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Do pokrycia kosztów zakupu nowego samochodu możesz wykorzystywać różne metody. Zapłata z góry gotówką sprawdzi się tylko wtedy, gdy masz odpowiednio duży bufor. Jeśli wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych lub większy może nadszarpnąć Twój budżet, możesz wziąć pod uwagę inne formy finansowania, np. leasing samochodu osobowego. Przejdź dalej i poznaj 3 metody na pokrycie wydatków związanych z zakupem auta.

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Chcesz kupić samochód? Możesz skorzystać z leasingu, najmu albo pożyczki

Zakup samochodu możesz sfinansować na kilka sposobów. W zależności od tego, czy zależy Ci na własności auta, niskiej miesięcznej opłacie czy elastyczności, możesz wybrać leasing, najem długoterminowy albo pożyczkę.

Leasing – korzystasz z samochodu przez czas określony w umowie i płacisz miesięczne raty. W trakcie leasingu właścicielem pojazdu pozostaje firma leasingowa, a po zakończeniu umowy możesz mieć możliwość jego wykupu. Najem długoterminowy – płacisz miesięczną opłatę za użytkowanie samochodu, a w cenie mogą być uwzględnione także dodatkowe usługi, takie jak serwis czy ubezpieczenie. Po zakończeniu umowy najczęściej zwracasz samochód i możesz zdecydować się na kolejny. Pożyczka na samochód – otrzymujesz środki na zakup wybranego auta i spłacasz je w ustalonych ratach. Samochód może od początku należeć do Ciebie, dlatego masz większą swobodę w zakresie jego użytkowania i późniejszej sprzedaży.

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Każda forma finansowania sprawdzi się w nieco innej sytuacji. Przed wyborem warto porównać całkowity koszt, wysokość miesięcznych płatności, warunki zakończenia umowy oraz zasady dotyczące własności samochodu.

Co możesz sprawdzić, zanim zdecydujesz się na leasing auta osobowego?

Nie musisz podejmować decyzji od razu, kiedy tylko zapoznasz się z ofertą na leasing samochodu osobowego. Na tym etapie możesz przeanalizować kilka parametrów m.in. RRSO, oprocentowanie bazowe, maksymalną dostępną kwotę finansowania, wymagany wkład własny oraz dostępny okres spłaty. Takie informacje pomogą Ci oszacować koszty i zestawić je ze swoimi możliwościami finansowymi.

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Kiedy leasing auta osobowego naprawdę może mieć sens?

Leasing może mieć sens, gdy:

prowadzisz firmę i samochód jest Ci potrzebny do pracy – możesz korzystać z auta w działalności bez konieczności finansowania całej jego wartości z własnych środków; zależy Ci na przewidywalnych miesięcznych wydatkach – wysokość rat i okres finansowania ustalasz już przy zawieraniu umowy; nie chcesz zamrażać większej kwoty pieniędzy – środki, które przeznaczyłbyś na zakup auta za gotówkę, możesz pozostawić w firmie lub wykorzystać na inne cele; planujesz zmieniać samochód co kilka lat – po zakończeniu jednej umowy możesz wykupić auto albo zdecydować się na finansowanie kolejnego pojazdu; chcesz korzystać z nowego lub stosunkowo młodego samochodu – leasing często jest wykorzystywany właśnie przy finansowaniu aut nowych i kilkuletnich; akceptujesz to, że przez okres leasingu nie jesteś właścicielem samochodu – pojazd należy do leasingodawcy aż do ewentualnego wykupu.

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Nie zawsze będzie jednak najkorzystniejszym rozwiązaniem. Jeżeli zależy Ci przede wszystkim na pełnej własności samochodu od pierwszego dnia, planujesz użytkować go przez wiele lat albo dysponujesz gotówką, warto porównać leasing również z zakupem za środki własne, pożyczką lub inną formą finansowania.