Fot. Własne

Odbierasz zamówioną książkę, wysyłasz paczkę bliskiej osobie albo robisz zakupy online? Przy okazji możesz zbierać InCoiny, czyli punkty, które wymienisz na nagrody w aplikacji InPost Mobile. Dowiedz się więcej!

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Co możesz zyskać w programie lojalnościowym InPost?

Zniżka na wysłanie kolejnej paczki, a może voucher do którejś z popularnych marek? Takie propozycje nagród możesz znaleźć w programie lojalnościowym InPost. Zbierasz je w aplikacji InPost Mobile za realizację wyzwań.

Nie musisz od razu wybierać nagrody. Możesz najpierw przejrzeć dostępne propozycje i sprawdzić, ile InCoinów potrzebujesz, żeby odebrać tę, która Cię interesuje.

Zajrzyj do aplikacji i sprawdź swoje InCoiny

Otwórz InPost Mobile i wybierz zakładkę „Nagrody” na dolnym pasku. Zobaczysz w niej swoje saldo InCoinów. Niżej znajdziesz „Historię InCoinów” – tutaj sprawdzisz zdobyte i wykorzystane punkty.

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Za jakie wyzwania możesz zbierać InCoiny

W programie lojalnościowym InPost znajdziesz dwa rodzaje wyzwań: Zawsze w grze i Szybka akcja. Zawsze w grze to wyzwania dostępne na stałe, związane z korzystaniem z usług InPost. Każde z nich pozwala na zdobycie określonej liczy InCoinów.. Możesz więc sprawdzić, ile punktów otrzymasz za daną aktywność, zanim ją wykonasz.

Gdy wysyłasz paczkę czy odbierasz swoje zamówienie, możesz jednocześnie realizować wyzwanie. Wystarczy, że spełnisz jego warunki.

Wśród punktowanych aktywności znajdziesz m.in.:

Odbieranie przesyłek przez Paczkomat, PaczkoPunkt lub od kuriera Nadanie przesyłki krajowej lub międzynarodowej Przekierowanie przesyłki kurierskiej i odbiór przez Paczkomat Przedłużenie czasu odbioru paczki przez Paczkomat

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W tej sekcji Szybka akcja pojawiają się dodatkowe wyzwania z określonym terminem realizacji, które mogą różnić się między użytkownikami aplikacji InPost Mobile.

Masz już InCoiny? Wybierz nagrodę

W zakładce „Nagrody” przejdź do sekcji o tej samej nazwie, gdzie znajdziesz propozycje podzielone na kategorie takie jak m.in.: InPost, rozrywka i hobby, podróże, zakupy i jedzenie, moda, elektronika, uroda i zdrowie, dom, zwierzęta, czy sport. Kliknięcie konkretnej nagrody otworzy jej opis z liczbą potrzebnych InCoinów oraz warunkami odbioru i wykorzystania.

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Masz wystarczającą liczbę InCoinów? Wybierz „Wymieniam” i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Odebraną nagrodę znajdziesz w sekcji „Moje nagrody”.

Lista wyzwań i o nagród mogą się zmieniać, dlatego warto regularnie zaglądać do zakładki „Nagrody” w aplikacji InPost Mobile.