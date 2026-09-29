Znany preparat witaminowy wycofany w całej Polsce. Fot. shutterstock

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) wycofał z obrotu w całej Polsce jedną serię leku na niedobory witaminowe, które kupowały szpitale i podawały pacjentom w formie kroplówki. Decyzję podjęto po tym, jak w jednej z fiolek po rozpuszczeniu preparatu wykryto szkło.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Ta sprawa rozpoczęła się już w maju tego roku po zgłoszeniu z Poznania. Personel jednej z tamtejszych aptek przyszpitalnych, przygotowując lek do wstrzyknięcia, dostrzegł w fiolce znacznych rozmiarów odłamek szkła tuż po rozpuszczeniu proszku. Zanieczyszczona fiolka trafiła do szczegółowych badań, a 15 maja Główny Inspektorat Farmaceutyczny prewencyjnie wstrzymał sprzedaż serii tego leku w całej Polsce.

GIF zdecydował ws. leku po odnalezieniu szkła we fiolce

Ostateczna decyzja zapadła 24 września. GIF nakazał całkowite "wycofanie z polskiego rynku określonej partii leku" oraz "zakazał jej dalszego wprowadzania do obrotu, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności".

REKLAMA

Decyzja dotyczy następującego produktu:

Lek: Viantan (proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 fiolek po 932 mg) Numer serii: 82947TB24 Termin ważności: 05.2027 Kod GTIN: 05909991379858 Podmiot odpowiedzialny: B. Braun Melsungen AG (Niemcy)

Viantan to podawany dożylnie preparat zawierający zestaw 13 kluczowych witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach. Można go podawać osobom dorosłym, młodzieży oraz dzieciom od 11. roku życia w sytuacjach, gdy odżywianie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające bądź wręcz przeciwwskazane.

Mimo przeprowadzonego postępowania nie udało się precyzyjnie ustalić, jak doszło do zanieczyszczenia we wspomnianej fiolce. Producent zakładał m.in., że tamta feralna sztuka z odłamkiem szkła mogła trafić na linię produkcyjną jeszcze przed napełnieniem. GIF zaznaczył jednak, że brak pewności co do czystości pozostałych fiolek w serii wyklucza jej dalsze stosowanie.

REKLAMA

Podawanie leku drogą dożylną omija naturalne mechanizmy obronne organizmu, przez co obecność jakichkolwiek cząstek stałych stwarza ryzyko krytycznych powikłań. Dlatego GIF uznał natychmiastowe usunięcie serii z rynku za absolutny priorytet.

Inne wycofane leki w tym roku po decyzji GIF

Kilka miesięcy temu GIF wydał inny pilny komunikat, bo miliony z nas mogły mieć ten lek w domach. Mowa o Lorazepamie TZF (w formie roztworu do wstrzykiwań) na uspokojenie. Wstrzymano obrót produktem o dwóch mocach: 2 mg/ml oraz 4 mg/ml. Produkowała go firma Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. z siedzibą w Warszawie.

REKLAMA

W szczegółowym opisie decyzji GIF podał, że podczas testów laboratoryjnych wykryto, iż część ampułek zawierających lek ma go mniej, niż wynika z zatwierdzonej specyfikacji jakościowej produktu (parametr budzący zastrzeżenia to "objętość płynu uzyskiwana z pojemnika jednodawkowego").

Z kolei w maju tego roku GIF uderzył w inny popularny lek. Chodziło o aerozol Envil gardło (30 ml). "W przedmiotowej sprawie wyniki badań stabilności oraz wyniki badań prób referencyjnych przedstawione przez stronę wykazały, że serie objęte decyzją nie spełniają ustalonych dla nich wymagań jakościowych (wyniki poniżej limitu dla parametru zawartość etanolu)" – czytaliśmy w oświadczeniu GIF.