Pierwsza część konferencji "Hydrogen Battlefield Revolution 2035 - Powering the Future of Military Platforms" w Kielcach. Materiały prasowe / PHU Lechmar

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach odbyła się pierwsza część konferencji "Hydrogen Battlefield Revolution 2035 - Powering the Future of Military Platforms" (pol. "Wodorowa rewolucja na polu walki 2035 – siła napędowa przyszłych platform wojskowych"), zorganizowanej przez PHU Lechmar. Sesja inauguracyjna, zatytułowana „Energia jako zdolność operacyjna”, zgromadziła ekspertów, przedstawicieli sił zbrojnych oraz sektora zbrojeniowego, którzy wspólnie zastanawiali się nad przyszłością zasilania platform wojskowych.

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W spotkaniu, które poprowadziła rzecznika prasowa PHU Lechmar Karolina Siudyła, wzięli udział wybitni eksperci – Żaneta Kłostowska oraz gen. Grzegorz Grodzki. Prelegenci wprowadzili uczestników w świat wodoru i paliw syntetycznych, prezentując ich potencjał jako źródła napędu dla przyszłych platform wojskowych.

Energia jako czynnik przewagi operacyjnej

Współczesne pole walki generuje bezprecedensowe zapotrzebowanie na energię – systemy uzbrojenia, sensory, platformy bezzałogowe i łączność cyfrowa wymagają nieprzerwanego zasilania. Energia przestaje być jedynie zasobem logistycznym, a staje się czynnikiem decydującym o tempie i skuteczności działań.

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Tradycyjne, scentralizowane łańcuchy dostaw paliw są coraz bardziej podatne na zakłócenia – konwoje paliwowe pozostają jednym z najsłabszych punktów logistyki wojskowej. Odpowiedzią na to wyzwanie są rozproszone i odporne systemy zasilania, ograniczające zależność od pojedynczych, łatwych do zaatakowania źródeł.

Doświadczenia wojny w Ukrainie potwierdzają ten kierunek: kluczowe okazały się autonomia energetyczna jednostek oraz zdolność do szybkiego odtwarzania zasilania po utracie infrastruktury. Energia jawi się więc nie tylko jako zaopatrzenie, lecz jako realny element przewagi operacyjnej, mobilności i przeżywalności jednostek.

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Pierwsza część konferencji "Hydrogen Battlefield Revolution 2035 - Powering the Future of Military Platforms" w Kielcach. Materiały prasowe / PHU Lechmar

Głos ekspertów

– Wodór i paliwa syntetyczne przestają być technologią przyszłości – stają się realną odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby operacyjne wojska. Rozproszone źródła energii to nie luksus, lecz warunek przetrwania nowoczesnych jednostek na polu walki – podkreśliła Żaneta Kłostowska.

– Doświadczenia z ostatnich konfliktów pokazują jednoznacznie, że jednostka niezależna energetycznie zyskuje przewagę, której nie da się zastąpić dodatkowym uzbrojeniem. To autonomia zasilania decyduje dziś o tempie działań – zauważył gen. Grzegorz Grodzki.

– Zorganizowanie konferencji "Hydrogen Battlefield Revolution 2035" było dla PHU Lechmar naturalnym krokiem – od lat obserwujemy, jak temat energii przestaje być kwestią czysto logistyczną, a staje się elementem strategii obronnej. Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, w której eksperci, wojsko i przemysł mogą wspólnie wypracować kierunek rozwoju technologii wodorowych dla polskich sił zbrojnych – powiedziała Karolina Siudyła, rzeczniczka prasowa PHU Lechmar.

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Eksperci konferencji PHU Lechmar: Żaneta Kłostowska, Karolina Siudyła i gen. Grzegorz Grodzki. Materiały prasowe / PHU Lechmar

Co dalej?

Pierwsza część konferencji miała charakter wprowadzający, zarysowując skalę wyzwania oraz kierunki, w jakich rozwija się energetyka wojskowa. Druga część wydarzenia, poświęcona dyskusji i sesji pytań i odpowiedzi, odbędzie się 10 września 2026 r. o godz. 14:00 w sali KAPPA na terenie MSPO w Kielcach.

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