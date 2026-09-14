Opozycja Magdalena Anderssony prowadzi trzema mandatami. O rządzie zdecydują głosy przeliczone w środę. Fot. Liv Oeian / Shutterstock

W niedzielnych wyborach parlamentarnych w Szwecji sondaż exit poll dawał wyraźną przewagę lewicowej opozycji Magdaleny Andersson, ale w nocy nastąpił zwrot akcji. Po przeliczeniu 94 proc. głosów opozycja prowadzi już tylko trzema mandatami nad blokiem premiera Ulfa Kristerssona. O władzy mogą zdecydować więc głosy, które dopiero będą przeliczone.

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Liczenie nie skończyło się w noc wyborczą (z 13 na 14 września). Głosy Szwedów z zagranicy i te oddane przedterminowo, które dotarły z opóźnieniem, zostaną doliczone w środę, 16 września. Dopiero wtedy będzie wiadomo, kto ma szanse zbudować rząd. Jednak szwedzka procedura powoływania premiera potrafi ciągnąć się tygodniami.

Wybory w Szwecji 2026. Wyniki po przeliczeniu 94 proc. głosów

Jak wynika z danych szwedzkiej telewizji publicznej SVT, w poniedziałek o godz. 5 rano blok Magdaleny Andersson, czyli socjaldemokraci, Lewica, Zieloni i Centrum, miał 176 mandatów.

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Cztery partie Tidö, a więc Umiarkowana Partia Koalicyjna, Szwedzcy Demokraci, Chrześcijańscy Demokraci i Liberałowie, zebrały 173. Do większości w 349-osobowym Riksdagu potrzeba 175 głosów.

Przez noc te liczby ciągle się zmieniały. Około godz. 2 było 176 do 173, chwilę później 175 do 174, nad ranem znów 176 do 173. Policzono 6 273 z 6 626 obwodów.

Tak dzielą się obecnie głosy i mandaty:

Socjaldemokraci (S) – 28,1 proc. i 100 mandatów Umiarkowana Partia Koalicyjna (M) – 19,9 proc. i 70 mandatów Szwedzcy Demokraci (SD) – 17,6 proc. i 62 mandaty Partia Lewicy (V) – 8,2 proc. i 29 mandatów Partia Centrum (C) – 7,1 proc. i 25 mandatów Chrześcijańscy Demokraci (KD) – 6,2 proc. i 22 mandaty Zieloni (MP) – 6,1 proc. i 22 mandaty Liberałowie (L) – 5,4 proc. i 19 mandatów Pozostałe ugrupowania – 1,6 proc.

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Ostateczny wynik ma być znany w kolejny weekend. Nowy Riksdag zbierze się 28 września i wybierze przewodniczącego, czyli talmana. To on, najwcześniej dzień później, wskaże kandydata na premiera.

Kto utworzy rząd w Szwecji? Talman zapowiada krótsze terminy

Andreas Norlén, dotychczasowy przewodniczący Riksdagu, przyznaje w SVT, że formowanie rządu zapowiada się na skomplikowane. Wraca przy tym do 2018 roku, gdy na zbudowanie gabinetu dał Stefanowi Löfvenowi i Ulfowi Kristerssonowi po dwa tygodnie.

– Może być tak, że talman powinien mocniej przycisnąć partie krótszymi terminami, żeby proces ruszył do przodu – mówi Norlén. – Z perspektywy czasu uważam, że terminy mogły być krótsze.

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Szwedzi stosują tzw. negatywny parlamentaryzm: kandydat na premiera nie musi mieć za sobą większości, wystarczy, że nie ma większości przeciwko sobie. Gdy ponad połowa posłów zagłosuje na "nie", procedura rusza od nowa.

– Jeśli to się utrzyma, czeka nas burzliwa jesień z rundami rozmów u talmana – powiedziała w SVT liderka Chrześcijańskich Demokratów Ebba Busch.

Komentatorzy cytowani przez SVT oceniają szanse skrajnie różnie. Anders Lindberg z socjaldemokratycznego "Aftonbladet" obstawia, że Andersson, która w 2021 roku była pierwszą premierką w historii kraju, dogada się krok po kroku z Centrum i Lewicą.

– Zaczną od rządu socjaldemokratów i Zielonych, z poparciem Centrum i Lewicy w parlamencie. Będą próbowali skonstruować jakąś formę umowy w stylu porozumienia z Tidö, do której nie wejdą wszystkie cztery partie. Ale jakaś forma współpracy budżetowej będzie – mówi Lindberg.

Richard Sörman, redaktor polityczny związanego ze Szwedzkimi Demokratami portalu Riks, nie widzi dla liderów prawicy w Szwecji dobrego wyjścia. Jego partia straciła 3 punkty procentowe.

– Partie Tidö nie mają większości. Chyba że zwrócą się do Centrum i spróbują skleić jakąś niesocjalistyczną większość. Czy Centrum i Szwedzcy Demokraci mogliby współpracować? Nie – ocenia.

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Wybory lokalne w Szwecji i frekwencja niższa niż cztery lata temu

W gminach układ sił się nie zmienił. Sztokholm, Göteborg i Malmö zostają przy czerwono-zielonych koalicjach. W stolicy socjaldemokraci stracili ok. 3 punkty procentowe i mają 26,3 proc., a Zieloni urośli o ok. 5 punktów, do 11,2 proc. Liberałowie przeszli próg z wynikiem 5,4 proc. i część partii uznała to za sukces.

Anton Holmlund, szef młodzieżówki LUF, ostro się z tym nie zgadza. – Ostatnie cztery lata były bardzo szkodliwe dla Liberałów jako partii. Nie uszanowano woli działaczy z dołu. Wszystkim sterowano odgórnie, z kancelarii rządu i kancelarii parlamentu, w sposób, przez który zaangażowanie zniknęło. Efekt tego widać w wyborach lokalnych, jesteśmy kompletnie zdziesiątkowani – mówi.

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Jego zdaniem liderka Liberałów Simona Mohamsson musi teraz przeprowadzić w partii generalny remont.