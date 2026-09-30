fot. materiały prasowe

Wkrótce zakupy mogą wyglądać nieco inaczej niż dziś. Na opakowaniach produktów zaczynają pojawiać się nowe kody QR od GS1. Wystarczy zeskanować je smartfonem, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o produkcie. Takie kody będzie można też skanować na kasie zamiast kodu kreskowego. Rozwiązanie jest już wdrażane przez producentów i sieci handlowe na całym świecie, a pierwsze produkty z kodami QR od GS1 są dostępne także w Polsce.

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Więcej niż zwykły kod

Przez dekady tradycyjne kody kreskowe usprawniały sprzedaż i identyfikację produktów. Nowe kody QR od GS1 idą o krok dalej: łączą funkcję kodu kreskowego i kodu QR. Po zeskanowaniu smartfonem prowadzą do strony produktu, gdzie można znaleźć aktualne dane udostępnione przez producenta. Mogą także zwiększać bezpieczeństwo zakupów i blokować sprzedaż przeterminowanych lub wycofanych produktów. Tradycyjne kody kreskowe tego nie potrafią, dlatego czas na zmiany.

fot. materiały prasowe

Odpowiedź na potrzeby świadomych konsumentów

Dzisiejsi konsumenci chcą wiedzieć więcej o produktach, które kupują. Interesuje ich nie tylko cena, ale także skład, pochodzenie, certyfikaty jakości czy sposób recyklingu opakowania. Problem polega na tym, że powierzchnia etykiety jest ograniczona, a liczba informacji, których oczekują klienci, stale rośnie.

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Nowe kody QR od GS1 pozwalają przenieść część tych informacji do świata cyfrowego. W jednym miejscu można udostępnić m.in. szczegółowy skład produktu, informacje o alergenach, instrukcje użytkowania, certyfikaty, materiały edukacyjne czy wskazówki dotyczące segregacji opakowań.

Polacy są gotowi skanować kody

Telefon stał się naturalnym towarzyszem zakupów. Badanie Kantar przeprowadzone na zlecenie GS1 Polska w listopadzie 2025 pokazało, że 92% konsumentów korzysta ze smartfona podczas wizyty w sklepie stacjonarnym, a w grupie osób młodych odsetek ten sięga 97%. Ponad połowa respondentów (58%) przynajmniej raz zeskanowała kod QR z opakowania produktu, a 57% deklaruje, że chętnie skanowałaby kody QR, jeśli prowadziłyby do informacji niedostępnych na opakowaniu.

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Korzyści nie tylko dla kupujących

Nowe kody QR od GS1 przynoszą również korzyści biznesowi. Mogą zawierać dodatkowe dane, takie jak numer partii czy termin ważności produktu, dzięki czemu ułatwiają zarządzanie produktami w całym łańcuchu dostaw. Pozwalają usprawnić procesy logistyczne, ograniczać straty oraz skuteczniej zarządzać bezpieczeństwem produktów.

Dodatkową zaletą jest możliwość aktualizowania informacji dostępnych po zeskanowaniu kodu bez konieczności zmiany projektu opakowania. Dzięki temu konsumenci mogą otrzymywać zawsze aktualne informacje, a producenci zyskują nowy kanał komunikacji z klientami.

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fot. materiały prasowe

Zmiana, która już nabiera tempa

Wdrażanie kodów nowej generacji jest częścią globalnej transformacji zainicjowanej przez biznes i wspieranej przez GS1 – neutralną organizację non-profit, która od ponad 50 lat rozwija rozwiązania usprawniające handel i logistykę, w tym kody kreskowe. Standardy GS1 powstają we współpracy z rynkiem i odpowiadają na potrzeby oraz wyzwania producentów, sieci handlowych i operatorów logistycznych.

Nowe kody QR od GS1 są już wykorzystywane przez znane marki. Kolejne firmy deklarują gotowość do ich wdrażania, a sieci handlowe – do ich odczytu w punktach sprzedaży. W Polsce nowe kody wprowadziły już takie marki jak m.in. Bioelixire, Skawa Wadowice i Seboradin, natomiast listy intencyjne podpisały już m.in. Biedronka, Żabka, Auchan, Carrefour Polska, MAKRO, Maspex i Dr. Oetker Polska.

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W najbliższych latach konsumenci będą coraz częściej spotykać na produktach nowe kody QR. Dla wielu osób stanie się to prostym sposobem na szybki dostęp do rzetelnych informacji i podejmowanie bardziej świadomych decyzji zakupowych.

O GS1 Polska GS1 Polska reprezentuje Polskę w międzynarodowym stowarzyszeniu not-for-profit GS1, które od ponad 50 lat rozwija najpowszechniej stosowany system standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych na świecie. Najbardziej znanym standardem GS1 są kody kreskowe (EAN/UPC), używane globalnie i skanowane 10 miliardów razy dziennie.

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Standardy opracowane przez GS1 umożliwiają firmom identyfikowanie, gromadzenie i udostępnianie wiarygodnych informacji m.in. o produktach (GTIN), lokalizacjach (GLN), jednostkach logistycznych (SSCC) w całym łańcuchu dostaw. Wykorzystywane są m.in. w handlu, e-commerce, logistyce, budownictwie i ochronie zdrowia. Standardy GS1 pomagają organizacjom działać skuteczniej, bezpieczniej i w sposób bardziej zrównoważony.

GS1 posiada lokalne organizacje członkowskie w 120 krajach i skupia ponad 2 miliony Uczestników Systemu GS1, w tym ponad 50 tysięcy w Polsce.

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