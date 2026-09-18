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Mieszkanie kosztuje 600 tys. zł, ale przy zakupie na kredyt ta kwota nie mówi jeszcze, ile pieniędzy rzeczywiście wypłynie z twojego budżetu. Część ceny pokrywasz z własnych oszczędności, resztę finansuje bank, a za udostępniony kapitał pobiera odsetki przez wiele lat. Dlatego przed wyborem lokalu warto rozdzielić trzy rzeczy: cenę mieszkania, kwotę kredytu i koszt finansowania. Dopiero ich zestawienie pokazuje, jak duże zobowiązanie bierzesz na siebie

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Ile kredytu potrzebujesz na mieszkanie za 600 tys. zł?

Załóżmy 20 proc. wkładu własnego. Przy cenie 600 tys. zł potrzebujesz 120 tys. zł własnych środków, a pozostałe 480 tys. zł finansujesz kredytem.

Przyjmijmy kredyt na 25 lat, z ratami równymi i oprocentowaniem 7 proc. rocznie. Dla uproszczenia zakładamy, że oprocentowanie nie zmienia się przez cały okres spłaty.

Przy takich parametrach miesięczna rata wynosi 3393 zł. W ciągu 25 lat suma rat sięga 1 017 762 zł, z czego 537 762 zł stanowią odsetki. Wartości zaokrągliliśmy do pełnych złotych. Symulacja nie obejmuje prowizji, ubezpieczeń ani innych kosztów kredytu.

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To dobrze pokazuje różnicę między ceną nieruchomości a kosztem jej finansowania. Bank przekazuje na zakup 480 tys. zł kapitału, ale przez 25 lat oddajesz mu ponad milion złotych. Nie oznacza to oczywiście, że mieszkanie „kosztuje milion”. Około 480 tys. zł z tej sumy to zwrot pożyczonego kapitału, a ponad 537 tys. zł to cena korzystania z niego przez ćwierć wieku.

Zanim wybierzesz konkretny lokal, warto więc sprawdzić, jaki kredyt na mieszkanie mieści się w twoim budżecie i jak zmiana podstawowych parametrów wpływa na ratę oraz koszt całkowity.

Jak okres spłaty wpływa na ratę i koszt kredytu?

Najłatwiejszym sposobem na obniżenie miesięcznej raty jest wydłużenie okresu spłaty. Problem w tym, że niższe obciążenie co miesiąc oznacza dłuższy czas naliczania odsetek.

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Sprawdźmy ten sam kredyt 480 tys. zł przy oprocentowaniu 7 proc.

Okres spłaty Rata Suma spłat Odsetki 20 lat 3 721 zł 893 144 zł 413 144 zł 25 lat 3 393 zł 1 017 762 zł 537 762 zł 30 lat 3 193 zł 1 149 643 zł 669 643 zł

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Między wariantem 20- i 30-letnim różnica w racie wynosi 528 zł miesięcznie. To odczuwalna ulga dla domowego budżetu. Jednocześnie suma odsetek rośnie o 256 498 zł.

I właśnie dlatego pytanie „jaka będzie rata?” jest zbyt wąskie. Lepsze brzmi: ile kosztuje mnie rata, którą chcę osiągnąć?

Dłuższy okres może być rozsądnym rozwiązaniem, jeśli wyższa rata zostawiałaby zbyt mały margines bezpieczeństwa. Trzeba tylko wiedzieć, jaką cenę płacisz za ten dodatkowy komfort.

Jak bank nalicza odsetki od kredytu hipotecznego?

Odsetki są naliczane od kapitału pozostającego do spłaty. Na początku zadłużenie jest wysokie, dlatego duża część raty trafia właśnie na odsetki. Wraz ze spłatą kredytu saldo maleje i coraz większa część raty zaczyna redukować kapitał.

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Przy dłuższym okresie ten proces przebiega wolniej. Kapitał pozostaje w banku do odzyskania przez więcej miesięcy, więc odsetki są naliczane dłużej. To dlatego stosunkowo niewielka różnica w miesięcznej racie może po 20 czy 30 latach przełożyć się na setki tysięcy złotych.

Ten mechanizm ma też praktyczne znaczenie przy nadpłacie. Gdy zmniejszasz saldo wcześniej, kolejne odsetki są liczone od niższej kwoty. Z tego samego powodu warto analizować harmonogram, a nie tylko wysokość pierwszej raty.

Zdolność kredytowa a realny budżet na mieszkanie

Do całego rachunku dochodzi jeszcze zdolność kredytowa. Bank wykorzystuje ją, aby ocenić, jaką kwotę może ci pożyczyć. To jednak nie jest automatyczna odpowiedź na pytanie, ile powinieneś wydać na mieszkanie.

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W sierpniu 2026 roku singiel z dochodem około 6 tys. zł netto miał średnią zdolność 434 500 zł. Dla pary z dochodem około 8 tys. zł było to 540 100 zł, a dla rodziny 2+1 zarabiającej około 10 tys. zł netto – 599 400 zł. Tak wynika z analizy BIG DATA RynekPierwotny.pl i Rankomat.pl.

Te kwoty pokazują możliwości finansowania, ale nie uwzględniają twojej osobistej granicy komfortu. Po zakupie nadal płacisz za utrzymanie mieszkania, codzienne życie i nieprzewidziane wydatki. Potrzebujesz też rezerwy na sytuacje, których bankowy model nie potrafi przewidzieć.

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Dlatego maksymalna zdolność może wynosić 600 tys. zł, a bezpieczny budżet kredytowy być wyraźnie niższy.

Ile wkładu własnego zostawić, a ile zachować jako rezerwę?

Podobny błąd można popełnić przy wkładzie własnym. Im więcej własnych pieniędzy przeznaczysz na zakup, tym mniej musisz pożyczyć i tym niższe będą przyszłe odsetki. Matematycznie wyższy wkład wygląda więc korzystnie.

Problem pojawia się wtedy, gdy po transakcji zostajesz niemal bez oszczędności. Nowe mieszkanie może wymagać wykończenia, wyposażenia czy dodatkowych zakupów, a życie nie kończy się w dniu podpisania umowy.

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Dlatego przed zakupem warto ustalić nie tylko minimalny czy maksymalny wkład, ale również kwotę, która musi zostać na koncie po transakcji.

Jak przygotować budżet przed zakupem mieszkania na kredyt?

Dobra kolejność jest odwrotna od tej, którą często podpowiadają emocje. Nie zaczynaj od mieszkania, które ci się spodobało, a później nie próbuj dopasować do niego finansowania.

Najpierw policz dostępny wkład własny i zachowaj rezerwę. Potem ustal ratę, która nie przeciąży miesięcznego budżetu. Na końcu porównaj kilka okresów spłaty i sprawdź, ile odsetek zapłacisz w każdym wariancie.

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Dopiero wtedy cena mieszkania staje się naprawdę użyteczną informacją. 600 tys. zł na portalu ogłoszeniowym mówi, ile kosztuje lokal. Harmonogram kredytu mówi, ile kosztuje decyzja o jego sfinansowaniu.