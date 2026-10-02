Koniec aut w centrach miast? Ekspertka PSNM stawia sprawę jasno: Nie chodzi o zabieranie praw Fot. naTemat

Wykluczenie transportowe, dyskusje o mikromobilności oraz kontrowersje wokół Stref Czystego Transportu – to wyzwania, przed którymi stoją polskie samorządy. Podczas Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach Agata Wiśniewska-Mazur, wiceszefowa Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), w rozmowie podsumowała, jak realnie zmienić sposób, w jaki przemieszczamy się na co dzień.

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Problem ubóstwa transportowego dotyka według szacunków nawet 15 milionów Polaków. Jak podkreśla ekspertka, nie jest to jedynie statystyka, tylko bariera, która wpływa na nasze codziennie decyzje.

Hulajnogi i rowery nie rozwiążą wszystkich problemów

– Ktoś wybiera szkołę, do której może dojechać, a nie szkołę, do której chciałby uczęszczać. Albo musi zdecydować się na pracę w miejscu, gdzie może dotrzeć, a nie pracę swoich marzeń – mówi nam Agata Wiśniewska-Mazur, wiceszefowa Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM).

Hulajnogi i rowery nie rozwiążą wszystkich problemów. Jak zauważa nasza rozmówczyni, do poprawy sytuacji potrzebne jest holistyczne podejście: doprowadzenie bezpiecznej infrastruktury, cyfryzacja oraz pełna integracja transportu publicznego z planowaniem przestrzennym. Jednocześnie wskazuje konkretne miejsca, z których moglibyśmy brać przykład.

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– Możemy nauczyć się od Niderlandów konsekwencji w działaniu. Dopóki nie będziemy czuć się bezpiecznie z obieraną trasą, dopóty nie będziemy wybierać zrównoważonych środków transportu – podkreśla.

W kwestii hulajnóg kluczowy jest dialog miast z operatorami, zanim zniecierpliwienie mieszkańców doprowadzi do całkowitych zakazów, jak miało to miejsce w Paryżu. Przykłady Warszawy i Krakowa pokazują, że porządkowanie przestrzeni oraz odpowiedzialność finansowa użytkowników przynoszą już pierwsze rezultaty.

Afera o Strefy Czystego Transportu

Wiceszefowa PSNM odnosi się również do Stref Czystego Transportu, wokół których pojawiło się wiele mitów i negatywnych emocji. – Wszystkim się wydaje, że chodzi o to, żeby komuś odebrać prawo do jeżdżenia samochodem. Chodzi o to, żeby wybrać samochód mniej emisyjny i to wcale nie musi być elektryk. Dobrym pierwszym krokiem będzie to, że z diesla przesiądziemy się do samochodu benzynowego – tłumaczy.

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I dodaje, że ograniczenie zanieczyszczeń powietrza to inwestycja w zdrowie fizyczne i psychiczne. Zamiast straszyć wizjami miast całkowicie pozbawionych aut, warto stawiać na uspokajanie ruchu, rozwój alternatyw i małe, ale konsekwentne kroki.