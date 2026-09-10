Fot. materiały prasowe

Tegoroczna edycja Piórka udowodniła, że wyobraźnia twórców dziecięcej literatury nie zna granic, a najlepsze historie rodzą się na styku talentu, doświadczenia i odwagi do eksperymentowania.

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Najwyższa nagroda w historii konkursu – 120 000 zł netto w Piórku Wyobraźni wręczona! Triumf ilustratorki, która dzięki zmianom regulaminu mogła wrócić do rywalizacji po latach. 30 000 zł netto w Piórku Innowacji. Pierwsza w historii nagroda dla projektu rozwijanego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Premiera nowego formatu: po raz pierwszy zwycięskiej książce będzie towarzyszył e-book zawierający historię ze ścieżki Piórko Innowacji.

8. września podczas Wieczoru Przyjaciół Fundacji Powszechnego Czytania w Bibliotece Narodowej w Warszawie ogłoszono laureatów konkursu „Piórko 2026. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” w kategorii ilustracje. Tym samym zakończył się drugi etap dwunastej edycji jednego z najważniejszych konkursów promujących literaturę dziecięcą w Polsce.

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Najwyższa nagroda w historii Piórka

Laureatką konkursu ilustratorskiego w ścieżce Piórko Innowacji została Zuzanna Kledzik, autorka ilustracji do opowiadania „Lis Leonardo i panna Wiem wszystko” Barbary Kosmowskiej. Za zwycięski projekt otrzyma 120 tys. zł netto, co stanowi najwyższą nagrodę w historii Piórka i najwyższą wśród organizowanych w Polsce konkursów literackich i ilustratorskich. Zwycięstwo pani Zuzanny ma wymiar szczególny. Tegoroczna edycja była pierwszą, w której organizatorzy otworzyli konkurs także dla profesjonalnych ilustratorów. Dzięki tej zmianie Zuzanna Kledzik mogła wrócić do rywalizacji po latach i zaprezentować swoje prace szerokiemu gronu odbiorców.

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"Piórko od lat było dla mnie ważnym projektem, jako debiutantka próbowałam już w nim swoich sił. Potem miałam już dokonania zawodowe na tym polu i mogłam jedynie konkurs obserwować i mu kibicować. Dlatego ogromnie się ucieszyłam, gdy jako zawodowa ilustratorka, po latach, mogłam wrócić do czynnego udziału w konkursie. Tym bardziej cieszę się, że właśnie stworzeni przeze mnie bohaterowie zdobyli uznanie jury. To dla mnie niezwykle ważne wyróżnienie." - mówi Zuzanna Kledzik, laureatka Piórka Wyobraźni 2026

fot. materiały prasowe

Historia, która porusza i bawi

Autorką zwycięskiego tekstu jest Barbara Kosmowska, jedna z najbardziej cenionych współczesnych autorek literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jej opowiadanie „Lis Leonardo i panna Wiemwszystko” to pełna humoru i ciepła opowieść o poszukiwaniu własnej wartości, przyjaźni oraz akceptacji niedoskonałości. Tworząc tegoroczną książkę, jury postawiło na historię, która nie moralizuje, lecz zaprasza młodego czytelnika do wspólnego odkrywania świata i samego siebie.

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Piórko Innowacji: kiedy kreatywność spotyka technologię

Tegoroczna edycja przyniosła również premierę nowej ścieżki Piórko Innowacji, stworzonej z myślą o projektach wykorzystujących sztuczną inteligencję w procesie twórczym. Zwycięzcą i zdobywcą 30 000 złotych netto został Andrzej Pisarek, autor ilustracji do opowiadania „Smok, który chciał zostać rycerzem” Mariusza Kulmy. Jury podkreśliło, że o sukcesie projektu nie zdecydowało samo wykorzystanie AI, lecz niezwykle kreatywne podejście autora do całego procesu twórczego. Przed sięgnięciem po narzędzia sztucznej inteligencji Andrzej Pisarek własnoręcznie przygotował plastelinowe modele bohaterów oraz szkice najważniejszych scen. Dopiero później wykorzystał AI do ożywienia plastelinowych bohaterów, rozwijania swojej wizji i nadania jej ostatecznego kształtu.

"Od początku zależało mi na stworzeniu świata, który będzie wyglądał jak ręcznie wykonana animacja poklatkowa z plasteliny. AI traktowałem jako jedno z narzędzi pracy, podobnie jak szkicownik czy program graficzny. Najwięcej czasu zajęło dopracowanie bohaterów, ich spójności oraz atmosfery ilustracji. To był proces pełen eksperymentów, ale też bardzo świadomych decyzji artystycznych." - Andrzej Pisarek, laureat Piórka Innowacji 2026

Efektem jest wyjątkowy świat wizualny, który pokazuje, że nowe technologie mogą wspierać ludzką kreatywność, a nie ją zastępować.

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"Najciekawsze projekty powstają wtedy, kiedy technologia staje się narzędziem w rękach twórcy, a nie celem samym w sobie. Właśnie takie podejście chcieliśmy wyróżnić w pierwszej edycji Piórka Innowacji. Jednocześnie cieszymy się, że otwarcie konkursu na profesjonalistów przyciągnęło do niego najbardziej uznane nazwiska polskiej literatury dziecięcej oraz ilustracji, wznosząc konkurs na jeszcze wyższy poziom." - mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. korporacyjnych w sieci Biedronka i juror konkursu Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci

fot. materiały prasowe

Najbardziej przełomowa edycja: książka i e-book po raz pierwszy

Piórko 2026 było najbardziej przełomową odsłoną konkursu od momentu jego powstania. Organizatorzy nie tylko otworzyli konkurs na profesjonalnych twórców, ale również zwiększyli wartość głównej nagrody do 120 tys. zł oraz stworzyli nową ścieżkę konkursową pozwalającą wykorzystywać sztuczną inteligencję w procesie twórczym. Przed laureatami ostatni etap pracy nad publikacją, która w listopadzie trafi do sprzedaży w sklepach Biedronka. Po raz pierwszy w historii Piórka tradycyjnej książce będzie towarzyszył również e-book. Oprócz zwycięskiej historii z Piórka Wyobraźni w wersji drukowanej, czytelnicy otrzymają także dodatkową opowieść w formie e-booka, rozwijaną w ramach Piórka Innowacji. To oznacza, że młodzi odbiorcy będą mogli poznać dwa różne oblicza współczesnej twórczości dla dzieci: historię opartą na tradycyjnym procesie twórczym i wydawniczym oraz projekt, będący efektem współpracy wyobraźni autorów z nowymi technologiami. W ilustratorskiej części konkursu w jury zasiadają: Katarzyna Nowowiejska, Edgar Bąk, Emilia Dziubak, Elżbieta Śmietanka-Combik, Aleksandra Krzanowska oraz Arkadiusz Mierzwa.

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fot. materiały prasowe