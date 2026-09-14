W Plusie można już zamawiać w przedsprzedaży najnowsze smartfony Apple. Do oferty operatora trafiły modele iPhone 18 Pro oraz iPhone 18 Pro Max. W ramach programu Plus Wymiana iPhone 18 Pro dostępny jest już od 4749 zł z możliwością wymiany urządzenia na nowszy model po dwóch latach użytkowania.
Wśród głównych zalet premierowego iPhone 18 Pro możemy wymienić aparaty: główny Fusion 48 MP ze zmienną przysłoną i 8-krotnym zoomem jakości optycznej oraz przedni Center Stage 18 MP i opcją sprytnego selfie grupowego. Za wysoką wydajność urządzenia odpowiada nawet 40% szybsze GPU niż w iPhonie 17 Pro i Neural Engine (podwójny 16-rdzeniowy), dzięki któremu smartfon jeszcze lepiej radzi sobie w codziennym użytkowaniu, od pracy wielozadaniowej po obsługę wymagających aplikacji. iPhone 18 Pro posiada aluminiową obudowę unibody i 3 razy bardziej odporną na zarysowania warstwę Ceramic Shield 2 z przodu.
iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max w programie Plus Wymiana
Od dziś w Plusie można już zamówić najnowsze modele iPhone w ramach programu Plus Wymiana. To wygodne rozwiązanie, które umożliwia zakup smartfona w 36 niskich ratach oraz wymianę urządzenia na nowszy model po dwóch latach, bez konieczności spłacania pozostałych 12 rat. Aby skorzystać z oferty, wystarczy wybrać iPhone'a w 36-miesięcznym systemie ratalnym.
W przypadku wymiany telefonu na nowy model po 2 latach całkowity koszt użytkowania urządzenia obejmuje opłatę początkową oraz 24 spłacone raty:
iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max w regularnej cenie
Klienci zainteresowani zakupem najnowszych modeli iPhone w przedsprzedaży mogą skorzystać w Plusie z systemu ratalnego i rozłożyć płatność na 12, 24 lub 36 miesięcznych rat. Wybierając:
Zamówienie można złożyć z dostępnością od 18 września br. na www.plus.pl.