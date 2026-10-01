fot. materiały prasowe

Sprawny rynek części motoryzacyjnych zależy od współpracy wielu podmiotów: producentów, importerów, dystrybutorów, hurtowni, sklepów i serwisów. Każde z tych ogniw odpowiada za dostępność produktu, jego właściwe dopasowanie oraz sprawną obsługę końcowego odbiorcy. Automotive Parts Expo 2026 ma stworzyć przestrzeń do bezpośrednich rozmów pomiędzy firmami działającymi na różnych etapach tego łańcucha.

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Rynek części to system naczyń połączonych

Warsztat oczekuje szybkiego dostępu do właściwego komponentu. Dystrybutor potrzebuje stabilnych dostaw i oferty odpowiadającej strukturze popytu. Producent z kolei szuka kanałów, dzięki którym produkt trafi do profesjonalnego odbiorcy. W praktyce o jakości współpracy decydują więc nie tylko parametry części, ale również logistyka, dostępność, komunikacja i warunki handlowe.

Automotive Parts Expo skupia przedstawicieli tych grup w jednym miejscu. Oficjalny profil wydarzenia obejmuje producentów i dystrybutorów części zamiennych, karoserii, akcesoriów i wyposażenia warsztatów, a wśród odwiedzających wskazuje dystrybutorów, hurtownie, sklepy, właścicieli warsztatów, firmy transportowe oraz serwisy diagnostyczne.

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fot. materiały prasowe

Bezpośrednia rozmowa zamiast kolejnego katalogu

Dla firm działających w dystrybucji targi mogą być miejscem poszukiwania nowych marek i rozszerzania portfolio. Producenci zyskują możliwość przedstawienia oferty potencjalnym partnerom, natomiast warsztaty mogą poznać firmy stojące za produktami, z których korzystają na co dzień.

Znaczenie takiego spotkania rośnie, gdy rozmowa dotyczy nie pojedynczego zamówienia, lecz długofalowej współpracy: dostępności asortymentu, wsparcia sprzedażowego, obsługi reklamacji, terminów dostaw czy możliwości wprowadzenia nowych grup produktowych.

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Szeroki przekrój techniki motoryzacyjnej

Zakres Automotive Parts Expo wykracza poza same części zamienne. Obejmuje również elektrykę i elektronikę samochodową, akumulatory, oświetlenie, filtry, klimatyzację, narzędzia specjalistyczne, diagnostykę, wyposażenie serwisów, chemię, oleje i środki do pielęgnacji pojazdów. W katalogu wystawców na 2026 rok znajdują się firmy reprezentujące różne specjalizacje i rynki.

fot. materiały prasowe

Targi jako punkt kontaktu B2B

Organizator podkreśla biznesowy charakter wydarzenia: możliwość porównania ofert, znalezienia partnerów oraz udziału w konferencjach i warsztatach branżowych. Ważnym elementem będzie również Warsaw Automotive Congress, który uzupełni rozmowy handlowe o wymianę wiedzy i doświadczeń.

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Automotive Parts Expo 2026 odbędzie się w dniach 9–11 października w Ptak Warsaw Expo. Dla firm działających na rynku części i techniki motoryzacyjnej może to być przede wszystkim miejsce rozmów o tym, jak skuteczniej połączyć produkcję, dystrybucję i potrzeby współczesnego serwisu.