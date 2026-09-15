Fot. materiały prasowe

Młodzi ludzie mieli ogromny wpływ na historię Polski. Podejmowali ważne decyzje polityczne, osiągali przełomy w nauce oraz tworzyli trendy w kulturze. W październiku w Gnieźnie Fundacja Impuls pokaże, że nowe pokolenia dalej mają w sobie moc, by zmieniać rzeczywistość wokół siebie.

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MŁODA-HISTORIA to jednodniowa, bezpłatna konferencja dla młodych osób (16—30 lat), organizowana 29 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie Głównym motywem konferencji jest rola młodzieży w społeczeństwie na przestrzeni wieków i jej perspektywy na przyszłość Ważną częścią wydarzenia jest towarzyszący mu ogólnopolski konkurs wideo z nagrodami , którego zwycięzcy m.in. wystąpią publicznie na scenie MŁODEJ-HISTORII Fundacja Impuls , a wspierają ją takie podmioty jak Wojewoda Wielkopolski , Bank Spółdzielczy w Gnieźnie czy Prezydent Miasta Gniezna Organizatorem konferencji jest, a wspierają ją takie podmioty jak m.in czy

Dlaczego MŁODA-HISTORIA?

Współcześnie ludzie często nie zdają sobie sprawę, jak młodzi byli ludzie, którzy dzisiaj są portretowani jako dostojni i potężni. Słynny Zjazd Gnieźnieński to było spotkanie 20-latka (Ottona III) z 33-latkiem (Bolesławem Chrobrym), a Kazimierz III Wielki, jeden z najwybitniejszych władców Polski, zasiadł na tronie w wieku 23 lat. W świecie kultury i nauki również nie brakowało młodych osób; Maria Skłodowska-Curie pierwszą pracę na temat promieniotwórczości opublikowała w wieku 31 lat, a Adam Mickiewicz napisał II i IV część „Dziadów” jeszcze przed 25 rokiem życia. Niestety, dzisiaj młodzi ludzie na ogół nie decydują o najważniejszych kwestiach, a ich sukcesy bywają bagatelizowane. Społeczeństwo dużo od nich oczekuje, ale nie daje wielu szans, przez co potencjał części osób nie może zostać w pełni wykorzystany. Naprzeciw tym problemom wychodzi MŁODA-HISTORIA, która pokaże, że młodzi ludzie także dzisiaj mogą tworzyć historię, zarówno swoją, jak i wspólną.

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Fot. materiały prasowe

Kontynuacja obchodów 1000-LECIA

MŁODA-HISTORIA to duchowa kontynuacja 1000-LECIA, konferencji, która w nowoczesny i przystępny dla młodzieży sposób celebrowała okrągłą rocznicę istnienia państwa polskiego. W wyjątkowej atmosferze zgromadziło się 200 młodych osób z całego kraju, aby wspólnie odpowiedzieć na pytanie: jakiej przyszłości chcemy? Gniezno stało się przestrzenią dialogu młodzieży, ekspertów i liderów życia społecznego, a sercem tej przestrzeni były warsztaty przy okrągłych stołach, podczas których uczestnicy wypracowywali strategie dotyczące najważniejszych wyzwań nadchodzących dekad. Wydarzenie otrzymało ponad 90% pozytywnych opinii, a wnioski z pracy młodych można przeczytać w specjalnym raporcie.

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Lokalnie o historii

29 października 2026 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie w ramach MŁODEJ-HISTORII na uczestników czeka agenda wypełniona wieloma ciekawymi formatami. Wydarzenie zacznie się na scenie, gdzie zostały zaplanowane inspirujące wystąpienia w formacie TEDx trzech młodych pasjonatów historii – zwycięzców ogólnopolskiego konkursu wideo. Później odbędzie się 16 dyskusji przy okrągłych stołach poświęconych roli młodych osób w przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości widzianej przez młodych. Dodatkowo, zostanie zaproszony gość specjalny, który w dynamicznym formacie zderzy się z młodymi uczestnikami wydarzenia. W trakcie całego wydarzenia, w ramach stoisk, będzie można porozmawiać z różnymi organizacjami, które oferują możliwości i usługi skierowane stricte do młodych osób. Wszystkie aktywności w ramach MŁODEJ-HISTORII będą mieć konkretny efekt w postaci raportu – przeglądu opinii oraz postaw młodych osób wobec historii. Konferencja jest wspierana m.in. przez Prezydenta Miasta Gniezna Michała Powałowskiego, Wojewodę Wielkopolskiego oraz Bank Spółdzielczy w Gnieźnie.

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Konkurs