Huawei Watch D3 już w Polsce. Zmierzy ciśnienie, EKG i kusi ceną na start

Mierzenie ciśnienia kojarzy się z mankietem zakładanym na ramię, szumem pompki i zapisywaniem wyników w zeszycie. Huawei pokazuje, że da się to zrobić inaczej: na nadgarstku, w tle i przez całą dobę. Od 23 września w Polsce można kupić Huawei Watch D3, trzecią generację smartwatcha i najbardziej zaawansowany model, jeśli chodzi o monitorowanie parametrów zdrowotnych.
Najważniejsza funkcja nowego zegarka to całodobowy, automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego. W pasku Huawei Watch D3 ukryto miniaturową poduszkę powietrzną. Tak jak w klasycznym ciśnieniomierzu, pompuje się ona mechanicznie i uciska nadgarstek. Współpracuje z precyzyjnym czujnikiem ciśnienia i systemem HUAWEI TruSense, a zegarek podaje ciśnienie skurczowe, rozkurczowe oraz tętno. Funkcja ma certyfikację wyrobu medycznego CE MDR.
Tryb ambulatoryjnego monitorowania (ABPM) wykonuje pomiary także w nocy, co pozwala zobaczyć, jak ciśnienie zmienia się w ciągu całej doby. Nowością jest pomiar przed treningiem i po nim. Zegarek ostrzeże, jeśli przed wysiłkiem ciśnienie jest zbyt wysokie, i pomoże ocenić, czy ćwiczenia nie są za intensywne.
Huawei Watch D3 – EKG w 30 sekund
Drugą funkcją jest ulepszony moduł EKG. Elektrodę umieszczono na boku obudowy. Wystarczy przytrzymać na niej palec przez pół minuty, by uzyskać jednokanałowy zapis i raport, który może wskazać na przykład migotanie przedsionków. Optyczny czujnik PPG stale analizuje falę tętna i wysyła alert, gdy wykryje objawy mogące świadczyć o arytmii.
Do tego dochodzi zestaw innych funkcji: całodobowy pomiar tętna, saturacja krwi (SpO2), temperatura skóry, monitorowanie stresu z ćwiczeniami oddechowymi i analiza snu algorytmem TruSleep 5.0. Funkcja "Zdrowie na oku" zbiera w jednym raporcie 11 wskaźników, w tym nowe: zmienność rytmu serca (HRV) i ocenę stanu emocjonalnego (nowa aplikacja "Stan emocjonalny" śledzi zmiany nastroju w czasie rzeczywistym, klasyfikując je spośród 12 stanów). Warto jednak pamiętać, że te dodatkowe pomiary mają charakter informacyjny i nie służą do diagnozy.
Ciekawie wygląda też opcja "Społeczność Zdrowie" w aplikacji Huawei Zdrowie. Pozwala udostępniać wyniki bliskim, a dzieci mogą na przykład śledzić ciśnienie czy sen rodziców i dostawać powiadomienie, gdy odczyty będą niepokojące.
Lżejszy, smuklejszy i nie tylko dla seniorów
Obudowa z aluminium waży ok. 40 g, pasek jest o 7,5 g lżejszy od swojego poprzednika, a całość zeszczuplała o 15 proc., do 11,3 mm. To ważne, bo zegarek nosi się także w nocy. Z przodu znajduje się 1,92-calowy ekran AMOLED o jasności do 3000 nitów, czytelny nawet w pełnym słońcu. Do wyboru są trzy wersje: czarna z paskiem z kauczuku HNBR oraz piaskowa i biała ze skórą kompozytową.
WATCH D3 to wciąż pełnoprawny smartwatch. Oferuje:
Działa z Androidem i iOS. Bateria wytrzymuje do 6 dni typowego użytkowania, ale przy włączonym całodobowym monitoringu ciśnienia maksymalnie jeden dzień.
Ile kosztuje Huawei Watch D3?
Cena regularna to 1799 zł. W promocji premierowej, trwającej od 23 września do 1 listopada 2026 roku, zegarek kosztuje 1599 zł. Kupić go można na huawei.pl, w strefie marki na Allegro, u operatorów Orange, Plus i T-Mobile oraz w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, MediaMarkt, x-kom, Neonet i Komputronik. Ceny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.
Do zakupu dołączone są prezenty: 3 miesiące subskrypcji HUAWEI Health+ (wartość 86,99 zł) i miesiąc dostępu VIP do tarcz (34,99 zł). Przez 24 miesiące obowiązuje też Pakiet Wsparcia Serwisowego. W jego ramach można raz bezpłatnie skorzystać z każdej z pięciu usług:
Sklep huawei.pl dokłada raty 0 proc. na 20 miesięcy, możliwość dokupienia dodatkowego paska sportowego (bez nadmuchiwanej poduszki) za 19 zł, zniżkę 15 proc. dla studentów oraz słuchawki FreeBuds Neo za 399 zł (cena poza zestawem to 449 zł).
Dla osób z nadciśnieniem albo tych, które chcą mieć ciśnienie pod kontrolą bez ciągłego wyciągania ciśnieniomierza, Huawei Watch D3 to jedna z nielicznych propozycji na rynku. Trzeba tylko pamiętać, że to urządzenie dla dorosłych i uzupełnienie, a nie zastępstwo wizyty u lekarza.