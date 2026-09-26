Polska grała z Francją w finale siatkarskich ME Fot. Polska Siatkówka / YouTube

Reprezentacja Polski obroniła tytuł mistrzów Europy, pokonując w finale Francję – aktualnych złotych medalistów olimpijskich. Biało-Czerwoni wygrali w setach 3:1.

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Zwycięstwo reprezentacji Polski w finale z Francją ma podwójne znaczenie Biało-Czerwoni nie tylko zachowali koronę na Starym Kontynencie, ale też wyrównali rachunki za igrzyska w Paryżu i przypieczętowali bezpośrednią kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles 2028.

Francuzi o Polakach przez meczem. "Szanse pół na pół"

Reprezentacja Francji różni się od składu, który sięgał po złoto olimpijskie w Paryżu. W obecnej kadrze tej drużyny znajduje się tylko trzech mistrzów olimpijskich z 2024 roku, ale od początku było jasne, że trzeba będzie uważać na mocne strony "Trójkolorowych". Jeszcze przed spotkaniem eksperci wskazywali na m.in. na duet skrzydłowych – Mathis Henno oraz Théo Faure. Ważny w tej układance jest również doświadczony rozgrywający Antoine Brizard.

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A jak Francuzi szykowali się do meczu z Polakami? Cytowali słowa Nikoli Grbicia, selekcjonera Biało-Czerwonych. – Ludzie w Polsce oczekują, że wygramy wszystkie mecze 3:0 i wrócimy do domu ze złotem – mówił trener. Ale Mathis Henno powtarzał: nie pozwolimy Polakom uciec. I oceniał szanse w finałowym starciu pół na pół.

"Trójkolowi" byli raczej ostrożni i nie było przesadzonych reakcji przed finałem. Antoine Brizard stwierdził, że to Polacy są faworytami, ale jednocześnie zauważał, że przez to jego zespół odczuje mniejszą presję. – Są najlepszą drużyną świata, ale my mamy szansę. Słowenia, (którą Polska pokonała 3:0 w półfinale - red.) miała szansę, ale jej nie wykorzystała, co nie jest łatwe przeciwko Polsce. Ale jeśli nie wierzysz w siebie i nie dajesz z siebie wszystkiego przeciwko nim, nie dasz rady – przekonywał Brizard, a jego słowa cytuje lequipe.fr

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Siatkarskie mistrzostwa Europy 2026

Dodajmy, że siatkarskie mistrzostwa Europy 2026 trwały od 9 września. Turniej rozgrywano w czterech krajach: Bułgarii, Finlandii, Rumunii oraz we Włoszech i rywalizowały w nim dwadzieścia cztery reprezentacje.

Reprezentacja Polski drugi raz z rzędu awansowała do finału ME. W 2023 roku stanęła na szczycie podium po starciu z Włochami. Tym razem Polacy przeszli fazę pucharową bez większych problemów. Najpierw pokonali 3:0 Łotwę, a następnie takim samym wynikiem zakończyli ćwierćfinałowe spotkanie z Niemcami. Jedynie z Bułgarami przegrali, ale mieli już wtedy zapewnione pierwsze miejsce w grupie i ten mecz nie wpłynął na ich dalsze losy na mistrzostwach. W półfinale Polska ograła Słowenię 3:0.