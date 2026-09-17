Fot. materiały prasowe

Bank Pekao S.A. kontynuuje swoje zaangażowanie w promowanie zdrowego stylu życia i po raz kolejny stawia na sportowe emocje. Już 27 września 2026 roku w Katowicach odbędzie się PEKAO Katowicki Rodzinny Rajd Rowerowy. Oprócz sportowej rywalizacji i rodzinnej atmosfery wydarzenie niesie ze sobą ważny cel charytatywny – wsparcie Programu Edukacyjnego Domu Aniołów Stróżów.

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Wydarzenie, które narodziło się w czasie pandemii z inicjatywy zaledwie dwóch rodzin, na przestrzeni lat urosło do rangi jednej z najważniejszych charytatywnych imprez cyklistycznych w regionie. Tegoroczna edycja wystartuje w niedzielę, 27 września, w malowniczej scenerii katowickiej Doliny Trzech Stawów. Organizatorzy przygotowali dla uczestników dwie trasy o długości 5 km oraz 10 km, dostosowane zarówno do możliwości najmłodszych, jak i starszych miłośników jednośladów.

Bank Pekao S.A. jako partner wydarzenia, przygotuje dla uczestników specjalną strefę aktywności, w której na całe rodziny czekać będą liczne atrakcje, gry i animacje. Obecność banku na rajdzie to element konsekwentnie realizowanej strategii wspierania lokalnych społeczności oraz promocji aktywnego wypoczynku.

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– PEKAO Katowicki Rodzinny Rajd Rowerowy doskonale pokazuje, że wspólna aktywność na rowerach może mieć również ważny wymiar społeczny. Środki zebrane podczas wydarzenia wesprą działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane przez Dom Aniołów Stróżów. Cieszę się, że jako bank możemy angażować się w inicjatywy, które łączą ruch, rodzinną atmosferę i pomoc potrzebującym. To wydarzenie integruje lokalną społeczność oraz zachęca do aktywnego spędzania czasu, a jednocześnie daje uczestnikom możliwość włączenia się w szczytny cel – mówi Błażej Szczecki, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

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Całkowity dochód z katowickiej imprezy rowerowej zasili konto Programu Edukacyjnego Domu Aniołów Stróżów. Inicjatywa ta zapewnia bezpłatną pomoc w nauce, korepetycje oraz przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty i matur dla setek potrzebujących dzieci z terenu Śląska i Zagłębia.

Fot. materiały prasowe

Po zakończeniu rajdu na uczestników czekać będzie tradycyjny Piknik Rodzinny. Dla dzieci przygotowano trampoliny, gry i zabawy z animatorami, natomiast dorośli będą mogli zrelaksować się w strefie wypoczynku przy kawie i poczęstunku. Organizatorzy przewidzieli również nagrody specjalne dla najmłodszego i najstarszego cyklisty oraz dla najliczniejszej, wielopokoleniowej rodziny.

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Zaangażowanie w PEKAO Katowicki Rodzinny Rajd Rowerowy wpisuje się w szeroką i strategię banku na rzecz promowania aktywnego stylu życia oraz kolarstwa w całej Polsce. Bank konsekwentnie wspiera kluczowe inicjatywy rowerowe zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i amatorskim. Jest partnerem takich wydarzeń jak ORLEN Tour de Pologne Amatorów, Garmin Joy Ride Małopolska Festiwal, Małopolska Tour oraz ultramaraton Wanoga Gravel. Z kolei na Pekao Rzeszów Bike Festival pełni rolę partnera tytularnego.

Instytucja angażuje się również w projekty o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Należą do nich m.in. Pekao Bike Expo, Rowerowe Pikniki Majowe z Radiem ZET, wrocławski Coffee Race czy ogólnopolska akcja mobilnych serwisów rowerowych, w ramach której bezpłatnie naprawiono już ponad 2,3 tysiąca jednośladów. Dzięki tym działaniom Bank Pekao S.A. skutecznie łączy świat sportu z realnym wsparciem społeczności lokalnych od morza aż do samych Tatr.