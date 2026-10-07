Nowy telefon i trzy streamingi na jednym rachunku. Plus ułatwia wejście w jesień Fot. materiały prasowe

Wymiana smartfona to dziś decyzja na dwa, a często i trzy lata. A skoro i tak podpisujemy umowę na dłużej, warto sprawdzić, co jeszcze da się do niej dorzucić. W Plusie jest opcja, która potrafi wyraźnie odchudzić comiesięczne wydatki na rozrywkę.

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Policzmy szczerze: ile kosztuje dziś oglądanie? Jedna platforma to kilkadziesiąt złotych, dwie – już blisko 100 zł, a mało kto kończy na dwóch, bo ulubiony serial jest tu, familijne bajki tam, a mecz jeszcze gdzie indziej. Każda z tych subskrypcji ma własny termin płatności, własne przypomnienie o podwyżce i własną kartę wpisaną w ustawieniach. W efekcie sporą część domowego budżetu na rozrywkę zjada coś, czego nawet nie widać.

Plus proponuje odwrotną logikę: zamiast zbierać subskrypcje po kawałku, dobierasz gotowy pakiet do umowy, którą i tak podpisujesz. Teraz tym bardziej warto skorzystać z oferty, ponieważ Plus – z okazji swoich 30. urodzin – przygotował wyjątkową, limitowaną ofertę. Do 3 listopada klienci Plusa i Polsat Box mogą skorzystać z opcji trzech serwisów w cenie 30 zł miesięcznie. Wystarczy podpisać nową umowę lub przedłużyć obecną. A jeśli przy okazji zmieniasz telefon, obie decyzje załatwisz jedną wizytą.

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Zasada oferty Plusa jest prosta: pakiety serwisów streamingowych dobiera się do umowy podstawowej – abonamentu komórkowego, światłowodu albo internetu mobilnego oraz do telewizji w Polsat Box – zawartej na minimum 24 miesiące. Nie jest to osobna subskrypcja z osobną kartą i osobnym terminem płatności, tylko pozycja doliczana do rachunku telefonicznego w ramach usługi Kupuj z Plus. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi klienci, jak i obecni – przy przedłużaniu umowy.

Jubileuszowa oferta Plusa: Amazon Prime + Apple TV + Disney+ oraz Amazon Prime + Apple TV + SkyShowtime za jedyne 30 zł miesięcznie

Moim zdaniem najciekawiej wygląda zestaw trzech serwisów streamingowych składający się z Amazon Prime, Apple TV oraz Disney+.

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Dlaczego akurat ten zestaw robi wrażenie? Bo każdy z trzech elementów gra w innej lidze. Disney+ (w planie Standard) to Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic i cała biblioteka familijna, czyli jedyny serwis, który potrafi zadowolić i sześciolatka, i fana kina superbohaterskiego. Apple TV postawiło na jakość: nagradzane seriale i produkcje oryginalne, których nie ma nigdzie indziej. A Amazon Prime to pozycja, która daje najwięcej poza samym ekranem – oprócz serwisu Prime Video dostajesz gry w Amazon Luna oraz dostawy bez dodatkowych opłat ze sklepu Amazon. Trzy abonamenty kupowane osobno kosztowałyby zauważalnie więcej niż jedna pozycja na rachunku.

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Tu ważna uwaga: z pakietu korzysta się w całości, co oznacza, że trzeba zachować wszystkie usługi wchodzące w jego skład. W takim 3-paku dostępny jest drugi pakiet składający się z serwisów Amazon Prime + Apple TV + SkyShowtime, również teraz w promocyjnej cenie 30 zł miesięcznie. To propozycja dla tych, którzy celują raczej w produkcje Paramount, Universal i Peacock niż w bajki Disneya.

Kto chce układać ofertę po swojemu, ma jeszcze dwie opcje: dwa dowolnie wybrane serwisy kosztują 40 zł miesięcznie, a pakiet czterech 80 zł miesięcznie. Do wyboru są Apple TV+, Disney+, HBO Max, SkyShowtime oraz Polsat Box Go w wariantach Premium i Sport. Cztery serwisy za 80 zł to w praktyce kompletne domowe centrum rozrywki z filmami, serialami, dokumentami i sportem na żywo w komplecie. Wszystkie szczegóły można sprawdzić na stronie Plusa.

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A telefon? Trzy modele i trzy zupełnie różne filozofie

Skoro umowa jest bazą, na której buduje się cała reszta, warto się rozejrzeć, z jakim sprzętem ją podpisać. Plus ma w ofercie mocno rozbudowany wybór smartfonów, a wszystkie dostępne są w opcji ratalnej. Wybraliśmy trzy modele, nad którymi naprawdę warto się zastanowić, bo każdy odpowiada na zupełnie inne potrzeby: jeden stawia na ekran, drugi na aparat i ekosystem, trzeci na baterię i rozsądną cenę. Co ważne w kontekście pakietu streamingowego, każdy z nich poradzi sobie z oglądaniem w wysokiej jakości.

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Składany Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 5G 16/1TB – po rozłożeniu dostajemy 8-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X ze szczytową jasnością 3000 nitów, na zewnątrz 6,5-calowy wyświetlacz do szybkich zadań. W środku Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, aparat główny 200 Mpix z ultraszerokim 50 Mpix i teleobiektywem, bateria 5000 mAh i tytanowe wzmocnienie pod elastycznym ekranem. 16 GB RAM i terabajt pamięci robią z niego sprzęt, który spokojnie zastąpi tablet. Przy pakiecie streamingów ten rozłożony ekran nabiera nowego sensu.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 5G Fot. Plus.pl

iPhone 18 Pro Max 512GB to wybór dla fotografów i osób, które nienawidzą powerbanków. Aparat Fusion 48 Mpix ze zmienną przysłoną (od ƒ/1,48 do ƒ/4,0), ultraszeroki i teleobiektyw również 48 Mpix, 6,9-calowy ekran Super Retina XDR z ProMotion 120 Hz, procesor A20 Pro w litografii 2 nm i rekordowa jak na iPhone'a bateria. 512 GB to sensowny środek dla kogoś, kto kręci wideo w 4K.

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iPhone 18 Pro Max 512GB Fot. Plus.pl

XIAOMI REDMI Note 17 Pro Max 5G 8/256GB to z kolei hit relacji ceny do możliwości. Największym atutem jest bateria krzemowo-węglowa o pojemności 9210 mAh z ładowaniem 100 W, dająca nawet trzy dni pracy. Do tego 6,83-calowy AMOLED 1.5K, 120 Hz i aż 3500 nitów jasności, Snapdragon 6 Gen 5, aparat 50 Mpix z OIS oraz wojskowy wręcz zestaw certyfikatów szczelności IP69K.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G 8/256GB Fot. materiały prasowe

Raty, a dla iPhone'ów dodatkowo Plus Wymiana

Wszystkie wymienione modele dostępne są w opcji ratalnej, a iPhone'y także w programie Plus Wymiana, który pozwala kupić urządzenie w opcji na 36 rat, a następnie spłacić tylko 24 raty - bez konieczności spłacania pozostałych 12. Po dwóch latach wystarczy zwrócić stary telefon i wybrać nowy iPhone.

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Efekt? Jedna umowa, jeden rachunek, a do tego nowy flagowiec w ratach plus trzy serwisy streamingowe za 30 zł miesięcznie. Łączna cena abonamentu z zestawem startuje od 70 zł z rabatami (po 5 zł za e-fakturę i zgody marketingowe), a od 25. miesiąca – od 85 zł. Cena samego pakietu streamingów pozostaje bez zmian przez cały czas trwania umowy.