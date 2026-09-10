Nowe auta, technologie, panele i wiele więcej. Nadciąga Kongres Nowej Mobilności 2026 Materiały prasowe PSNM

Samochody mamy dziś genialne, ale cała układanka pod tytułem "nowa mobilność" zaczyna mocno trzeszczeć, gdy tylko spojrzymy na to, co nas naprawdę dotyka – ceny paliw, bezpieczeństwo sieci i dostępność taniego prądu. Dawno żadne dane nie dały mi tak do myślenia, jak te opublikowane przed zbliżającym się wielkimi krokami Kongresem Nowej Mobilności w Katowicach, który odbędzie się w dniach 23-25 września 2026.

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Kto z nas ostatnio nie złapał się chociaż raz za głowę na stacji benzynowej? Wystarczyło kilka tygodni wojny w Iranie, by cena ropy natychmiast przekroczyła barierę 100 dolarów za baryłkę. Skutki?

Między końcem marca a połową maja 2026 roku cała polska gospodarka poniosła z tego tytułu około 10 mld zł dodatkowych kosztów zakupu paliw.

Raport przygotowany przez Instrat i Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności obnaża brutalną prawdę: choć zwykli kierowcy aut benzynowych płacili o 42 grosze więcej na litrze, to prawdziwy dramat przeżywały firmy korzystające z diesla, gdzie realny wzrost kosztu litra paliwa wyniósł aż 1,77 zł.

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Te absurdalne koszty transportu błyskawicznie przenikają do całej gospodarki, ostatecznie podnosząc ceny produktów, za które my płacimy w sklepach. Rządowy pakiet CPN (czyli obniżka VAT z 23 do 8 proc. i mniejsza akcyza) złagodził ten cios dla kierowców, ale kosztował budżet państwa od 2 do 2,5 mld zł.

Prawdziwą odpowiedzią na takie geopolityczne tąpnięcia ma być szybki rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz wprowadzenie tzw. e-CPN, czyli niższego VAT-u na prąd do ładowania naszych aut.

Prąd z wiatru i słońca to już nie tylko ekologia, to czysty biznes

Jeśli wciąż myślicie, że odnawialne źródła energii (OZE) to tylko fanaberia, to usiądźcie. W 2025 roku rozwój OZE pozwolił światowej gospodarce zaoszczędzić oszałamiające 480 miliardów dolarów na imporcie paliw kopalnych. Co więcej, po raz pierwszy w historii to właśnie odnawialne źródła stały się największym źródłem energii na świecie (osiągając 35 proc. udziału), wyprzedzając węgiel (34 proc.).

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W Polsce też dzieje się absolutna magia, bo udział węgla w naszej produkcji prądu spadł do 52,7 proc., a z kolei OZE odpowiadają już za 31,4 proc.. To najwyższy wynik w całej historii polskiego systemu. Krok milowy zrobiliśmy też na morzu, bo w 2026 roku do polskiej sieci popłynęła pierwsza energia z Baltic Power, czyli morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW, która wyprodukuje prąd dla 1,5 mln gospodarstw domowych.

Tania i stabilna energia jest nam potrzebna jak tlen, zwłaszcza latem. Zużycie energii wykorzystywanej do chłodzenia gospodarstw domowych w Unii Europejskiej podwoiło się w zaledwie sześć lat – skacząc z 40,5 tys. teradżuli w 2018 roku do ponad 80,4 tys. w roku 2024. Klimatyzacja w domach przestaje być południowym luksusem.

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Choć np. na Cyprze "pożera" ona aż 16 proc. domowej energii (przy średniej unijnej 0,84 proc.), to u nas taki klimatyzator potrafi zużyć 1-2,5 kWh na godzinę pracy w domu jednorodzinnym, co podbija rachunki o 150-400 zł miesięcznie. O tym wyzwaniu dla sieci elektroenergetycznych również będą gorąco dyskutować eksperci Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach.

Hakerzy kontra nasze samochody. To nie science-fiction

Jest jeszcze jedna rzecz, która potrafi przyprawić o gęsią skórkę: cyberbezpieczeństwo. Nasze naszpikowane potężnymi ekranami i elektroniką samochody, połączone z szybkimi ładowarkami, to dziś gigantyczna powierzchnia do potencjalnego ataku hakerskiego. Tylko w 2025 roku odnotowano w Polsce ponad 260 tysięcy incydentów cyberbezpieczeństwa.

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Nowa unijna dyrektywa NIS2 nakłada zupełnie nowe obowiązki na operatorów systemów ładowania czy producentów aut, traktując nową mobilność wprost jako infrastrukturę krytyczną.

A trzeba pamiętać, że do końca dekady w samej Unii ma działać około 3,5 miliona publicznych punktów ładowania. Wyobrażacie sobie paraliż logistyczny całego miasta po skutecznym ataku na taką sieć?

Dlatego Kongres Nowej Mobilności 2026 poświęci temu zagadnieniu odrębną ścieżkę "New Security & Resilience", a gwoździem programu będzie premiera obszernego raportu "Cyberbezpieczeństwo Nowej Mobilności".

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Kongres Nowej Mobilności 2026. Miejsce, gdzie wykuwa się nasza przyszłość

To wszystko brzmi piekielnie poważnie, bo takie w rzeczywistości jest. Właśnie dlatego w dniach 23-25 września to Katowice staną się centrum absolutnie kluczowej debaty o naszej europejskiej przyszłości.

Zjedzie się tam ponad 550 mówców z całego globu, odbędzie się aż 250 sesji merytorycznych, a przestrzeń EXPO (licząca 12 tys. metrów kwadratowych!) zaprezentuje na żywo technologie, w które jeszcze wczoraj ciężko było uwierzyć.

– Transformacja transportu nie dotyczy już wyłącznie motoryzacji – obejmuje energetykę, przemysł, cyfryzację, bezpieczeństwo, miasta i inwestycje – podsumowuje trafnie Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.

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W Katowicach zaplanowano też premiery nowych samochodów, najwięcej z koncernu Volkswagen Group, ale także potężne premiery branżowe, takie jak "KOMPAS 2035", czyli nowa strategia dla krajowego przemysłu motoryzacyjnego, oraz wyczekiwany "Polish EV Outlook 2026".

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że na to wydarzenie wciąż jest możliwy darmowy wstęp – wystarczy kliknąć i zarejestrować się przez oficjalną stronę kongresu. Ja na pewno tam będę.

Bo prawdziwa rewolucja w motoryzacji to dziś twarda walka o to, czy starczy nam w Polsce prądu do tych wszystkich elektryków i czy w pogoni za nowoczesnością nie oddamy naszych aut w ręce hakerów.

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