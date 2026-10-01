fot. materiały prasowe

Elektromobilność staje się jednym z najważniejszych kierunków transformacji współczesnego transportu, energetyki i infrastruktury miejskiej. W dniach 1-3 grudnia 2026 roku przedstawiciele tego dynamicznie rozwijającego się sektora spotkają się w Ptak Warsaw Expo podczas drugiej edycji eMobility Expo - Targów Technologii dla Elektromobilności.

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eMobility Expo to wydarzenie poświęcone rozwiązaniom kształtującym przyszłość mobilności. Targi stworzą przestrzeń do prezentacji nowych technologii, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy producentami, dostawcami rozwiązań, ekspertami, inwestorami i przedstawicielami instytucji związanych z rozwojem nowoczesnego transportu.

Elektromobilność w wielu wymiarach

Zakres tematyczny eMobility Expo obejmie szerokie spektrum technologii związanych z elektryfikacją transportu i transformacją energetyczną. Wśród głównych sektorów wydarzenia znajdą się infrastruktura ładowania i energetyka, komponenty, automatyka i wyposażenie techniczne, technologie cyfrowe, smart city i systemy transportowe, odnawialne źródła energii, magazynowanie energii i efektywność energetyczna, a także pojazdy elektryczne, mikromobilność oraz transport zeroemisyjny.

Na targach prezentowane będą rozwiązania związane między innymi z samochodami i pojazdami użytkowymi o napędzie elektrycznym, stacjami i systemami ładowania, technologiami bateryjnymi oraz systemami zarządzania bateriami. Ważną częścią ekspozycji będą również technologie integrujące elektromobilność z odnawialnymi źródłami energii, rozwiązania dla inteligentnych miast, systemy zarządzania energią, telematyka, diagnostyka pojazdów oraz rozwiązania wspierające rozwój mobilności współdzielonej.

fot. materiały prasowe

Miejsce spotkań biznesu, technologii i nauki

eMobility Expo będzie skierowane zarówno do przedstawicieli biznesu, jak i specjalistów odpowiedzialnych za praktyczne wdrażanie elektromobilności. Wydarzenie zgromadzi przedsiębiorców, inwestorów, menedżerów flot, przedstawicieli sektora logistycznego i transportowego, firm energetycznych i motoryzacyjnych, inżynierów, projektantów, dostawców komponentów, startupy oraz ekspertów zajmujących się zrównoważoną mobilnością. Ważną grupę uczestników stanowić będą również przedstawiciele administracji i instytucji odpowiedzialnych za planowanie transportu, rozwój miast oraz inwestycje w infrastrukturę elektromobilności.

Tak szeroki profil uczestników stworzy warunki do rozmów o konkretnych projektach, inwestycjach i możliwościach współpracy. Dla wystawców będzie to okazja do bezpośredniej prezentacji technologii potencjalnym klientom i partnerom biznesowym, natomiast odwiedzający będą mogli porównać dostępne na rynku rozwiązania oraz poznać kierunki, w których rozwija się sektor.

fot. materiały prasowe

Wiedza i dyskusja o przyszłości branży

Integralną częścią eMobility Expo będzie również program konferencyjny. Zaplanowana Międzynarodowa Konferencja Branży Elektromobilności uzupełni ekspozycję targową o przestrzeń przeznaczoną do wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji dotyczących rozwoju sektora.

Połączenie części wystawienniczej i merytorycznej pozwoli spojrzeć na elektromobilność z różnych perspektyw - technologicznej, biznesowej, energetycznej i infrastrukturalnej. Wydarzenie będzie okazją do obserwowania zmian zachodzących na rynku oraz poznania rozwiązań, które mogą w kolejnych latach wpływać na sposób funkcjonowania transportu indywidualnego, flotowego i miejskiego.

fot. materiały prasowe

Spotkaj branżę elektromobilności w Ptak Warsaw Expo

Druga edycja eMobility Expo odbędzie się 1-3 grudnia 2026 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Targi będą otwarte w godzinach 10:00-17:00, a dla uczestników dostępny będzie bezpłatny parking.

Trzy dni spotkań, prezentacji technologii i rozmów biznesowych stworzą możliwość poznania aktualnej oferty rynku oraz nawiązania kontaktów z przedstawicielami różnych obszarów sektora. eMobility Expo 2026 będzie miejscem dla wszystkich, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w rozwoju elektromobilności i poznać rozwiązania kształtujące przyszłość nowoczesnego transportu.

Data i miejsce: 1-3 grudnia 2026 r., Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn k. Warszawy Godziny otwarcia: 10:00-17:00 Dojazd: Bezpłatny parking i dogodny dojazd z Warszawy (linie 703 i 711) Rejestracja: Bezpłatny bilet po rejestracji online

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