miejskim ma pokonywać ponad 600 km.

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Co dostajemy na dzień dobry?

Benzynowy 1.5 Turbo (160 KM, 270 Nm): połączony z 7-biegową, dwusprzęgłową przekładnią 7DCT. Przyspiesza do setki w 8,9 sekundy i zadowala się średnim spalaniem na poziomie 6,9 l/100 km. Full Hybrid Hi2 (223 KM, 476 Nm): to z kolei połączenie benzynowego motoru 1.5 turbo z silnikiem elektrycznym o mocy 140 kW i 2-biegową przekładnią automatyczną DHT. Układ korzysta z kompaktowej baterii o pojemności 1,09 kWh i sam żongluje sześcioma trybami pracy. Osiągi? Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 7,7 sekundy, a katalogowe zużycie paliwa wynosi 5,1 l/100 km. Przy 55-litrowym baku oznacza to zasięg ponad 1000 km na jednym zbiorniku – przynajmniej na papierze.

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Co istotne, oba warianty przekazują moc na przednie koła i mają wielowahaczowe zawieszenie tylnej osi oraz kolumny MacPhersona z przodu. Bagażnik pomieści od 390 litrów w hybrydzie do 422 litrów w wersji spalinowej, co pozwala bez problemu spakować walizki na wakacyjny wyjazd czy wrzucić w bagażnik ekwipunek na weekendowy wypad za miasto.

Wnętrze GWM ORA 5

Karoseria pozbawiona jest ostrych załamań, a przednie reflektory LED w kształcie kropel wody, za co model zgarnął nagrodę London Design Award. Szokiem mogą dla was być tylne lamy, które producent zamontował... na szybie.

Z kolei w kabinie zastosowano materiały w pełni zdatne do recyklingu, tapicerkę ze skóry ekologicznej połączoną z oddychającą siatką 3D oraz specjalne pianki o znikomym uwalnianiu lotnych związków. Wnętrze jest absolutnie bezwonne, co doceni każdy kierowca przesiadający się z niektórych innych modeli z Państwa Środka.

Cyfrowy kokpit tworzą dwa ekrany: 10,25-calowy wyświetlacz zegarów przed oczami kierowcy oraz dotykowy tablet o przekątnej 14,6 cala operujący na autorskim systemie Coffee OS.

Co najważniejsze dla polskich realiów, czyli bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto są tu w standardzie już od bazowej wersji, podobnie jak nawigacja online, aktualizacje bezprzewodowe OTA oraz automatyczna klimatyzacja ze specjalnym filtrem wyłapującym cząstki PM2.5.

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W bogatszej odmianie Infinity dostajemy: wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawień i funkcją ułatwiania wsiadania, podgrzewaną kierownicę, panoramiczny szklany dach o powierzchni 1,65 m², bezprzewodową ładowarkę do telefonu o mocy 50 W, 64-kolorowe podświetlenie ambientowe oraz system audio z 9 głośnikami.

Układ jezdny strojony w Europie

W przypadku ORA 5 układ jezdny został przetestowany i precyzyjnie dostrojony na europejskich drogach we współpracy ze specjalistami z firmy inżynieryjnej Racing Syn. Zastosowano grubsze stabilizatory, zoptymalizowaną geometrię wielowahacza oraz elektryczne wspomaganie kierownicy opracowane przez firmę Bosch. W teorii auto powinni "nie latać na boki przy dużych prędkościach".

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Konstrukcja klatki nadwozia aż w 75,3 proc. składa się ze stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości. Na pokładzie znalazło się 7 poduszek powietrznych oraz rozbudowany pakiet systemów ADAS Coffee Pilot Ultra.

Standardem w każdej wersji jest m.in. inteligentny adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, asystenci ruchu poprzecznego z przodu i z tyłu z funkcją autonomicznego hamowania oraz system kamer 540 stopni z funkcją "przezroczystego podwozia". To rozwiązanie ułatwia parkowanie na ciasnych osiedlach czy manewrowanie między krawężnikami.

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