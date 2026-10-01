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Transport materiałów budowlanych, wyposażenia ogrodu czy mebli wymaga niezawodnego sprzętu o wysokiej nośności. Standardowe konstrukcje stalowe bywają jednak ciężkie, co ogranicza ich rzeczywistą ładowność w ramach dopuszczalnej masy całkowitej (DMC). Rozwiązaniem tego problemu są nowoczesne przyczepy wykorzystujące lekkie metale. Czym charakteryzuje się przyczepka z burtami aluminiowymi, na jakie parametry zwrócić uwagę podczas zakupu oraz jaki model wybrać, by cieszyć się trwałością przez lata? Sprawdzamy!

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Czym są przyczepki z burtami aluminiowymi?

Przyczepki z burtami aluminiowymi to lekkie i odporne na korozję pojazdy transportowe, w których zastosowanie aluminium zamiast stali redukuje masę własną, zwiększając tym damym realną ładowność przyczepy.

Przyczepki z burtami aluminiowymi to lekkie, odporne na korozję pojazdy transportowe przeznaczone do przewozu towarów. Tradycyjne burty stalowe zastąpiono w ich przypadku profilami z aluminium. Zastosowanie tego materiału w konstrukcji bocznej znacząco obniża masę własną całej przyczepki, co bezpośrednio przekłada się na większą ładowność w granicach dopuszczalnej masy całkowitej (DMC do 750 kg).

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Konstrukcja ramy i trwałość burt

Aluminiowe profile burtowe łączą w sobie wysoce estetyczny wygląd z wysoką odpornością mechaniczną. Powłoka tlenku glinu zabezpiecza metal przed szkodliwym działaniem deszczu, śniegu oraz soli drogowej. Czyszczenie takich powierzchni nie jest skomplikowana – ogranicza się do prostego zmycia ich wodą z detergentem.

Rama nowoczesnych przyczepek aluminiowych opiera się na stabilnych profilach, które bardzo często wzmacnia spawana konstrukcja stalowa w miejscach poddawanych największym naprężeniom (np. przy dyszlu czy osiach). Aby uniknąć zjawiska korozji galwanicznej na styku dwóch różnych metali, producenci stosują specjalne uszczelnienia, przekładki izolacyjne lub powłoki ocynkowane. Górne krawędzie burt wykańcza się z kolei zaokrąglonymi profilami i wzmocnionymi listwami, które chronią konstrukcję podczas załadunku towarów na paletach.

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Typy burt aluminiowych i możliwości adaptacji do indywidualnych potrzeb

Wszechstronność przyczepek aluminiowych wynika z możliwości dostosowania ich konfiguracji do charakteru wykonywanych zadań. Na rynku dominują dwa podstawowe warianty burt:

burty pełne – o wysokości od 300 mm do 600 mm; szczelnie osłaniają transportowane materiały sypkie, drobne wyposażenie oraz towary na paletach; burty częściowe i zdejmowane – niskie boki pozwalają na swobodny załadunek z boku przy pomocy wózka widłowego. Ułatwiają one transport gabarytów wystających poza obrys.

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Powierzchnię transportową w prosty sposób uzupełnia się o antypoślizgową podłogę wykonaną z wodoodpornej sklejki brzozowej (zazwyczaj o grubości 9–12 mm), która dobrze znosi obciążenia punktowe. Z kolei pasy mocujące przypina się do uchwytów kotwiących umieszczonych w podłodze lub ramie, co zapewnia większe bezpieczeństwo ładunku.

Zastosowania w biznesie i użytkowaniu prywatnym

Niska masa własna i doskonałe właściwości antykorozyjne sprawiają, że przyczepy z burtami aluminiowymi są chętnie wybierane zarówno przez osoby prywatne, jak i sektory MŚP. Świetnie sprawdzają się w branży remontowo-budowlanej do transportu płytek, płyt kartonowo-gipsowych czy woreczków z chemią budowlaną.

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Lekka konstrukcja nie obciąża nadmiernie jednostki napędowej samochodu, co pomaga redukować zużycie paliwa w trasie. Jest to również idealny sprzęt dla firm ogrodniczych, serwisów sprzątających, branży meblarskiej oraz gospodarstw domowych potrzebujących stałego wsparcia przy przewozie większych zakupów.

Jakie przyczepki z burtami aluminiowymi warto kupić?

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań do przewozu rzeczy, postaw na wytrzymałą przyczepę marki Unitrailer. Popularnymi modelami do codziennego użytku profesjonalnego i prywatnego są przyczepki z serii Unitrailer Garden KIPP ALU (np. Garden KIPP 201 ALU lub Garden KIPP 231 ALU). Posiadają one lekkie, a zarazem sztywne burty aluminiowe, jak również ramę, którą cechuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i trudne warunki atmosferyczne.

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Wybór modeli z gładkim wykończeniem aluminiowym przekłada się na nowoczesny wygląd oraz wyjątkową łatwość w utrzymaniu czystości po pracach budowlanych czy ogrodowych. Co ważne, przyczepy Unitrailer oferują wysoką funkcjonalność dzięki zastosowaniu uchylnego dyszla – umożliwia on wygodny rozładunek materiałów sypkich oraz łatwy wjazd mniejszych pojazdów. Przestrzeń ładunkową wyposażono w antypoślizgową podłogę z wodoodpornej sklejki oraz demontowalną tylną burtę, dzięki czemu możliwy jest przewóz dłuższych elementów.

Unitrailer oferuje ponadto liczne opcje personalizacji przyczepek z burtami z aluminium – od dedykowanych stelaży z plandekami po dodatkowe nadstawki siatkowe. Jednocześnie marka zapewnia bezpośredni dostęp do oryginalnych części zamiennych, dzięki czemu przyczepka może służyć jeszcze dłużej.

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Podsumowanie

Przyczepki z burtami aluminiowymi Unitrailer stanowią kompromis pomiędzy niewielką masą własną, wysoki zapasem ładowności oraz odpornością na trudne warunki pogodowe. Wybór modeli od Unitrailer pozwala cieszyć się zwrotną, łatwą w utrzymaniu i wszechstronną przyczepą każdego dnia.