Cztery miasta, cztery okazje do spotkań. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego ruszyła w trasę po Polsce! Fot. materiały prasowe

Jesień w WSKZ rozpoczęła się od podróży – i to po całej Polsce! We wrześniu, w ramach drugiej edycji kampanii Kierunek Edukacja, na trasę wyruszył Edubus WSKZ – mobilna przestrzeń spotkań, inspiracji i rozmów o studiach. Zatrzymując się w czterech polskich miastach, uczelnia zapraszała uczestników do odkrywania nowych możliwości i przyjrzenia się własnym ambicjom.

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Kierunek Edukacja w trasie – jak WSKZ wyszła ze swoim przekazem poza akademickie mury?

Trwająca w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego kampania Kierunek Edukacja, której tegorocznym ambasadorem został Radek Kotarski, od początku udowadnia, że świadomy wybór własnego kierunku rozwoju to najlepsza inwestycja w przyszłość – nowe kompetencje i jakościowe wykształcenie. Wyruszając z tym przesłaniem w trasę po Polsce, WSKZ postawiła na bezpośrednią obecność w przestrzeni miejskiej, zamieniając sale wykładowe na mobilne centrum informacji w postaci brandowego, piętrowego autobusu rodem z brytyjskiego college’u.

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Podróż Edubusa nieprzypadkowo rozpoczęła się we Wrocławiu, gdzie bije serce uczelni. Uczestnicy mieli okazję spotkać się tu z Nikodemem Rudzińskim znanym w przestrzeni internetowej jako Szhakal – twórcą internetowym, przedsiębiorcą oraz wykładowcą, który tłumaczy jak wykorzystać nowe technologie, sztuczną inteligencję i narzędzia cyfrowe do ułatwienia codziennej pracy. Kolejne dni przyniosły spotkania w Katowicach, Łodzi i Gdańsku i choć każde z tych spotkań miało swój własny charakter, łączył je wspólny mianownik – otwartość na rozmowę o przyszłości.

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W ciągu czterech dni podróży Edubus WSKZ przyciągnął wielu uczestników, którzy chętnie podejmowali temat edukacji i własnego rozwoju. Wydarzenie pokazało, że potrzeba bezpośredniego kontaktu, inspiracji i spokojnej rozmowy o możliwościach kształcenia wciąż jest bardzo żywa — zwłaszcza gdy towarzyszy jej angażująca, dobrze zaprojektowana przestrzeń.

Fot. materiały prasowe

Edubus WSKZ – jakie atrakcje czekały na uczestników?

Prawdziwa przygoda rozpoczynała się tuż po wejściu do Edubusa, który pełnił funkcję mobilnego centrum informacji o Uczelni. W jego wnętrzu na uczestników czekały specjalnie zaprojektowane przez WSKZ strefy prowadzące ich przez kolejne etapy inspirującego doświadczenia.

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Pierwszym z nich było Silent Cinema – przestrzeń wyciszenia, półmroku i skupienia. Uczestnicy mieli tu okazję obejrzeć inspirujący seans o tym, jak istotne jest regularne poszerzanie wiedzy, rozwijanie kompetencji i pozostawanie otwartym na nowe możliwości.

Zaraz po seansie przyszedł czas na bardziej interaktywną formę zaangażowania. Strefa wiedzy zapraszała do sprawdzenia swoich umiejętności w quizie z nagrodami. Każdy mógł zdobyć upominek – plecaki, kubki, książki, długopisy i wiele innych przydatnych na studiach gadżetów.

Na odwiedzających czekała także strefa relaks & chill z wygodnymi leżakami oraz stacja z pyszną matchą w trzech wersjach, która umiliła odwiedzającym odpoczynek. Ta część eventu stanowiła również okazję do rozmowy o dostępnych kierunkach kształcenia i możliwościach dalszej nauki z ekspertami WSKZ.

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Fot. materiały prasowe

Własna historia sukcesu razem z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego

Zmiana najczęściej zaczyna się od pierwszego, małego kroku. Może być nim uświadomienie sobie chęci zmiany pracy, odwiedzenie strony internetowej uczelni czy rozpoznanie własnych zainteresowań i predyspozycji. Z czasem, gdy widać szansę na rozwój, przychodzi moment, w którym zapada decyzja: jestem gotów na zmianę.

Do tego właśnie pierwszego kroku zachęca kampania WSKZ Kierunek Edukacja – do obrania własnego, indywidualnego kierunku i wytyczenia ścieżki, na której studia i zdobywanie wiedzy stają się początkiem – impulsem do odważnego sięgania po nowe możliwości.

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Podróż Edubusa WSKZ po polskich miastach idealnie wpisuje się w tę koncepcję i udowadnia, że decyzja o rozwoju może zapaść w najmniej oczekiwanym momencie – czasem wystarczy rozmowa lub chwila refleksji nad własną przyszłością.

Fot. materiały prasowe