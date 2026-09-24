Sklep z kwiatami i zniczami przed cmentarzem
Kwiaty na Wszystkich Świętych 2026. Chryzantemy mogą ustąpić miejsca hortensjom z ogrodów Fot. Tupungato / Shutterstock

Na Wszystkich Świętych 2026 chryzantemy mają poważnego rywala. Coraz więcej osób stawia na grobach inne kwiaty, które nie tracą koloru i dobrze znoszą jesienną pogodę. Wielu z nas ma je we własnym ogrodzie.

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Zwyczaj kładzenia kwiatów na grobach ma korzenie słowiańskie, a więc jeszcze pogańskie. W obecnej formie dotarł do Polski z sąsiednich krajów pod koniec XIX wieku. Od dawna niepodzielnie rządzą chryzantemy, które długo stoją i dobrze znoszą zmienną pogodę. Obok nich w doniczkach dominują wrzosy, wrzośce, miniaturowe cyprysiki, tuje i ozdobne kapusty.

Hortensje na 1 listopada 2026. Dlaczego mogą zastąpić chryzantemy?

Według "Super Expressu" coraz większą popularność zyskują hortensje, które nie tracą koloru i dobrze znoszą zmiany pogody. Wiele Polaków ma je w ogrodach, a poza tym rosną na działkach i miejskich skwerach. "Duże, kuliste kwiaty pięknie prezentują się na grobach i w niczym nie ustępują chryzantemom" – czytamy w tekście.

Hortensje kończą kwitnienie na początku jesieni, więc trzeba je ususzyć od razu po ścięciu, bo inaczej kwiaty zaczną przekwitać i opadać. Pędy o długości ok. 40 cm tnie się ostrym, zdezynfekowanym sekatorem, wybierając łodygi z kwiatami w szczycie rozkwitu. Potem wiąże się je sznurkiem i wiesza kwiatami w dół w zacienionym, przewiewnym pomieszczeniu.

Łodyg nie może być zbyt wiele, bo kwiaty w gęstym bukiecie zaczną gnić, a pełne słońce je zniszczy. Suszenie trwa ok. 3 tygodni, a końcówki pędów można wcześniej na kilka dni zanurzyć w roztworze gliceryny i wody w proporcji 1:2, by kwiaty się nie kruszyły. Gotowy bukiet wystarczy spryskać lakierem do włosów, który go usztywni.

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w opracowaniu o symbolice religijnej i cmentarnej roślin napisali, że hortensja ma na cmentarzu własne znaczenie. Krzew rozrastający się wokół grobu przypomina o upływie czasu od śmierci bliskiej osoby, a w wiązankach pogrzebowych oznacza niewinność.

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Kolory kwiatów na grobach. Co symbolizuje biel, czerwień i fiolet?

Barwy kwiatów i zniczy też niosą za sobą dodatkowe przesłanie. "Kwiaty na pogrzebie mają symbolizować uczucia i oddanie czci zmarłej osobie" – piszą autorzy białostockiego opracowania. Barwom przypisują takie znaczenia:

  • Biały: niewinność; białe róże to także szacunek, pokora i młodość, a białe goździki czysta miłość. Na Dalekim Wschodzie to kolor żałoby.
  • Czerwony: miłość; czerwone róże wyrażają bezwarunkową miłość i odwagę, a czerwone goździki podziw i hołd.
  • Różowy: oddanie (chryzantemy), miłosierdzie i uznanie (róże) oraz wieczna pamiątka (goździki).
  • Żółty i złocisty: silne więzi (żółte róże, wybierane przez przyjaciół zmarłego) oraz myślenie o ukochanej osobie (złociste chryzantemy).
  • Niebieski: wieczność i nadzieja.
  • Fioletowy: pokora i pokuta, a także Męka Chrystusa (fiołki).
  • Ciemny szkarłat i czerń: smutek i żal (ciemne róże) oraz śmierć i żałoba (czerń).

    • Moda cmentarna 2025. Jakie były trendy na Wszystkich Świętych?

    Hitem w zeszłym roku były znicze solarne (lampiony zasilane energią słoneczną) w cenach od ok. 20 zł do nawet 500 zł, a także wrzosy, kapusta ozdobna i ciepłe jesienne barwy: bordo oraz zgaszona zieleń. Lokalne media pisały nawet o kompozycjach z ozdobnych papryczek i ceramicznych grzybków.

    Sprzedawczyni z jednego z dużych warszawskich cmentarzy widziała jednak inny trend: liczy się cena. Ceny zniczy nie zmieniły się od pięciu lat, chryzantem od co najmniej dwóch lat, a przy zakupach rzadko ktoś przekracza 100 zł.

    Zmienia się za to liczba rzeczy stawianych na grobie. – Kiedyś ludzie kupowali po 10 zniczy. Teraz są dwa, trzy. Czasem jeden – mówiła sprzedawczyni w rozmowie z naTemat.

    Plantatorzy odnotowywali z kolei modę na rezerwację chryzantem. Jeden z hodowców trzymał zamówione kwiaty do 31 października. Niezależnie od tego, czy na grobie stanie sprawdzony klasyk, czy ususzona hortensja, liczy się to samo. Ktoś o danej osobie nadal pamięta.