fot. materiały prasowe

Samochody sportowe, supersamochody, tuning, widowiskowe pokazy i spotkania z ludźmi motoryzacji - w dniach 9-11 października 2026 roku Ptak Warsaw Expo ponownie wypełni się tym, co najbardziej przyciąga fanów czterech kółek. Warsaw Motor Show połączy dużą ekspozycję samochodów z atrakcjami, które pozwalają poczuć motoryzacyjne emocje także poza halami wystawienniczymi.

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Samochody, marki i motoryzacyjne nowości  

Warsaw Motor Show to przede wszystkim możliwość zobaczenia w jednym miejscu szerokiego  przekroju współczesnej motoryzacji. Na odwiedzających czekają samochody osobowe, modele  sportowe i luksusowe, supersamochody, auta terenowe oraz projekty przygotowane przez firmy i  pasjonatów tuningu. Swoją ofertę prezentują producenci, dealerzy, importerzy oraz przedsiębiorstwa  związane z całym rynkiem automotive.  

Dla odwiedzających jest to okazja, aby z bliska przyjrzeć się ciekawym modelom, porównać ofertę  różnych marek i poznać rozwiązania stosowane w nowych samochodach. Obok samych pojazdów  pojawią się również akcesoria, części, wyposażenie, car audio, produkty do detailingu oraz  technologie przeznaczone dla kierowców i warsztatów.  

fot. materiały prasowe

Motoryzacyjne emocje nie kończą się na stoiskach  

Jednym z najważniejszych elementów Warsaw Motor Show są atrakcje, dzięki którym wydarzenie  wykracza poza tradycyjną wystawę samochodową. W programie znajdują się widowiskowe pokazy  driftu, prezentacje wyjątkowych samochodów oraz strefy poświęcone różnym obszarom motoryzacji.  

Dużą część atmosfery targów tworzą samochody, które na co dzień trudno spotkać na ulicach.  Supersamochody, mocno zmodyfikowane projekty i auta przygotowane z myślą o konkretnych  zastosowaniach sprawiają, że wydarzenie przyciąga zarówno osoby zainteresowane rynkowymi  nowościami, jak i fanów motoryzacji nastawionych przede wszystkim na emocje i efektowne  konstrukcje.  

fot. materiały prasowe

Branża automotive i pasjonaci w jednym miejscu  

Warsaw Motor Show gromadzi producentów samochodów, dealerów, importerów oraz firmy  oferujące produkty i usługi dla sektora automotive. Dzięki temu targi pozwalają zobaczyć  motoryzację z wielu stron - od sprzedaży samochodów, przez części i akcesoria, po wyposażenie  warsztatowe, tuning i profesjonalną pielęgnację pojazdów.  

Wydarzenie ma również wymiar biznesowy. Jednym z jego elementów jest ceremonia wręczenia  Medali Targowych, podczas której wyróżniane są innowacyjne produkty, interesujące ekspozycje  oraz rozwiązania prezentowane przez wystawców.  

Program uzupełniają spotkania z kierowcami wyścigowymi, ekspertami, dziennikarzami  motoryzacyjnymi i twórcami internetowymi. To możliwość poznania ludzi, którzy zawodowo  zajmują się samochodami, motorsportem i szeroko rozumianą branżą automotive.  

Warsaw Motor Show 2026 odbędzie się 9-11 października w Ptak Warsaw Expo. Przez trzy dni  samochody, marki, tuning, pokazy i motoryzacyjna pasja ponownie znajdą się w centrum  uwagi. 

fot. materiały prasowe

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