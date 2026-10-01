fot. materiały prasowe

Samochody sportowe, supersamochody, tuning, widowiskowe pokazy i spotkania z ludźmi motoryzacji - w dniach 9-11 października 2026 roku Ptak Warsaw Expo ponownie wypełni się tym, co najbardziej przyciąga fanów czterech kółek. Warsaw Motor Show połączy dużą ekspozycję samochodów z atrakcjami, które pozwalają poczuć motoryzacyjne emocje także poza halami wystawienniczymi.

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Samochody, marki i motoryzacyjne nowości

Warsaw Motor Show to przede wszystkim możliwość zobaczenia w jednym miejscu szerokiego przekroju współczesnej motoryzacji. Na odwiedzających czekają samochody osobowe, modele sportowe i luksusowe, supersamochody, auta terenowe oraz projekty przygotowane przez firmy i pasjonatów tuningu. Swoją ofertę prezentują producenci, dealerzy, importerzy oraz przedsiębiorstwa związane z całym rynkiem automotive.

Dla odwiedzających jest to okazja, aby z bliska przyjrzeć się ciekawym modelom, porównać ofertę różnych marek i poznać rozwiązania stosowane w nowych samochodach. Obok samych pojazdów pojawią się również akcesoria, części, wyposażenie, car audio, produkty do detailingu oraz technologie przeznaczone dla kierowców i warsztatów.

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fot. materiały prasowe

Motoryzacyjne emocje nie kończą się na stoiskach

Jednym z najważniejszych elementów Warsaw Motor Show są atrakcje, dzięki którym wydarzenie wykracza poza tradycyjną wystawę samochodową. W programie znajdują się widowiskowe pokazy driftu, prezentacje wyjątkowych samochodów oraz strefy poświęcone różnym obszarom motoryzacji.

Dużą część atmosfery targów tworzą samochody, które na co dzień trudno spotkać na ulicach. Supersamochody, mocno zmodyfikowane projekty i auta przygotowane z myślą o konkretnych zastosowaniach sprawiają, że wydarzenie przyciąga zarówno osoby zainteresowane rynkowymi nowościami, jak i fanów motoryzacji nastawionych przede wszystkim na emocje i efektowne konstrukcje.

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fot. materiały prasowe

Branża automotive i pasjonaci w jednym miejscu

Warsaw Motor Show gromadzi producentów samochodów, dealerów, importerów oraz firmy oferujące produkty i usługi dla sektora automotive. Dzięki temu targi pozwalają zobaczyć motoryzację z wielu stron - od sprzedaży samochodów, przez części i akcesoria, po wyposażenie warsztatowe, tuning i profesjonalną pielęgnację pojazdów.

Wydarzenie ma również wymiar biznesowy. Jednym z jego elementów jest ceremonia wręczenia Medali Targowych, podczas której wyróżniane są innowacyjne produkty, interesujące ekspozycje oraz rozwiązania prezentowane przez wystawców.

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Program uzupełniają spotkania z kierowcami wyścigowymi, ekspertami, dziennikarzami motoryzacyjnymi i twórcami internetowymi. To możliwość poznania ludzi, którzy zawodowo zajmują się samochodami, motorsportem i szeroko rozumianą branżą automotive.

Warsaw Motor Show 2026 odbędzie się 9-11 października w Ptak Warsaw Expo. Przez trzy dni samochody, marki, tuning, pokazy i motoryzacyjna pasja ponownie znajdą się w centrum uwagi.

fot. materiały prasowe