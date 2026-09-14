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Samodzielne prowadzenie księgowości może wydawać się dobrym sposobem na ograniczenie kosztów działalności. Przy niewielkiej liczbie faktur przedsiębiorca często radzi sobie z ich wystawieniem, księgowaniem i opłacaniem podatków. Problem pojawia się wtedy, gdy do prostych rozliczeń dochodzą dodatkowe obowiązki. Limity, płatności między przedsiębiorcami, zakupy zagraniczne, VAT, wybór formy opodatkowania czy terminy zgłoszeń to tylko część kwestii, które trzeba kontrolować. Błąd nie zawsze wynika z braku wiedzy. Często przedsiębiorca zna ogólną zasadę, ale nie wie, że w jego przypadku obowiązuje dodatkowy warunek.

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Limit VAT i kasa fiskalna – nie zawsze można wykorzystać pełny limit

Jednym z częstszych błędów początkujących przedsiębiorców jest traktowanie limitów jako stałych kwot, które można wykorzystać niezależnie od momentu rozpoczęcia działalności.

Od 2026 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 240 tys. zł. Jeżeli jednak przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie roku, limit ustala się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Osoba, która zakłada firmę w lipcu, nie może więc po prostu przyjąć, że do końca roku może osiągnąć 240 tys. zł sprzedaży bez rejestracji do VAT.

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Podobna zasada dotyczy zwolnienia z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej. Limit 20 tys. zł nie jest automatycznie dostępny w pełnej wysokości dla przedsiębiorcy, który zaczyna sprzedaż na rzecz osób fizycznych w trakcie roku. W takim przypadku również trzeba uwzględnić proporcję.

„Przedsiębiorcy często zapamiętują samą kwotę limitu, ale pomijają sposób jej wyliczenia. To szczególnie ryzykowne na początku działalności. Jeżeli firma wystartowała w trakcie roku, trzeba od razu sprawdzić, jaki limit rzeczywiście jej przysługuje. W przeciwnym razie przedsiębiorca może zorientować się zbyt późno, że przekroczył próg i powinien był wcześniej zareagować” – wyjaśnia Monika Salawa z biura rachunkowego Solidna Księgowa.

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Problem może być jeszcze większy, gdy przedsiębiorca równocześnie wykonuje sprzedaż objętą różnymi zasadami. Dlatego kontrolowanie limitów powinno być stałym elementem prowadzenia firmy, a nie czynnością wykonywaną dopiero pod koniec roku.

Płatność gotówką za dużą transakcję B2B

Przy transakcjach między przedsiębiorcami o wartości co najmniej 15 tys. zł trzeba zwrócić uwagę na sposób płatności. Jeżeli przedsiębiorca chce zaliczyć wydatek do kosztów, płatność powinna zostać wykonana za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Trzeba przy tym pamiętać, że limit 15 tys. zł dotyczy wartości całej transakcji, a nie pojedynczej faktury. Jeżeli przedsiębiorca zamówił sprzęt za 20 tys. zł, a sprzedawca wystawił kilka faktur na niższe kwoty, nie oznacza to, że każdą z nich można opłacić gotówką.

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Warto więc patrzeć nie tylko na kwotę znajdującą się na fakturze, ale również na to, czego dotyczy zakup i jaka jest wartość całej transakcji. Podział jednej transakcji na kilka faktur nie powoduje bowiem automatycznie, że przestaje obowiązywać limit 15 tys. zł.

Przelew na rachunek spoza białej listy

Przy większych transakcjach z innym przedsiębiorcą warto sprawdzić nie tylko kwotę faktury, ale również numer rachunku, na który ma trafić przelew. Jeżeli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, a transakcja spełnia określone warunki, rachunek powinien znajdować się w wykazie podatników VAT, czyli na tzw. białej liście.

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Nie warto zakładać, że skoro od kilku miesięcy współpracujemy z danym kontrahentem, numer rachunku można zawsze uznać za prawidłowy. Szczególną ostrożność należy zachować, gdy na fakturze pojawia się nowy numer konta. Przed wykonaniem przelewu warto sprawdzić go w wykazie podatników VAT.

Jeżeli rachunek nie znajduje się na białej liście, a przedsiębiorca mimo to wykona przelew, może mieć dodatkowe obowiązki. W określonych przypadkach należy zawiadomić urząd skarbowy o wpłacie na rachunek spoza wykazu. Ważne jest również zachowanie odpowiedniego terminu na złożenie takiego zawiadomienia.

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Zakup usługi z zagranicy a VAT

Zakup usług od zagranicznych firm może wiązać się z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi. Dotyczy to między innymi licencji na oprogramowanie, dostępu do narzędzi internetowych czy usług reklamowych. Sam fakt, że przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT, nie oznacza, że takie transakcje są poza zakresem VAT.

Przy zakupie niektórych usług od zagranicznych kontrahentów przedsiębiorca może mieć obowiązek rozliczenia VAT w Polsce. Dotyczy to również osób, które nie są czynnymi podatnikami VAT. Przed dokonaniem takiego zakupu może być konieczna rejestracja do VAT-UE na formularzu VAT-R. Sama rejestracja do VAT-UE nie oznacza jednak utraty zwolnienia z VAT.

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„To częsty błąd przy samodzielnym prowadzeniu księgowości. Przedsiębiorca wychodzi z założenia, że skoro korzysta ze zwolnienia z VAT, każdą zagraniczną fakturę może po prostu ująć w kosztach. Tymczasem przy imporcie usług może powstać obowiązek rozliczenia VAT w Polsce. Dlatego przy pierwszej takiej transakcji warto sprawdzić zasady jej rozliczenia, zamiast zakładać, że zagraniczna faktura niczym nie różni się od krajowej” – wyjaśnia Monika Salawa.

Szczególną uwagę warto zwrócić na usługi opłacane cyklicznie. Przy automatycznych, miesięcznych płatnościach łatwo przeoczyć, że kolejne faktury również mogą wymagać odpowiedniego rozliczenia.

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Pomijanie nieodpłatnych świadczeń

Nie wszystkie korzyści otrzymywane w związku z działalnością gospodarczą mają formę pieniędzy. Przedsiębiorca może otrzymać od kontrahenta bezpłatny benefit, usługę albo inne świadczenie, które również może mieć znaczenie podatkowe.

Łatwo uznać, że skoro firma za coś nie zapłaciła, nie trzeba tego uwzględniać w rozliczeniach. Takie podejście może jednak prowadzić do błędu. Przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy otrzymane nieodpłatnie świadczenie nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania.

„Przy nieodpłatnych świadczeniach problemem jest często samo zauważenie, że w ogóle mogą mieć znaczenie podatkowe. Jeżeli przedsiębiorca nie poniósł wydatku i nie otrzymał przelewu, zwykle nie myśli o takiej sytuacji w kategorii przychodu. Tymczasem otrzymany bezpłatnie benefit, na przykład karta sportowa, może wymagać odpowiedniego rozliczenia. Dlatego nie warto zakładać, że wszystko, co jest bezpłatne, automatycznie pozostaje poza księgowością” – mówi Monika Salawa.

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Brak zerowego remanentu

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzenia spisu z natury na koniec roku. Dotyczy to również sytuacji, gdy firma nie posiada żadnych towarów ani materiałów.

Jeżeli na dzień sporządzenia spisu przedsiębiorca nie ma składników podlegających ujęciu w remanencie, sporządza zerowy spis z natury. Nie można więc pominąć remanentu tylko dlatego, że w firmie nie ma towarów czy materiałów.

Zerowy remanent potwierdza, że na dzień jego sporządzenia wartość składników objętych spisem wynosi zero i stanowi element dokumentacji podatkowej.

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Wybór formy opodatkowania na podstawie opinii znajomych

Jednym z błędów, które mogą mieć dla przedsiębiorcy realne konsekwencje finansowe, jest wybór formy opodatkowania bez wcześniejszego porównania dostępnych możliwości. Kierowanie się opinią znajomego przedsiębiorcy, który korzysta z ryczałtu lub podatku liniowego i twierdzi, że dzięki temu płaci mniej, nie oznacza, że takie rozwiązanie będzie korzystne również w innej firmie.

Na wysokość obciążeń wpływają między innymi przychody, koszty prowadzenia działalności, rodzaj świadczonych usług oraz sposób rozliczania składki zdrowotnej. Dlatego nawet przedsiębiorcy wykonujący podobną pracę mogą mieć zupełnie inne rozliczenia.

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„Forma opodatkowania powinna być dopasowana do konkretnej sytuacji przedsiębiorcy. To, co sprawdza się u znajomego, może być niekorzystne w innej firmie, szczególnie gdy różnią się wysokością kosztów czy przychodów. Przed podjęciem decyzji warto więc policzyć kilka wariantów i sprawdzić, jak każdy z nich wpłynie na całkowite obciążenia firmy” – tłumaczy Monika Salawa.

Wybór formy opodatkowania warto więc poprzedzić własnymi wyliczeniami, zamiast opierać decyzję na doświadczeniach innych przedsiębiorców czy ogólnych opiniach dotyczących danej branży.

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Przeoczenie ważnego terminu

Przy samodzielnym prowadzeniu księgowości łatwo skupić się na obowiązkach, które powtarzają się co miesiąc, i zapomnieć o tych, które pojawiają się tylko raz w roku. Przedsiębiorca pamięta o zapłacie podatku czy składek, ale może nie zwrócić uwagi na termin, w którym powinien podjąć konkretną decyzję lub złożyć odpowiednie zgłoszenie.

Dotyczy to między innymi terminów związanych z wyborem lub zmianą formy opodatkowania czy skorzystaniem z określonych rozwiązań dla przedsiębiorców. Ich przeoczenie może oznaczać, że w danym roku nie będzie już możliwości skorzystania z wybranego rozwiązania.

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Problemem jest również to, że takich terminów nie zawsze przypomina sam program księgowy. Przedsiębiorca, który sam odpowiada za swoje rozliczenia, powinien więc pamiętać nie tylko o bieżących płatnościach, ale również o terminach związanych z decyzjami dotyczącymi firmy.

Dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie własnego kalendarza podatkowego. Warto uwzględnić w nim nie tylko terminy zapłaty podatków i składek, ale również ważne zgłoszenia, decyzje i wybory, których trzeba dokonać w określonym czasie. Dzięki temu łatwiej uniknąć sytuacji, w której o ważnym obowiązku przedsiębiorca przypomina sobie dopiero po upływie terminu.

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Brak śledzenia zmian w przepisach

Przepisy podatkowe nie są stałe. Zmieniają się limity, zasady rozliczeń i obowiązki przedsiębiorców. Korzystanie z informacji znalezionych kilka lat wcześniej może więc prowadzić do błędnych wniosków.

Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność od kilku lat i bazuje na zasadach, które poznał przy jej zakładaniu.

„Nie chodzi o to, żeby przedsiębiorca codziennie czytał ustawy i śledził każdą zmianę. Powinien jednak mieć świadomość, że zasady rozliczania firmy mogą się zmienić. Warto regularnie sprawdzać informacje dotyczące swojej formy opodatkowania i rodzaju działalności, szczególnie przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego” – podkreśla Monika Salawa.

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Samodzielna księgowość wymaga więcej niż obsługi programu

Program księgowy może ułatwić wystawianie faktur, ewidencjonowanie kosztów i przygotowywanie rozliczeń, ale nie zastąpi wiedzy o obowiązkach przedsiębiorcy. Samo prawidłowe wprowadzenie dokumentu do programu nie oznacza jeszcze, że dana transakcja została prawidłowo rozliczona.

Wraz z rozwojem firmy pojawiają się sytuacje, które wymagają dodatkowej uwagi. Zakup usługi od zagranicznego kontrahenta może wiązać się z obowiązkiem rozliczenia VAT, większa transakcja B2B wymaga odpowiedniego sposobu płatności, a rozpoczęcie sprzedaży osobom prywatnym może oznaczać nowe obowiązki związane z kasą fiskalną. Do tego dochodzą zmieniające się limity, terminy i zasady podatkowe.

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Samodzielna księgowość może sprawdzić się przy prostej działalności, ale wymaga systematyczności i regularnego sprawdzania obowiązujących przepisów. Jeżeli liczba dokumentów rośnie albo w firmie pojawia się coraz więcej nietypowych transakcji, warto rozważyć rozwiązanie, które pozwoli połączyć wygodę samodzielnego prowadzenia rozliczeń ze wsparciem księgowym.

Dobrym rozwiązaniem może być księgowość online, która pozwala uporządkować dokumenty i rozliczenia bez konieczności samodzielnego pilnowania wszystkich kwestii podatkowych. Przy wyborze takiej usługi warto zwrócić uwagę nie tylko na sam program, ale również na zakres dostępnego wsparcia księgowego.

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Ostatecznie najważniejsze jest to, aby przedsiębiorca miał kontrolę nad swoimi rozliczeniami i wiedział, jakie obowiązki wiążą się z prowadzoną przez niego działalnością. Im bardziej firma się rozwija, tym trudniej ograniczyć księgowość wyłącznie do wystawiania faktur i wprowadzania kosztów.