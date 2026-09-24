Fot. materiały prasowe

Sprzęt z jabłkiem na obudowie – który, kiedy i jak kupować, oraz czy w ogóle ulegać premierowemu zawrotowi głowy? W tym przewodniku odrzucamy marketingowe emocje wokół najgorętszych nowości, takich jak Mac mini M5-M6, Mac Studio M5 czy iPhone Duo i 18 Pro, zderzając zakupowe FOMO z chłodną oceną Twoich rzeczywistych potrzeb. Sprawdzamy, kiedy poprzednia generacja urządzeń okaże się sprytniejszym i bardziej ekonomicznym wyborem, oraz jak bezpiecznie sfinansować zakupy za pomocą leasingu, rat czy polskiego odpowiednika Apple Upgrade.

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Poradnik dla osób, które chcą kupić sprzęt z jabłkiem na obudowie. O nowościach Apple oraz o tym, co robi nam premierowy zawrót głowy i jak podejmować racjonalne decyzje zakupowe.

Jesienne premiery Apple i psychologia FOMO. Dlaczego serce bije szybciej?

Premiery Apple od lat wzbudzają ogromne zainteresowanie i nic w tym dziwnego. Wydarzenia w Cupertino łączą w sobie elementy widowiskowe i marketingowy geniusz z rzetelnym przeglądem innowacji. W efekcie przyciągają miłośników technologii oraz wyznaczają kierunek dla całej branży. W niektórych odbiorcach wręcz podręcznikowo uruchamiają się mechanizmy FOMO (Fear of missing out) i pojawia się lęk przed wypadnięciem w obiegu – "a jeśli bez najnowszego procesora moje cyfrowe i zawodowe życie zwolni"? Warto tutaj wziąć głęboki oddech i dać sobie czas na spokojną analizę sytuacji. Prawdziwa sztuka zakupowa polega na zrozumieniu, kiedy nowość jest technologiczną koniecznością, a kiedy poprzednia generacja w 200% staje na wysokości zadania.

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Jak podjąć decyzję – sześć pytań do siebie

Do czego realnie używam tego sprzętu? Teraz, nie "kiedy się już nauczę programowania", "kiedy już będę realizować bardziej zaawansowane projekty". Czy różnica w wydajności przekłada się na moje zarobki albo mój czas? Jeśli tak – nowy model może się zwrócić szybciej niż można by zakładać. Ile lat planuję z tym sprzętem zostać? Wyższy koszt zakupu rozkłada się w czasie, więc topowy model kupiony na 4–5 lat często opłaca się bardziej niż zmiana średniej półki co 2 lata. Czy wolę zapłacić więcej dziś, czy mniej co miesiąc? To pytanie o przepływ gotówki, nie o to, co "lepsze" – obie odpowiedzi są racjonalne, zależnie od sytuacji. Czy kupuję na siebie, czy na firmę? Zakup firmowy zmienia kalkulację – raty leasingowe wchodzą w koszty, co ma znaczenie podatkowe. Jak ważne jest dla mnie nowe pudełko Apple? Jeśli odnowiony, tańszy i bardziej ekologiczny sprzęt Apple gwarantuje tę samą jakość i taki sam wygląd jak nowy, to wybór fabrycznie nowego egzemplarza staje się kwestią emocji, a nie kalkulacją.

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Nowości Apple – dla kogo?

Szerokie portfolio premier Apple na drugą połowę 2026 roku rodzi pytania o opłacalność zakupu. Eksperci Lantre, Autoryzowanego Sprzedawcy Apple sprawdzają, czy premierowe funkcje AI i wydajnościowe są dostosowane do Twoich potrzeb, czy raczej rozsądniejszą alternatywą będzie sprawdzony starszy model:

Fot. materiały prasowe

Premierowe komputery Apple

Dla kogo? Dla inżynierów uczenia maszynowego (Machine Learning), programistów trenujących zaawansowane modele sieci neuronowych oraz profesjonalnych studiów wideo. Potężna ilość zunifikowanej pamięci RAM pozwala na bezproblemowe hostowanie gigantycznych modeli AI oraz renderowanie najbardziej wymagającej grafiki.

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Starszy zamiennik: w przypadku tego komputera starsze zamienniki są na rynku w zasadzie niedostępne. Dla osób, które dopiero wkraczają w świat zaawansowanych obliczeń, sprawdzić się mogą również bardziej rozbudowane konfiguracja MacBook Pro z M5 Pro lub M5 Max oraz Mac mini z M4 Pro.

Mac mini M6 (oraz M5 Pro)

Dla kogo? Dla programistów, analityków danych i twórców internetowych, którzy potrzebują kompaktowej i cichej maszyny do lokalnego uruchamiania modeli językowych (4,8x szybciej w LM Studio dzięki Neural Engine FP8), montażu wideo lub pracy na wielu ekranach o wysokim odświeżaniu. Podstawowa konfiguracja z czipem M6, która dostępna jest w cenie 4499 zł to także świetny wybór do codziennej pracy lub nauki.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Starszy zamiennik: Mac mini M4. Posiada ten sam minimalistyczny design i w zupełności wystarcza do standardowej pracy, nauki czy podstawowej edycji multimediów.

Fot. materiały prasowe

Premierowe smartfony Apple

Dla kogo? Dla entuzjastów chcących doświadczyć nowej ery mobilności. Oferuje rozkładany ekran 7,6" o proporcjach 4:3, grubości 0.52 cm oraz zaawansowaną wielozadaniowość w systemie iOS 27 na wzór iPada. Jego przedsprzedaż startuje dopiero 16 października.

Starszy zamiennik: to dopiero pierwszy tego typu smartfon od Apple, więc nie posiada zamienników, więc jeśli zależy Ci na nowince technologicznej, większym ekranie do pracy – zdecyduj się na tę nowość.

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Dla kogo? Dla mobilnych fotografów i filmowców, którzy wykorzystają fizyczną, zmienną przysłonę do uzyskania naturalnego, plastycznego rozmycia tła. To także wybór dla osób oczekujących ekstremalnego czasu pracy – bateria w wersji Pro Max rośnie aż o 12% (do ok. 5391 mAh).

Starszy zamiennik: iPhone 17 Pro lub iPhone 17 Pro Max. Posiada ten sam ekran 6,3" 120 Hz ProMotion i doskonały czip A19 Pro. Ma podobne możliwości w zakresie foto i wideo, a oferuje teraz niższą cenę. Jeszcze starsze zamienniki, dające świetne możliwości, to odnawiane modele iPhone 16 Pro, które również dostępne są w sklepie Lantre.

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Fot. materiały prasowe

Zegarki i akcesoria Apple

Dla kogo? Dla osób szukających uniwersalnego smartwatcha do codziennego użytkowania, treningów i monitorowania stanu zdrowia (S12 ma ulepszony system częstszego pomiaru tętna i HRV oraz nową funkcję Gotowość określającą kondycję organizmu).

Starszy zamiennik: Apple Watch Series 11 oferuje dość podobny i już sprawdzony zestaw funkcji zdrowotnych i sportowych w niższej cenie. W Lantre znajdziesz także modele Apple Watch Series 10 w wersji CPO, czyli odnawiane bezpośrednio przez Apple – warto rozważyć tę opcję, gdy ma być to Twój pierwsze smartwatch od Apple, bo to również świetna cenowo alternatywa.

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Dla kogo? Dla biegaczy, triathlonistów, nurków i pasjonatów wszelkich sportów, którzy wymagają wytrzymałej koperty, długiego czasu pracy baterii (ok. 50h) oraz precyzyjnego GPS o podwójnej częstotliwości.

Starszy zamiennik: Apple Watch Ultra 3. Zaawansowane funkcje sportowe w połączeniu z tytanową obudową dają przystępną cenowo alternatywę.

Dla kogo? Dla wymagających użytkowników, którzy poszukują możliwie najlepszej aktywnej redukcji hałasu, ulepszonych brzmień oraz głębszej integracji z Apple Intelligence.

Starszy zamiennik: AirPods 4 to słuchawki, które oferują świetną jakość dźwięku i wygodną konstrukcję. W Lantre dostępne są nowe oraz odnawiane modele tych AirPods. Jeśli nie zależy Ci na możliwości manualnej zmiany głośności (dostępna w AirPods 5 w wersji w cenie 699 zł) to starszy model również spełni Twoje oczekiwania.

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Nowoczesne finansowanie – jak kupować Apple, by nie przepłacać?

Fot. materiały prasowe

W świecie technologii mądre finansowanie stanowi dokładnie taki sam atut jak szybki procesor. Dzięki ratom 0% można bez uszczerbku na domowym budżecie wejść w posiadanie świetnego sprzętu, a leasing pozwala na elastyczne zachowanie płynności finansowej bez konieczności rezygnowania z najnowocześniejszych narzędzi pracy, gdy prowadzisz firmę. Warta uwagi jest oferta leasingu w Lantre – przy korzystaniu z opcji Leaselink można otrzymać cashback nawet do 500 zł i odroczyć płatności za raty o 3 miesiące. Jeśli chodzi o ciekawe rozwiązania finansowe, to jeszcze nie wszystko. Jak informuje Piotr Stawiarz, kierownik Biura Obsługi Klienta: "W Lantre otrzymujemy zapytania o opcję Apple Upgrade, choć w Polsce taka usługa jest w ogóle niedostępna. Na szczęście od kilku lat z powodzeniem realizujemy podobny, autorski program Lantre Plan. Jest on prawdopodobnie najbardziej elastycznym instrumentem płatniczym na rynku. Pozwala odebrać wybrany sprzęt od ręki i całkowicie odroczyć jego spłatę na okres dwunastu miesięcy, podczas których koszt zakupu wynosi równe zero złotych. Dopiero zraz przed upływem roku użytkownik podejmuje samodzielną decyzję, czy woli jednorazowo uregulować całą kwotę bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, czy też woli rozłożyć ją na trzydzieści sześć wygodnych rat, chroniąc w ten sposób stabilność swojego domowego budżetu".

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Podsumowanie

Decyzja o zakupie nowego sprzętu Apple nie powinna być podyktowana chwilowymi, premierowymi emocjami ani lękiem przed technologicznym wykluczeniem. Kluczem do podjęcia mądrej decyzji jest chłodna, racjonalna ocena własnych potrzeb oraz udzielenie sobie szczerych odpowiedzi na pięć pytań dotyczących realnego zastosowania urządzenia, czasu jego użytkowania oraz formy finansowania. Bardzo często okazuje się, że starsza (czasem odnowiona) generacja sprzętu w zupełności wystarczy do codziennych zadań, oferując doskonałą wydajność za ułamek ceny tegorocznego flagowca. Niezależnie od wyboru modelu, warto skorzystać z nowoczesnych narzędzi finansowania – takich jak leasing z cashbackiem czy program Lantre Plan z rocznym odroczeniem płatności – które pozwalają na elastyczne zarządzanie budżetem domowym lub firmowym bez konieczności rezygnacji z potrzebnych narzędzi pracy.

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