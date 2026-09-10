Człowiek, algorytmy i koniec nietrafionych rozmiarów. Zobacz wywiad z szefem AI w Zalando Fot. naTemat.pl

Zwroty ubrań to cichy zabójca rentowności w branży modowej. Podczas karkonoskiego szczytu Alejandro Saucedo zdradził, jak wirtualna przymierzalnia i algorytmy rozmiarowe w Zalando drastycznie redukują liczbę odsyłanych paczek.

REKLAMA

Polska wyrasta na technologiczne mocarstwo, ale Europie potrzebne jest proste prawo zamiast kolejnych warstw regulacji. Alejandro Saucedo w wywiadzie dla naszych serwisów zdradza, jak technologia zmienia doświadczenia 62 milionów klientów.

AI nie ubierze Cię rano, ale zmniejszy zwroty nawet o 40 proc. Alejandro Saucedo z Zalando w Karpaczu

Podczas XXXV Forum Ekonomicznego w Karpaczu spotkaliśmy się z Alejandro Saucedo, Director of Markets AI, Data & Platform (Dyrektor ds. AI, Danych i Platformy w Dziale Rynków) – jednym z czołowych europejskich gigantów branży e-commerce. W rozmowie przeprowadzonej w Karkonoszach poruszyliśmy zarówno lekkie wątki modowe, jak i kluczowe wyzwania stojące przed europejskim sektorem technologicznym: od walki z kosztownymi zwrotami towarów, przez nadchodzącą erę Agentic Commerce, po regulacje i rolę Polski w cyfrowym wyścigu.

Jak mówi nam Saucedo, ludzkie wyczucie wciąż jest na pierwszym miejscu. Sztuczna inteligencja nie zastępuje człowieka w podejmowaniu decyzji. AI działa jako narzędzie inspirujące i pomagające dostrzec niuanse, ale ostateczny wybór stylizacji zawsze należy do użytkownika.

REKLAMA

A jak działają wirtualne przymierzalnie? Ciążą na marżach, ale... na plus. Zwroty ubrań są gigantycznym wyzwaniem branży. Wdrożenie algorytmów rekomendacji rozmiaru obniżyło zwroty w Zalando o 8 proc., a pilotaż wirtualnej przymierzalni (Virtual Fitting Room) zredukował zwroty w kategorii jeansów nawet aż o 40 proc.

Co dalej? Wchodzimy w etap zakupów konwersacyjnych. Ponieważ same modele uczenia maszynowego stają się powszechne, prawdziwym wyróżnikiem (USP) firm stają się ich unikalne, zgromadzone dane dotyczące stylu życia.

Z kolei Europa nie potrzebuje kolejnych warstw regulacji, lecz drastycznego uproszczenia (zgodnie z duchem Digital Omnibus), by firmy nie musiały dostosowywać się do 27 nakładających się reżimów prawnych.

REKLAMA

Alejandro Saucedo podkreślił, że Polska dysponuje znakomitymi talentami i scale-upami, pełniąc rolę kluczowego siły napędowej innowacji w całej Unii Europejskiej.

Zapraszamy do obejrzenia pełnego materiału wideo.