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W Plusie można już zamawiać w przedsprzedaży najnowsze smartfony Apple. Do oferty operatora trafiły modele iPhone 18 Pro oraz iPhone 18 Pro Max. W ramach programu Plus Wymiana iPhone 18 Pro dostępny jest już od 4749 zł z możliwością wymiany urządzenia na nowszy model po dwóch latach użytkowania.

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Wśród głównych zalet premierowego iPhone 18 Pro możemy wymienić aparaty: główny Fusion 48 MP ze zmienną przysłoną i 8-krotnym zoomem jakości optycznej oraz przedni Center Stage 18 MP i opcją sprytnego selfie grupowego. Za wysoką wydajność urządzenia odpowiada nawet 40% szybsze GPU niż w iPhonie 17 Pro i Neural Engine (podwójny 16-rdzeniowy), dzięki któremu smartfon jeszcze lepiej radzi sobie w codziennym użytkowaniu, od pracy wielozadaniowej po obsługę wymagających aplikacji. iPhone 18 Pro posiada aluminiową obudowę unibody i 3 razy bardziej odporną na zarysowania warstwę Ceramic Shield 2 z przodu.

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iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max w programie Plus Wymiana

Od dziś w Plusie można już zamówić najnowsze modele iPhone w ramach programu Plus Wymiana. To wygodne rozwiązanie, które umożliwia zakup smartfona w 36 niskich ratach oraz wymianę urządzenia na nowszy model po dwóch latach, bez konieczności spłacania pozostałych 12 rat. Aby skorzystać z oferty, wystarczy wybrać iPhone'a w 36-miesięcznym systemie ratalnym.

W przypadku wymiany telefonu na nowy model po 2 latach całkowity koszt użytkowania urządzenia obejmuje opłatę początkową oraz 24 spłacone raty:

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Apple iPhone 18 Pro 256GB – 4748,68 zł – 649 zł na start + 24 raty po 170,82 zł; Apple iPhone 18 Pro 512GB – 5515,64 zł – 749 zł na start + 24 raty po 198,61 zł; Apple iPhone 18 Pro 1TB - 6981,84 zł – 948 zł na start + 24 raty po 251,41 zł; Apple iPhone 18 Pro Max 256GB – 5232,36 zł – 699 zł na start + 24 raty po 188,89 zł; Apple iPhone 18 Pro Max 512GB – 5932,36 zł – 799 zł na start + 24 raty po 213,89 zł; Apple iPhone 18 Pro Max 1TB – 7398,56 zł – 998 zł na start + 24 raty po 266,69 zł; Apple iPhone 18 Pro Max 2TB – 9648,92 – 1349 zł na start + 24 raty po 345,83 zł.

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iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max w regularnej cenie

Klienci zainteresowani zakupem najnowszych modeli iPhone w przedsprzedaży mogą skorzystać w Plusie z systemu ratalnego i rozłożyć płatność na 12, 24 lub 36 miesięcznych rat. Wybierając:

Apple iPhone 18 Pro 256GB – 6299 zł – 649 zł na start + 12 rat po 470,82 zł; Apple iPhone 18 Pro 512GB – 7299zł – 749 zł na start + 12 rat po 545,83 zł; Apple iPhone 18 Pro 1TB – 9299zł – 948 zł na start + 12 rat po 695,91 zł; Apple iPhone 18 Pro Max 256GB – 6799 zł – 699 zł na start + 12 rat po 508,33 zł; Apple iPhone 18 Pro Max 512GB – 7799zł – 799 zł na start + 12 rat po 583,33 zł; Apple iPhone 18 Pro Max 1TB – 9799,04 zł – 998 zł na start + 12 rat po 733,42 zł; Apple iPhone 18 Pro Pro 2TB – 12299 zł – 1249 zł na start + 12 rat po 920,82 zł; Apple iPhone 18 Pro Max 2TB – 12799 zł – 1299 zł na start + 12 rat po 920,82 zł.

Zamówienie można złożyć z dostępnością od 18 września br. na www.plus.pl.