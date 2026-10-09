Zmęczone oczy za kierownicą. Co najbardziej obciąża wzrok kierowcy i jak zadbać o jego komfort podczas jazdy? fot. naTemat

Prowadzisz samochód w długiej trasie? Jeśli za kierownicą spędzasz wiele godzin, zmęczenie może dotyczyć również Twoich oczu. Badania prowadzone w warunkach symulowanej jazdy wskazują, że wraz z czasem prowadzenia może narastać subiektywnie odczuwane zmęczenie, a także pojawiać się mogą zmiany odpowiedzi akomodacyjnej oka.[1]

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Po wielu kilometrach może pojawić się również uczucie suchości, pieczenia czy dyskomfortu. Ma to szczególne znaczenie u osób z chorobą suchego oka. W badaniu z wykorzystaniem symulatora jazdy osoby z suchym okiem pomijały więcej bodźców wzrokowych i reagowały na nie wolniej niż osoby z grupy kontrolnej.[2]

Fot. natemat.pl

Co najbardziej obciąża oczy podczas jazdy samochodem?

Prowadzenie samochodu wymaga stałej koncentracji wzrokowej. Kierowca wielokrotnie przenosi wzrok między drogą, innymi pojazdami, lusterkami czy deską rozdzielczą, co wiąże się z dostosowywaniem ostrości widzenia.[1]

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Wyzwaniem są również zmienne warunki oświetleniowe. W słoneczny dzień światło odbijające się od nawierzchni może powodować uciążliwe odblaski, a podczas jazdy po zmroku źródłem olśnienia mogą być światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Badania wskazują, że takie olśnienie może pogarszać sprawność widzenia poruszających się obiektów.[3]









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Nie bez znaczenia są także warunki we wnętrzu auta. Niska wilgotność sprzyja zwiększonemu parowaniu łez,[4] a przepływ powietrza wokół oczu może wpływać na parametry filmu łzowego.[11]

Warto zwrócić uwagę również na jasność ekranów. Komisja Europejska wskazuje, że zbyt jasny wyświetlacz przy niskim poziomie oświetlenia otoczenia może powodować olśnienie i odciągać uwagę kierowcy od obserwacji drogi.[6]

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Fot. natemat.pl

Jak zadbać o oczy w trasie?

1. Nie kieruj nawiewu bezpośrednio na twarz i oczy

Strumień powietrza skierowany na okolice oczu może wpływać na film łzowy.[11] Warto więc ustawić nawiew tak, aby nie był skierowany bezpośrednio na twarz.

2. Rób regularne przerwy

Komisja Europejska zaleca podczas długich podróży regularne przerwy – około 15 minut co 2 godziny jazdy.[7] Warto wykorzystać postój na krótki spacer i odpoczynek od ciągłej koncentracji.

3. Zadbaj o okulary przeciwsłoneczne

WHO zaleca stosowanie okularów przeciwsłonecznych zapewniających 99–100% ochrony przed promieniowaniem UV-A i UV-B.[8] Pomocne w ograniczaniu światła odbitego od nawierzchni mogą być także soczewki polaryzacyjne.[9]

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4. Nie ignoruj suchości i dyskomfortu oczu

Uczucie suchości, pieczenia, podrażnienia czy okresowe pogorszenie jakości widzenia mogą towarzyszyć zaburzeniom filmu łzowego i powierzchni oka.[10] Jeśli pogorszenie widzenia utrudnia bezpieczne prowadzenie, należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i odpocząć.

5. Pomyśl o odpowiednim nawilżeniu oczu

Jeżeli podczas podróży pojawia się uczucie suchości lub dyskomfortu, pomocne mogą być nawilżające krople do oczu. Aktualne zalecenia (TFOS DEWS III) wskazują metody ukierunkowane na uzupełnianie, zachowanie i wspieranie filmu łzowego jako jeden z podstawowych elementów postępowania w chorobie suchego oka.[5]

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Krople Dexoftyal® MD – wsparcie oczu kierowcy

W odpowiedzi m.in. na potrzeby osób spędzających wiele godzin za kierownicą powstały krople nawilżająco-regenerujące Dexoftyal® MD. Wyrób medyczny Dexoftyal® MD nawilża powierzchnię oka, przynosząc wytchnienie w przypadku wystąpienia uczucia suchości, zmęczenia czy podrażnienia oczu spowodowanego czynnikami środowiskowymi, takimi jak klimatyzacja, suche powietrze czy długotrwała praca nadwyrężająca nasz wzrok. Po zastosowaniu kilku kropli uczucie dyskomfortu jest złagodzone lub całkowicie zredukowane.

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Fot. natemat.pl

Formuła wyrobu medycznego Dexoftyal® MD nie tylko nawilża, ale również wspiera procesy regeneracyjne rogówki oraz posiada właściwości odżywcze. Dzięki specjalnej kompozycji składników film łzowy jest zachowany tak, że powierzchnia oka jest lepiej chroniona. Praktyczne opakowanie w postaci wygodnej, miękkiej butelki o pojemności 15 ml ułatwia precyzyjną aplikację kropli w wielu warunkach – także podczas przerwy na trasie.

Krople Dexoftyal® MD można stosować na dwa sposoby: bezpośrednio do oczu lub za pośrednictwem soczewek kontaktowych.

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

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Dexoftyal® MD to krople do oczu przeznaczone do stosowania podczas uczucia suchości, pieczenia, zaczerwienienia czy zmęczenia oczu.

Producent: TEGE Pharma B.V., Minervum 7384, 4817 ZH Breda, NL

Podmiot prowadzący reklamę: Verco S.A., Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U, 01-015 Warszawa

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