fot. materiały prasowe

Plus obchodzi dzisiaj 30-lecie działalności. Z tej okazji operator przygotował dla klientów specjalne podziękowania, jubileuszowe promocje oraz wyjątkową ofertę pakietów streamingowych. Pakiety trzech serwisów: Amazon Prime, Apple TV i Disney+ oraz Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime dostępne są od dzisiaj w limitowanej, wyjątkowej cenie 30 zł/mies. Dodatkowo, wybrane smartfony motorola, Xiaomi oraz Samsung można kupić nawet 1000 zł taniej.

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30 lat zapisane w liczbach

Od 1996 roku Plus konsekwentnie rozwija usługi telefonii komórkowej, internetu i rozrywki, wprowadzając technologie, które przez trzy dekady zmieniały sposób komunikowania się milionów Polaków. Jubileusz jest okazją do podsumowania tej drogi, również za pomocą liczb pokazujących skalę codziennego korzystania z usług operatora.

W ciągu 30 lat klienci Plusa wykonali łącznie niemal 500 mld minut połączeń wychodzących . Gdyby prowadzić jedną nieprzerwaną rozmowę przez tak długi czas, trwałaby ona blisko 951 tys. lat. To niemal milion lat nieprzerwanego kontaktu między ludźmi. W tym czasie wysłali również 270,6 mld SMS-ów . Gdyby odczytywać je w tempie jednej wiadomości na sekundę, zajęłoby to ponad 8,5 tys. lat, i to bez ani jednej przerwy. Przez ten czas przesłali także łącznie 16,8 eksabajta danych. Taka ilość wystarczyłaby na około 2,4 mld godzin streamingu w jakości 4K, czyli nieprzerwany seans trwający ponad 270 tys. lat.

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fot. materiały prasowe

Prezenty dla klientów Plusa

- Największą wartością Plusa od zawsze są nasi klienci. To dzięki ich zaufaniu możemy dziś świętować 30 lat obecności na rynku. Jubileusz jest dla nas okazją, by podziękować nie tylko słowami, lecz także konkretnymi prezentami i specjalnymi ofertami przygotowanymi z myślą o klientach. Chcemy, aby każdy mógł znaleźć wśród nich coś dla siebie, od rozrywki i dodatkowych usług po atrakcyjne ceny urządzeń - mówi Maciej Stec, Prezes Zarządu Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Jednym z głównych elementów jubileuszowej oferty jest specjalna promocja na pakiety streamingowe. Od 1 października do 3 listopada 2026 roku klienci Plusa i Polsat Box, którzy podpiszą nową umowę lub przedłużą dotychczasową, mogą skorzystać z trzech popularnych serwisów w ramach wyjątkowej na tle rynku cenie:

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Amazon Prime, Apple TV i Disney+ - razem za 30 zł miesięcznie, Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime - razem za 30 zł miesięcznie.

To oznacza, że w cenie jednego serwisu streamingowego klienci otrzymują dostęp aż do trzech popularnych platform z filmami i serialami. Co ważne, promocyjna cena 30 zł miesięcznie jest gwarantowana przez cały okres trwania umowy.

fot. materiały prasowe

Jubileuszowe niespodzianki przygotowano również dla wszystkich klientów posiadających aktywny abonament w Plusie. Każdy z nich może wybrać jeden z trzech prezentów:

nielimitowany internet w telefonie przez miesiąc bez dodatkowych opłat, usługę Ochrona Internetu w wariancie Plus przez miesiąc bez dodatkowych opłat, dostęp do atrakcyjnego filmu z biblioteki Polsat Box Go.

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Klienci korzystający z oferty Plus Na Kartę mają możliwość obejrzenia filmu w ramach serwisu Polsat Box Go.

Z okazji 30-lecia operator obniżył nawet o 1000 zł ceny wybranych smartfonów. Przykładowo, w jubileuszowej ofercie w opcji na 12 rat dostępne są modele:

motorola edge 70 Fusion 5G 8/256GB - 1799 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1999 zł) - taniej o 200 zł, motorola razr fold 5G 16/512GB - 7999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 8999 zł) - taniej o 1000 zł, XIAOMI REDMI Note 17 Pro 5G 6/256GB - 1599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1799 zł) - taniej o 200 zł, XIAOMI 17T Pro 5G 12/512GB - 2999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3999 zł) - taniej o 1000 zł, Samsung Galaxy Z Fold 8 5G 12/512GB - 8599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9599 zł) - taniej o 1000 zł.

Szczegóły wszystkich jubileuszowych promocji oraz możliwość wybrania prezentu są dostępne na stronie plus.pl/30urodziny.

fot. materiały prasowe

Wyjątkowe podziękowania dla klientów związanych z Plusem od 30 lat

Szczególne wyróżnienie przygotowano dla 10 klientów z najdłuższym stażem, którzy są związani z Plusem nieprzerwanie od początku działalności operatora. Każdy z nich może skorzystać z indywidualnie dopasowanego pakietu obejmującego nawet cztery usługi za 0 zł przez 24 miesiące. W ramach pakietu usług za 0 zł klient może wybrać abonament komórkowy, internet światłowodowy lub mobilny oraz telewizję od Polsat Box. Klienci z najdłuższym stażem otrzymają również atrakcyjny smartfon.

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Plus. Od 30 lat dla Was

Jubileuszowi towarzyszy kampania pod hasłem „Plus. Od 30 lat dla Was”, będąca podziękowaniem dla klientów za zaufanie i wspólnie napisane trzy dekady historii.

W pierwszym spocie życzenia i podziękowania przekazują reprezentanci Polski w siatkówce, z którymi Plus od lat dzieli najważniejsze sportowe emocje. Bohaterami drugiego materiału są Ada i Michał, znani z kampanii reklamowych rozgrywających się w salonach Plusa. Tym razem również dziękują klientom za wspólne 30 lat.

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