Fot. materiały prasowe

Rusza najnowsza kampania reklamowa Plusha, oparta na platformie komunikacyjnej „Weź, nie komplikuj”. W lekkiej i humorystycznej formie przypomina, że wybór abonamentu nie musi być skomplikowany. W ofercie Plusha użytkownicy otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 50 GB internetu za 25 zł miesięcznie z rabatami.

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Plush mówi: „Weź, nie komplikuj”

Plush nadal marzy o karierze influencera z prawdziwego zdarzenia. A kto lepiej zna się na internetowych viralach niż Friz? Popularny twórca przygotowuje dla niego serię wyzwań, które mają pomóc zdobyć zasięgi, podbić media społecznościowe i przy okazji zaprezentować zalety oferty.

Na liście zadań znalazły się m.in. skok z samolotu połączony z unboxingiem, przejażdżka po pustyni na masce rozpędzonego samochodu oraz kultowe ice bucket challenge. Wszystko po to, by stworzyć materiał, który trudno będzie przeoczyć w internecie.

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Działania promocyjne obejmą telewizję, internet oraz media społecznościowe. Wspólna odsłona Plusha i Friza po raz kolejny pokazuje, że charakterystyczny humor i rozrywkowa konwencja skutecznie wspierają komunikację marki.