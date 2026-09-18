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Linie lotnicze Corendon Airlines podczas dorocznego spotkania partnerów biznesowych Amsterdam Get Together 2026 ogłosiły rozkład lotów na lato 2027, który jest już dostępny w sprzedaży. Linie lotnicze uruchomią nowe połączenia do Stambułu i Bułgarii w sezonie Lato 2027, kontynuując jednocześnie rozwój swojej oferty na polskim rynku. Mimo trudnych warunków rynkowych Corendon Airlines konsekwentnie rozbudowuje swoją siatkę połączeń, stawiając na wysoką jakość obsługi klienta.

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Linie Corendon Airlines uruchomiły sprzedaż biletów w ramach programu lotów na lato 2027. Oprócz rozbudowanej siatki połączeń do popularnych kierunków wakacyjnych w Turcji, Grecji, Egipcie i Hiszpanii, linie lotnicze po raz pierwszy wprowadzą loty na bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego. Zaplanowano do ośmiu lotów tygodniowo do Warny i Burgas - miast będących bramą do licznych kurortów nadmorskich, znanych z długich, piaszczystych plaż i szerokiej oferty hotelowej.

Corendon Airlines będzie obsługiwać cztery trasy:

Kolonia/Bonn – Warna: dwa razy w tygodniu Kolonia/Bonn – Burgas: dwa razy w tygodniu Norymberga – Warna: dwa razy w tygodniu Stuttgart – Warna: dwa razy w tygodniu

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Inauguracyjny lot z Kolonii/Bonn do Warny zaplanowano na 15 maja 2027 roku, a kolejne połączenia będą sukcesywnie wprowadzane w późniejszym terminie.

„Dzięki nowym połączeniom do Bułgarii - do Warny i Burgas - strategicznie rozwijamy naszą siatkę połączeń w kierunku, który cieszy się coraz większą popularnością wśród niemieckich turystów i jest coraz częściej uwzględniany w ofertach touroperatorów” - mówi Paul Schwaiger, dyrektor ds. komercyjnych (Chief Commercial Officer) Corendon Airlines. „Bułgaria oferuje doskonałe warunki do wypoczynku na plaży, szczególnie dla rodzin z dziećmi, ale spodziewamy się również wielu podróżujących indywidualnie oraz pasażerów odwiedzających przyjaciół i rodzinę”.

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Cztery loty tygodniowo nad Bosfor

Oprócz Bułgarii, Corendon Airlines wprowadzi na lato 2027 kolejny nowy kierunek, mianowicie Stambuł. Tętniąca życiem metropolia nad Bosforem przyciąga co roku miliony odwiedzających i zyska jeszcze większą międzynarodową uwagę w 2027 roku, gdy odbędą się tam European Games oraz powróci Formuła 1.

Od 1 lipca 2027 roku Corendon Airlines będzie realizować loty dwa razy w tygodniu zarówno z Düsseldorfu, jak i z Kolonii/Bonn na lotnisko w Stambule (IST).

„Szczególnie cieszymy się, że na lato 2027 uruchamiamy dwa nowe kierunki - Bułgarię i Stambuł - w czasie, gdy linie lotnicze mierzą się z poważnymi wyzwaniami i licznymi nieprzewidywalnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak sytuacja geopolityczna, zmienne ceny paliwa czy zmieniające się warunki rynkowe” - mówi Paul Schwaiger. „Dla naszych klientów, touroperatorów i kanałów sprzedaży pozostajemy niezawodnym i stabilnym partnerem, jakiego od nas oczekują. Oznacza to jeszcze większy nacisk na efektywność oraz wzmacnianie operacyjnej i finansowej odporności firmy. Nie dążymy do wzrostu za wszelką cenę — zamiast tego precyzyjnie dopracowujemy nasz rozkład lotów, dalej optymalizujemy zarządzanie pojemnością i koncentrujemy się na rynkach, na których możemy osiągać najlepsze wyniki. Jednocześnie pozostajemy wystarczająco elastyczni i innowacyjni, by wprowadzać nowe kierunki, takie jak Bułgaria i Stambuł, a także Curaçao od grudnia 2026 roku”.

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Polska: kontynuacja sprawdzonych kierunków w sezonie Lato 2027

Jeśli chodzi o rynek polski, linie będą kontynuować sprzedaż i obsługę lotów z Warszawy i Katowic do Antalyi i do Heraklionu.

Trasa Dni operowania Okres Warszawa (WAW) – Antalya (AYT) – Warszawa pon., śr., sob. 05.07–27.09.2027 Katowice (KTW) – Antalya (AYT) – Katowice pon., śr., sob. 05.07–27.09.2027 Warszawa (WAW) – Heraklion (HER) – Warszawa śr., sob. 05.05–25.09.2027 Katowice (KTW) – Heraklion (HER) – Katowice śr., sob. 05.05–25.09.2027

„Corendon Airlines kontynuuje rozwój na polskim rynku, koncentrując się na sprawdzonych i cieszących się dużym zainteresowaniem kierunkach – Heraklionie na Krecie oraz Antalyi w Turcji. W sezonie Lato 2027 połączenia do Heraklionu będą realizowane dwa razy w tygodniu z Warszawy i Katowic – w środy i soboty. Antalya pozostaje w ofercie trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i soboty. Program Lato 2027 jest już dostępny w systemach, a sprzedaż na wyloty od 1 kwietnia rozpoczęła się z dobrym napływem pierwszych rezerwacji. Kontynuacja sprawdzonych kierunków oraz współpraca z wieloletnimi i nowymi partnerami pozwalają Corendonowi umacniać swoją pozycję na polskim rynku” — mówi Halina Strzyżewska, Poland Country Sales Manager Corendon Airlines.

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Blisko 90 procent gości poleciałoby ponownie z Corendon Airlines

Oprócz kierunków i rozkładu lotów, dla pasażerów kluczowe znaczenie mają również jakość obsługi oraz opcje rezerwacji. W bieżącym sezonie letnim Corendon Airlines przeprowadziła wśród gości badanie dotyczące ich doświadczeń z podróży liniami lotniczymi.

Wyniki badania są bardzo obiecujące:

87% pasażerów pozytywnie oceniło stosunek jakości do ceny. Blisko 90% zadeklarowało chęć ponownego skorzystania z usług Corendon Airlines.

Wszystkie loty Corendon Airlines można rezerwować za pośrednictwem biur podróży, strony internetowej www.corendonairlines.com oraz aplikacji mobilnej Corendon. Linia lotnicza współpracuje również z licznymi wiodącymi touroperatorami.