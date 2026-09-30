fot. materiały prasowe

Fabryka Gillette w Łodzi, stanowiąca część działalności Procter & Gamble w Polsce, obchodzi swoje 20-lecie. Zakład, który wystartował jako inwestycja typu „greenfield", w ciągu dwóch dekad stał się kampusem obejmującym produkcję, pakowanie i dystrybucję produktów do golenia marek Gillette i Gillette Venus. Dziś jest jednym z wiodących globalnych centrów P&G, które wspiera rozwój lokalnej gospodarki i społeczności w Łodzi.

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Zakład Gillette w Łodzi to już nie tylko fabryka. Dziś jest to zintegrowany kampus łączący produkcję, pakowanie i dystrybucję. Stąd na międzynarodowe rynki wyrusza szeroka gama innowacyjnych produktów do golenia Gillette i Gillette Venus, w tym m.in. serie Mach 3, Fusion, Venus Embrace i Venus Olay. Centrum pakowania obsługuje nie tylko zakład w Łodzi, ale także fabryki w Aleksandrowie Łódzkim i Berlinie. Oprócz regularnego portfolio produktów powstają tu limitowane edycje wyrobów Gillette towarzyszące ważnym wydarzeniom sportowym, takim jak turnieje piłkarskie i wyścigi kolarskie. Centrum dystrybucji wysyła maszynki do golenia do 70 krajów na pięciu kontynentach.

Podczas uroczystości 20-lecia łódzkiego kampusu P&G, Uluc Ayik, CEO Procter & Gamble w Europie Centralnej powiedział: „Fabryka Gillette w Łodzi to jeden z kluczowych elementów wszechstronnej obecności P&G w Polsce. W naszych trzech zakładach produkcyjnych, biurze handlowym, globalnym hubie IT oraz europejskim centrum zarządzania łańcuchem dostaw zatrudniamy ponad 5000 osób. 20-lecie działalności fabryki Gillette w Łodzi to okazja, by opowiedzieć o działaniach, które podejmujemy, by nieustannie dostarczać konsumentom innowacyjne produkty najwyższej jakości, wnosić wkład w rozwój polskiej gospodarki, jak również rozwijać umiejętności techniczne i menedżerskie naszych pracowników, będących naszym największym atutem”.

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fot. materiały prasowe

W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli m.in. Tom Rose, ambasador USA w Polsce, przedstawiciele lokalnych władz państwowych i samorządowych, posłowie województwa łódzkiego, przedstawiciele ministerstw, partnerów biznesowych i organizacji społecznych.

Tom Rose, ambasador USA w Polsce, docenił sukcesy P&G w Polsce oraz prodkreślił wkład amerykańskich przedsiębiorstw w rozwój lokalnej gospodarki: „Ta inwestycja to wspaniały przykład tego, co amerykańskie firmy wnoszą do Polski: kapitał, technologię, innowacje, nowoczesne miejsca pracy i możliwości rozwoju dla polskich pracowników i dostawców”.

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Występujący w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szymon Stachowiak stwierdził: „Dwadzieścia lat obecności Gillette w Polsce to dowód na to, że nasz kraj może być hubem produkcyjnym dla globalnych inwestorów na dziesięciolecia. Prezydent konsekwentnie podkreśla, że trwała obecność kapitału zagranicznego, w połączeniu z rozwojem polskiej ekspertyzy, to jedna z realnych dróg do wzmocnienia naszej pozycji gospodarczej w Europie. Produkty wytwarzane w Polsce trafiają obecnie na rynki na całym świecie, a to najlepsza wizytówka polskiego przemysłu”.

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Christoph Reif, lider Kampusu P&G Gillette w Łodzi, powiedział: „Nasza łódzka fabryka wskazuje kierunki rozwoju innowacji, nieustannie doskonaląc procesy produkcyjne i technologie cyfrowe, aby dostarczać konsumentom produkty Gillette najwyższej jakości. Jestem niezwykle dumny z naszego zespołu, dzięki któremu powstają te innowacje. Naszą ambicją jest tworzenie miejsca pracy, w którym każdy może się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności”.

Łódzki kampus Gillette jest głęboko zaangażowany w życie lokalnej społeczności. To jeden ze znaczących pracodawców w regionie, oferujący różnorodne ścieżki kariery. Aktywnie współpracuje z lokalnymi uniwersytetami i szkołami, wspiera wolontariat pracowniczy i uczestniczy w wielu programach społecznych.

fot. materiały prasowe

„Jubileusz 20-lecia fabryki Gillette doskonale wpisuje się w szerszą historię transformacji gospodarczej Łodzi”– powiedział Adam Pustelnik, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Łodzi. „Dwie dekady temu miasto znajdowało się w zupełnie innej sytuacji gospodarczej. Od tego czasu Łódź konsekwentnie zmienia się w kierunku gospodarki w coraz większym stopniu opartej na wiedzy, zaawansowanych technologiach i wyspecjalizowanych usługach. 20-lecie fabryki P&G Gillette w Łodzi to okazja nie tylko do podsumowania jej imponujących osiągnięć, ale także do spojrzenia w przyszłość. Jestem przekonany, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój, nowe projekty, innowacyjne rozwiązania oraz jeszcze silniejsze związki z Łodzią”.

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Bliskie relacje między fabryką Gillette a Łodzią potwierdza zaangażowanie zakładu i jego pracowników w lokalne inicjatywy społeczne. Działania te doceniają łódzkie organizacje non-profit: „Od lat zakład Gillette w Łodzi pomaga zmieniać codzienność naszej społeczności na lepsze” – powiedziała Joanna Paduszewska, Prezeska Fundacji ‘Słonie Na Balkonie’. „Ich pełni pasji wolontariusze i konsekwentnie realizowana przez firmę pomoc rzeczowa, pozwoliły realnie pomóc wielu potrzebującym.”

Dwudziestoletnia działalność Gillette w Łodzi to dobry przykład zaangażowania P&G w dostarczanie innowacyjnych produktów, zapewnienie zrównoważonego rozwoju i wywieranie pozytywnego wpływu na społeczność, do której należy.

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Najważniejsze wydarzenia z 20 lat istnienia zakładu Gillette w Łodzi:

Zintegrowane operacje: Kampus w Łodzi łączy produkcję, pakowanie i dystrybucję, co czyni go jednym z kluczowych centrów łańcucha dostaw P&G na całym świecie, eksportującym na ponad 70 rynków. Lider innowacji: Zakład jest wiodącym ośrodkiem doskonalenia procesów produkcyjnych i rozwiązań cyfrowych. Innowacje produktowe: Fabryka Gillette w Łodzi jest jedynym producentem maszynek Venus Olay na świecie. Stąd pochodzi też wiele innowacyjnych produktów do golenia dla kobiet i mężczyzn. Miejsca pracy i społeczność: Kampus P&G Gillette zapewnia pracę 3000 osobom i aktywnie wspiera społeczność poprzez liczne inicjatywy. Wkład gospodarczy: Zakład jest częścią inwestycji P&G w Polsce, obok fabryki pieluszek Pampers w Warszawie, fabryki kosmetyków w Aleksandrowie Łódzkim, Europejskiego Centrum Zarządzania Łańcuchem dostaw, globalnego Centrum IT oraz biura marketingu i sprzedaży.