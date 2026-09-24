Huawei Watch D3 już w Polsce. Zmierzy ciśnienie, EKG i kusi ceną na start

Huawei Watch D3 z ciśnieniomierzem i pomiarem EKG Fot. Materiały prasowe

Mierzenie ciśnienia kojarzy się z mankietem zakładanym na ramię, szumem pompki i zapisywaniem wyników w zeszycie. Huawei pokazuje, że da się to zrobić inaczej: na nadgarstku, w tle i przez całą dobę. Od 23 września w Polsce można kupić Huawei Watch D3, trzecią generację smartwatcha i najbardziej zaawansowany model, jeśli chodzi o monitorowanie parametrów zdrowotnych.

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Najważniejsza funkcja nowego zegarka to całodobowy, automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego. W pasku Huawei Watch D3 ukryto miniaturową poduszkę powietrzną. Tak jak w klasycznym ciśnieniomierzu, pompuje się ona mechanicznie i uciska nadgarstek. Współpracuje z precyzyjnym czujnikiem ciśnienia i systemem HUAWEI TruSense, a zegarek podaje ciśnienie skurczowe, rozkurczowe oraz tętno. Funkcja ma certyfikację wyrobu medycznego CE MDR.

Tryb ambulatoryjnego monitorowania (ABPM) wykonuje pomiary także w nocy, co pozwala zobaczyć, jak ciśnienie zmienia się w ciągu całej doby. Nowością jest pomiar przed treningiem i po nim. Zegarek ostrzeże, jeśli przed wysiłkiem ciśnienie jest zbyt wysokie, i pomoże ocenić, czy ćwiczenia nie są za intensywne.

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Fot. Huawei

Huawei Watch D3 – EKG w 30 sekund

Drugą funkcją jest ulepszony moduł EKG. Elektrodę umieszczono na boku obudowy. Wystarczy przytrzymać na niej palec przez pół minuty, by uzyskać jednokanałowy zapis i raport, który może wskazać na przykład migotanie przedsionków. Optyczny czujnik PPG stale analizuje falę tętna i wysyła alert, gdy wykryje objawy mogące świadczyć o arytmii.

Do tego dochodzi zestaw innych funkcji: całodobowy pomiar tętna, saturacja krwi (SpO2), temperatura skóry, monitorowanie stresu z ćwiczeniami oddechowymi i analiza snu algorytmem TruSleep 5.0. Funkcja "Zdrowie na oku" zbiera w jednym raporcie 11 wskaźników, w tym nowe: zmienność rytmu serca (HRV) i ocenę stanu emocjonalnego (nowa aplikacja "Stan emocjonalny" śledzi zmiany nastroju w czasie rzeczywistym, klasyfikując je spośród 12 stanów). Warto jednak pamiętać, że te dodatkowe pomiary mają charakter informacyjny i nie służą do diagnozy.

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Ciekawie wygląda też opcja "Społeczność Zdrowie" w aplikacji Huawei Zdrowie. Pozwala udostępniać wyniki bliskim, a dzieci mogą na przykład śledzić ciśnienie czy sen rodziców i dostawać powiadomienie, gdy odczyty będą niepokojące.

Fot. Huawei

Lżejszy, smuklejszy i nie tylko dla seniorów

Obudowa z aluminium waży ok. 40 g, pasek jest o 7,5 g lżejszy od swojego poprzednika, a całość zeszczuplała o 15 proc., do 11,3 mm. To ważne, bo zegarek nosi się także w nocy. Z przodu znajduje się 1,92-calowy ekran AMOLED o jasności do 3000 nitów, czytelny nawet w pełnym słońcu. Do wyboru są trzy wersje: czarna z paskiem z kauczuku HNBR oraz piaskowa i biała ze skórą kompozytową.

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WATCH D3 to wciąż pełnoprawny smartwatch. Oferuje:

niemal 100 trybów sportowych, odporność IP68 (urządzenie spełnia normę w zakresie odporności na kurz i wodę i nie jest przeznaczone do pływania ani innych czynności wymagających zanurzenia w wodzie. Nie należy go używać pod gorącym prysznicem, w gorących źródłach lub saunach, ani podczas nurkowania z akwalungiem, nurkowania głębokiego, skoków z wieży, płukania pod wysokim ciśnieniem lub innych czynności wymagających wysokiego ciśnienia wody, wysokich temperatur, wysokich poziomów wilgotności lub szybko płynącej wody. Ochrona nie jest trwała i może zmniejszać się wraz z codziennym zużyciem), rozmowy przez Bluetooth dzięki głośnikowi i mikrofonowi, odpisywanie na wiadomości, płatności zbliżeniowe przez Curve Pay.

Działa z Androidem i iOS. Bateria wytrzymuje do 6 dni typowego użytkowania, ale przy włączonym całodobowym monitoringu ciśnienia maksymalnie jeden dzień.

Ile kosztuje Huawei Watch D3?

Cena regularna to 1799 zł. W promocji premierowej, trwającej od 23 września do 1 listopada 2026 roku, zegarek kosztuje 1599 zł. Kupić go można na huawei.pl, w strefie marki na Allegro, u operatorów Orange, Plus i T-Mobile oraz w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, MediaMarkt, x-kom, Neonet i Komputronik. Ceny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.

Fot. Huawei

Do zakupu dołączone są prezenty: 3 miesiące subskrypcji HUAWEI Health+ (wartość 86,99 zł) i miesiąc dostępu VIP do tarcz (34,99 zł). Przez 24 miesiące obowiązuje też Pakiet Wsparcia Serwisowego. W jego ramach można raz bezpłatnie skorzystać z każdej z pięciu usług:

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naprawy ekranu, wymiany baterii (przy spadku pojemności poniżej 85 proc.), wymiany tylnej obudowy, wymiany poduszki powietrznej, naprawy po zalaniu.

Sklep huawei.pl dokłada raty 0 proc. na 20 miesięcy, możliwość dokupienia dodatkowego paska sportowego (bez nadmuchiwanej poduszki) za 19 zł, zniżkę 15 proc. dla studentów oraz słuchawki FreeBuds Neo za 399 zł (cena poza zestawem to 449 zł).