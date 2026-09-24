fot. materiały prasowe

Zakup nowego urządzenia elektronicznego zwykle oznacza, że poprzedni sprzęt trafia do szuflady i pozostaje tam przez miesiące. Dzięki usłudze Puść w Obieg możesz przekazać go dalej. Dowiedz się więcej!

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Kupujesz nowy sprzęt? Zdecyduj, co zrobisz z poprzednim

Wymiana sprzętu elektronicznego na nowszy model jest dziś naturalnym cyklem – nowy telefon, wydajniejszy laptop, lepszy aparat. Pytanie, co zrobić z czymś, co wciąż działa, ale nie jest już używane?

W praktyce większość takiego sprzętu trafia do szuflady lub pudła i pozostaje tam przez dłuższy czas. Nie jest uszkodzony, więc rzadko trafia do kosza, ale też nie ma dla niego jasnego przeznaczenia. W efekcie telefony, tablety, laptopy i ładowarki gromadzą się przez lata, mimo że mogłyby być w pełni sprawnym urządzeniem dla kogoś innego.

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Co można zrobić ze starym sprzętem

Jednym z rozwiązań jest usługa Puść w Obieg. Umożliwia przekazanie elektroniki, która nie jest już używana, do dalszego wykorzystania.

Sprzęt, który chcesz przekazać, pakujesz i nadajesz w najbliższej maszynie Paczkomat, podobnie jak standardową przesyłkę. Trafia on do profesjonalnego operatora, który sprawdza każde urządzenie pod kątem, możliwości dalszego wykorzystania. Urządzenia, które nie kwalifikują się do ponownego wykorzystania, są zagospodarowywane zgodnie z procesami stosowanymi przez operatora.

Usługa jest bezpłatna – jedynym wymogiem jest odpowiednie zapakowanie sprzętu.

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Co można oddać

Zakres obejmuje: telefony, tablety, laptopy, komputery, radia, sprzęt audio, wideo i fotograficzny, a także elektronarzędzia i drony. Zasada jest prosta: urządzenie powinno być w stanie, który pozwala je dalej użytkować. Nie musi być nieużywane – widoczne ślady normalnego użytkowania nie stanowią przeszkody.

fot. materiały prasowe

Jak zabezpieczyć sprzęt na czas transportu

Elektronika wymaga innego podejścia do pakowania niż na przykład tekstylia. Urządzenie powinno być stabilnie unieruchomione wewnątrz opakowania, tak by nie przemieszczało się w trakcie transportu. Do wypełnienia wolnych przestrzeni nie jest konieczna folia bąbelkowa – wystarczy zgnieciony papier, ścinki tkanin lub wełna drzewna.

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Jeśli w jednej paczce znajduje się kilka urządzeń, warto je od siebie oddzielić, szczególnie jeśli mają odsłonięte złącza lub ekrany.

Do wysyłki można wykorzystać opakowanie po wcześniejszych zakupach – nie jest konieczny zakup nowego kartonu. W takim przypadku należy usunąć starą etykietę i upewnić się, że opakowanie da się szczelnie zamknąć.

Kod nadania nie musi być wydrukowany. Można zapisać go odręcznie – markerem lub długopisem – bezpośrednio na paczce, w widocznym miejscu i możliwie dużymi znakami. Niezależnie od formy, paczka powinna być dobrze zaklejona, tak by nic nie otworzyło się w trakcie transportu.

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Po przygotowaniu paczki wystarczy podejść do urządzenia Paczkomat i zeskanować kod QR albo wpisać kod nadania na ekranie – skrytka otworzy się automatycznie.

Skorzystaj z usługi Puść w Obieg już teraz!

Stary telefon czy laptop nie musi pozostawać w szufladzie bez określonego przeznaczenia. Wystarczy odpowiednio zapakować sprzęt i nadać go przez Paczkomat, aby mógł zostać wykorzystany ponownie.

Sprawdź szczegóły na stronie inpost.pl/puscwobieg.