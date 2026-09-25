fot. materiały prasowe

Wybór ślubnej biżuterii to jeden z najważniejszych kroków podczas przygotowań do wspólnego życia. Narzeczeni często zastanawiają się, czy obrączki ślubne muszą być takie same, czy też dopuszczalny jest wybór dwóch zupełnie różnych wzorów dopasowanych do indywidualnych gustów.

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Współczesne wyroby jubilerskie dają narzeczonym pełną swobodę w wyrażaniu łączącej ich relacji. Odpowiednio dobrane kompozycje pozwalają połączyć tradycyjną symbolikę z osobistym stylem każdego z partnerów.

Klasyczne obrączki ślubne – ponadczasowa wygoda i wykończenie

Kanon jubilerski od lat opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach, które gwarantują trwałość i wyrafinowaną prostotę. Wybierając tradycyjne wyroby, warto zwrócić uwagę na rodzaj wykończenia powierzchni oraz kształt. Obrączki klasyczne wykonane ze złota próby 585 z soczewką (czyli wypukłe) zapewniają komfort codziennego noszenia i trwałość.

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Nietypowe obrączki ślubne – kruszce, kamienie i unikalny design

Dla par poszukujących niebanalnych rozwiązań doskonałą alternatywą są wzory wykraczające poza standardowe schematy. Nietypowe obrączki ślubne pozwalają na pełne wyrażenie osobowości i estetycznych preferencji każdego z małżonków.

Popularnością cieszą się projekty wykorzystujące zróżnicowane materiały oraz szlachetne oprawy.

Obrączki z kamieniami: ozdobione brylantami lub cyrkoniami są często wyborem pań ceniących subtelny blask. Warianty dwukolorowe: białe i żółte złoto tworzy spójną kompozycję łączącą odmienne style. Obrączki z tytanu i platyny: gwarantują wyjątkową odporność na zarysowania oraz wyrazisty, nowoczesny charakter.

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Czy obrączki ślubne muszą być takie same?

Odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie. Współczesna etykieta ślubna nie wymaga, aby symbole małżeństwa były identycznymi replikami. Najważniejsze jest to, aby biżuteria odpowiadała osobie, która będzie ją nosić każdego dnia. Coraz więcej par decyduje się na zestawienie dwóch zupełnie odmiennych modeli lub wybór wspólnego mianownika, takiego jak ten sam kruszec, grawer czy motyw przewodni, przy zachowaniu różnego wykończenia.

fot. materiały prasowe

Wyjątkowe obrączki ślubne marki YES

To Wy decydujecie, jaki kształt przyjmie Wasz symbol jedności – niezależnie od tego, czy postawicie na jednakowe, klasyczne formy, czy unikalne, zróżnicowane projekty. Pamiętajcie, że najpiękniejsza biżuteria to ta, która towarzyszy Wam w codzienności i opowiada Waszą własną historię. Jeśli szukacie idealnego rozwiązania dla siebie, sprawdźcie różnorodne obrączki ślubne YES, które łączą rzemiosło, ponadczasową jakość i wyjątkową symbolikę.

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