Mity o elektrykach w Polsce trzymają się mocno. Na rynku już szykuje się nowa rewolucja fot. naTemat

Rynek elektromobilności wkracza w nowy etap. Do niedawna główne obawy kierowców krążyły wokół zasięgu aut oraz dostępności ładowarek, dziś kluczowym wyzwaniem staje się zaufanie do samej technologii i żywotności baterii. Podczas Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach zaprezentowano drugą edycję raportu "Faktor E", przygotowanego przez OTOMOTO.

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O najnowszych trendach, społecznych mitach narosłych wokół pojazdów elektrycznych oraz zbliżającej się rewolucji na rynku wtórnym rozmawialiśmy z Agnieszką Czajką, Vice President Motors Professionals Europe w OLX Group/OTOMOTO.

Rynek wtórny pojazdów elektrycznych. Potrzeba nowych rozwiązań

Z badania przeprowadzonego na grupie ponad 5 tysięcy kierowców z 10 krajów europejskich wynika, że największą niepewność budzi obecnie trwałość akumulatorów oraz ewentualny koszt ich wymiany. Choć polscy kierowcy chętnie patrzą na innowacje i chcą jeździć nowoczesnymi autami, kluczem do dalszego rozwoju rynku staje się budowanie zaufania do pojazdów z drugiej ręki.

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– Mamy 150 tysięcy elektryków na drogach i jesteśmy w ekstremalnie ciekawym momencie tej technologii. Już w przyszłym roku na rynek wtórny trafi pierwsza duża fala aut poflotowych i poleasingowych. Aby przekonać do nich kupujących, musimy dać im to samo, co dzisiaj mają kierowcy samochodów tradycyjnych: badania techniczne, certyfikacje baterii i przedłużone gwarancje – wskazuje Agnieszka Czajka.

Mity o ładowaniu i chińska konkurencja

W rozmowie poruszono również kwestię wciąż powielanych mitów. Aż 47 proc. badanych uważa, że nie ma gdzie ładować samochodu elektrycznego, podczas gdy 54 proc. Polaków mieszka w domach jednorodzinnych lub szeregowych – czyli w miejscach naturalnie przystosowanych do ładowania pojazdu.

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Ekspertka zwraca uwagę na ekspansję marek chińskich, które zdobywają Europejczyków atrakcyjną ceną oraz bogatym wyposażeniem, stając się "budzikiem" dla europejskich producentów. Przywołuje przy tym przykład Francji, gdzie rządowe dopłaty i leasing socjalny poniżej 100 euro napędzają rekordową sprzedaż nowych aut – choć nie rozwiązują problemu zagospodarowania rynku wtórnego.

Jakie konkretne rozwiązania pomogą zbudować transparentność w tym temacie? Dlaczego najbliższe 12 miesięcy będzie kluczowe dla motoryzacji? Zachęcamy do obejrzenia całej rozmowy.