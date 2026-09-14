iRobot powraca z nowym wiatrem w żagle. Fot. materiały prasowe.

Czyste podłogi bez podnoszenia palca to marzenie każdego z nas. Zobacz, jak najnowsze propozycje od iRobot łączą nowoczesny design, potężną moc i pełną automatyzację oraz całe roboty ze sobą. Na targach IFA 2026 marka zaprezentowała Roomba Duo, dwa wyspecjalizowane roboty pracujące w idealnej harmonii oraz najpotężniejszą w historii Roombę Max 876 Combo.

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Idealnie czysta przestrzeń bez spędzania długich godzin z mopem i odkurzaczem w ręku to marzenie każdego, kto ceni sobie wolny czas i domowy komfort. Podczas tegorocznych targów IFA 2026 w Berlinie marka iRobot udowodniła, że inteligentne sprzątanie wkracza na zupełnie nowy poziom. Zmiany przeprowadzone w firmie z początku roku dały producentowi potężny impuls do rozwoju, czego najlepszym dowodem były tłumy zwiedzających oblegające stoiska amerykańskiego pioniera.

iRobot pokazał, że nowo zaprojektowane portfolio to przede wszystkim odpowiedź na styl życia współczesnych konsumentów – szukających urządzeń estetycznych, bezobsługowych i maksymalnie skutecznych.

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Roomba Max 876 Combo: Potężny flagowiec gotowy, by odciążyć Twój dom

Do sprzedaży trafia właśnie wyczekiwana Roomba Max 876 Combo, stanowiąca ukoronowanie nowej serii urządzeń tej marki. To najbardziej zaawansowany i najmocniejszy robot sprzątający w dotychczasowej historii iRobot.

Kompaktowy, precyzyjny: Roomba Max 876 Combo. Fot. materiały prasowe.

– Projektując go, skupiliśmy się na realnych potrzebach użytkowników i rozwiązaniach, które mają jeszcze bardziej ograniczyć ich zaangażowanie w codzienne sprzątanie. Chcemy dalej rozwijać robotykę domową tak, aby ludzie mogli poświęcać mniej czasu na obowiązki, a więcej na to, co naprawdę lubią robić – mówi Jennifer Lichtenheim, Senior Vice President and General Manager na region Americas w iRobot.

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Zobaczmy, co czyni Roombę Max 876 Combo tak zaawansowanym:

Maksymalna moc czyszczenia: Dzięki rekordowej mocy ssącej technologii SealForce (35 000 Pa) bez trudu radzi sobie z sierścią zwierząt, okruchami i głębokim kurzem na dywanach. Ultradźwiękowa technologia ThermaMist podczas mopowania nieustannie rozpyla podgrzaną mgiełkę, która zmiękcza i rozpuszcza zaschnięte zabrudzenia. Aktywne mopowanie i ochrona powierzchni: Nowość od iRobot wykorzystuje także opatentowaną technologię DriLift wspieraną przez AI, która pozwala chronić dywany podczas mopowania. Po wykryciu ich powierzchni robot automatycznie unosi wałek mopujący i wysuwa specjalną osłonę, która oddziela wilgotny element od włókien dywanu. Pełna automatyzacja: Zoptymalizowana stacja dokująca pozwala zapomnieć o opróżnianiu pojemnika czy czyszczeniu elementów robota nawet przez długie tygodnie (nawet 90 dni). Automatycznie dozuje także koncentrat mopujący StayClean oraz opróżnia pojemnik na zabrudzenia do worka AllergenLock z filtrem węglowym.

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Innymi słowy, urządzenie może samodzielnie płynnie przechodzić między podłogami twardymi a dywanami i wykładzinami, bez potrzeby ręcznego rozdzielania odkurzania i mopowania na osobne etapy. A po pracy samo czyści się w stacji dokującej AutoWash.

Prototyp Roomba Duo: Dwa roboty połączone w jeden harmonijny zespół

Prawdziwą sensacją berlińskich pokazów stał się jednak pokaz prototypu Roomba Duo. Zaprezentowany na IFA 2026 pomysł udowadnia, że przyszłość sprzątania leży w idealnej współpracy wyspecjalizowanych urządzeń. Zamiast iść na kompromisy, iRobot stworzył system składający się z dwóch osobnych robotów, uzupełnianych przez stację dokującą AutoWash.

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Dwa w jednym, czyli Roomba Duo. Fot. materiały prasowe.

W systemie Roomba Duo jeden robot (Roomba Plus Combo 575 z 2026 roku) wykonuje odkurzanie, a drugi, ten większy, tuż po nim rozpoczyna precyzyjne mycie na mokro. Roboty komunikują się ze sobą bezprzewodowo, dzieląc się mapą mieszkania i synchronizując czas pracy. Widok dwóch urządzeń płynnie mijających się w salonie zrobił na gościach targów ogromne wrażenie.

Podobnie jak ich zdolność do połączenia się w jeden zgrany zespół. iRobot Rooma Duo wyróżnia mechaniczne ramię umieszczone na większym robocie, dzięki któremu może przewozić mniejsze urządzenie. Gdy jest potrzeba, inteligentnie wypakuje je w miejscu, do którego duża maszyna nie dotrze.

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Duży rozmiar jest nie tylko dla wyglądu i możliwości transportowych: większy robot został zaprojektowany z myślą o bardziej intensywnym sprzątaniu. Jego cylindryczna konstrukcja pozwoliła wygospodarować miejsce na moduł do mycia na mokro i sucho, wydajny silnik oraz duży akumulator. W przypadku trudniejszych, zaschniętych plam urządzenie wykorzystuje także parę wytwarzaną przez wewnętrzny podgrzewacz.

Czas na wyższy poziom komfortu

Dla każdego, kto chce połączyć piękny wygląd wnętrza z brakiem konieczności ciągłego sprzątania, tegoroczne zapowiedzi iRobota to doskonała wiadomość. Nowa linia produktów pokazuje, że technologia smart home nie jest już tylko gadżetem, ale realnym ułatwieniem codziennego życia, które pozwala cieszyć się czystym domem i wolnym czasem.

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Pokaz iRobot na IFA 2026. Fot. materiały prasowe.

– iRobot Roomba Duo to ważny krok w rozwoju robotyki domowej. Zamiast oczekiwać, że jedno urządzenie wykona wszystkie zadania, stworzyliśmy dwa wyspecjalizowane roboty, które współpracują ze sobą w ramach jednego inteligentnego systemu. To nowe podejście i jednocześnie kolejny krok w kierunku naszej wizji w pełni autonomicznego domu, który w coraz większym stopniu sam dba o codzienne obowiązki – mówi Richard Li, CEO iRobot.