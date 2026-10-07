Smarwatch HUAWEI WATCH D3. Fot. na:Temat

Nadciśnienie tętnicze może przez długie lata nie dawać objawów, a jedynym sygnałem, że coś się dzieje, jest długotrwałe podniesienie ciśnienia tętniczego. Przypadłość ta coraz częściej dotyka też młode osoby. Dlatego warto wyrobić sobie nawyk regularnej kontroli tego parametru. Z dobrym sprzętem będzie to łatwiejsze. A tak właśnie postrzegam zegarek HUAWEI WATCH D3.

REKLAMA

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi nie ma żartów. Im wcześniej zostanie wykryte, tym szybciej można poprawić styl życia czy wdrożyć leczenie. Tylko trzeba je systematycznie monitorować. Osoby starsze miewają z tym kłopot, a co dopiero młodsze. W moim przypadku nadciśnienie nie jest – odpukać – powodem do zmartwień, ale przyznam, że mam pewien problem.

Z czym? Właśnie z regularną kontrolą tego ważnego parametru. Pewnie moje podejście wynika z tego, że nie mam zdiagnozowanej choroby, więc „mnie to nie dotyczy”. Ale może też z faktu, że w moim osobistym odczuciu nie dysponowałem wygodnym urządzeniem, którego regularne użycie nie wymagałoby dodatkowego wysiłku. Nie ma co ukrywać, że jeśli czegoś nie ma się pod ręką, a najlepiej na ręku, to się o tym zapomina. I tu do akcji wkracza smartwatch.

REKLAMA

Smarwatch HUAWEI WATCH D3. Fot. na:Temat

HUAWEI WATCH D3 – zegarek, który ma ciśnienie na oku

Moim zdaniem, inteligentny zegarek ucieleśnia ideał urządzenia do monitorowania ciśnienia krwi. Noszony jest na nadgarstku, więc ma się go cały czas przy sobie, a jego automatyczne funkcje przeprowadzają za użytkownika potrzebne pomiary. Przynajmniej w teorii, bo do tej pory miałem różne doświadczenia z tego rodzaju urządzeniami – większość modeli wyposażonych w tego typu funkcję w praktyce nie przeprowadza rzeczywistych pomiarów, a raczej dokonuje szacunków na bazie innych parametrów.

Zegarek HUAWEI WATCH D3 to jednak zupełnie inna historia. Po testach tego modelu mogę potwierdzić, że jego 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia krwi nie jest marketingowym hasłem. W jego pasku twórcy umieścili tzw. mankiet z miniaturową, mechanicznie pompowaną poduszką powietrzną. Jest ona połączona z precyzyjnym czujnikiem ciśnienia oraz zaawansowanym systemem HUAWEI TruSense.

REKLAMA

Smarwatch HUAWEI WATCH D3. Fot. na:Temat

Efekt z wprowadzenia tego rozwiązania jest taki, że zegarek nie tylko umożliwia stałe pomiary, ale przede wszystkim zapewnia dokładne odczyty ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Monitoring jest prowadzony również podczas snu. O tym, że nie są to opowieści z mchu i paproci świadczy moje świadectwo, ale jeśli dla kogoś jest to tylko opinia skromnego redaktora, to niech wszelkie wątpliwości rozwieje wyższa instancja.

Projektanci HUAWEI WATCH D3 tak zadbali o skuteczność zegarka w dziedzinie osobistej diagnostyki ciśnienia krwi, że ich urządzenie otrzymało w tym zakresie certyfikację medyczną. Można go tytułować pełnoprawnym nie tylko smartwatchem, ale także... wyrobem medycznym. Po tym, jak spełnił rygorystyczne normy unijnej dyrektywy CE MDR, nosi z dumą oznakowanie CE 0197. Sprawdźcie sami.

REKLAMA

Smarwatch HUAWEI WATCH D3. Fot. na:Temat

Zaawansowany strażnik mojego zdrowia

Zanim omówię pozostałe funkcje zdrowotne zegarka, podzielę się jeszcze jednym spostrzeżeniem w kontekście pomiarów ciśnienia. Mówi się "w zdrowym ciele zdrowy duch" i nieprzypadkowo "duch" rymuje się z "ruch". Aktywność fizyczna to jeden z elementów profilaktyki nadciśnienia. Ale nie powinno się przesadzać w drugą stronę. HUAWEI WATCH D3 ma specjalną funkcję, w ramach której rozpoczynasz ćwiczenia od... pomiaru ciśnienia. Dlatego dziękowałem zegarkowi, gdy po zakończeniu pomiaru ostrzegał mnie przed zbyt intensywnym wysiłkiem. Po zakończeniu ćwiczenia dokonujemy kolejnego pomiaru, a porównanie obu wartości (przed i po) też może wykazać, w jakiej kondycji jest nasz układ krążenia.

Oprócz pojedynczych pomiarów ciśnienia, jest też opcja 24-godzinnego, ambulatoryjnego pomiaru – coś na zasadzie holtera, co też pozwala sprawdzić, jak wygląda nasze ciśnienie w ciągu doby, z uwzględnieniem nocnego odpoczynku, podczas którego zegarek automatycznie rozpoczyna pomiary co 15-30 min.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Na monitorowaniu ciśnienia tętniczego przez całą dobę HUAWEI WATCH D3 nie zamyka tematu pt. "jak troszczyć się o zdrowie swojego użytkownika?". Mogłem na niego liczyć też w innych aspektach profilaktyki. W dostępnym pod ręką pakiecie zdrowotnym znalazłem m.in. badanie tętna, monitoring natlenienia krwi (SpO2), kontrolę poziomu stresu, analizę fali tętna (PPG), pomiar EKG czy obserwację jakości snu. I choć funkcje te już nie są objęte certyfikatem medycznym, to nadal ich monitorowanie może pokazywać trendy, a przez to być pierwszym impulsem do konsultacji z lekarzem, gdy odkryję coś, co mnie zaniepokoi.

REKLAMA

Producent nazywa go "wszechstronnym urządzeniem do kompleksowego i inteligentnego zarządzania samopoczuciem użytkownika" i przychylam się do zdania, że nie jest to stwierdzenie na wyrost. Tym bardziej że pod lupę mogłem wziąć zdrowie swoich bliskich. Wystarczyło uruchomić funkcję "Społeczność Zdrowie" w aplikacji "HUAWEI Zdrowie", by mieć wgląd w pomiary członków rodziny z ich urządzeń i otrzymywać powiadomienia o wykrytych nieprawidłowościach.

Aplikacja "HUAWEI Zdrowie". Fot. na:Temat

Zachęcający do kontroli zdrowia design

À propos ekranu, to i pod tym względem Huawei dał z siebie wszystko. Na dużym wyświetlaczu AMOLED o przekątnej 1,92 cala i jasności dochodzącej do 3000 nitów mogłem wszystko bezproblemowo odczytać, również w te jesienne dni, gdy zza chmur wyglądało słońce. To istotny atut, bo skoro zegarek daje dostęp do wielu zbiorczych raportów, takich jak "Zdrowie na oku" czy "Stan emocjonalny", to ich lektura musi odbywać się w komfortowych warunkach.

REKLAMA

Test zegarka Smarwatch HUAWEI WATCH D3. Fot. na:Temat

Jestem też pod wrażeniem, że cała ta precyzyjna i czujna aparatura do kontroli tylu wskaźników samopoczucia oraz śledzenia aktywności fizycznej w ramach blisko 100 trybów sportowych zmieściła się w tak ultrasmukłej i lekkiej obudowie. Trzecią generację zegarka Huawei "odchudził" w korpusie i pasku, jednocześnie powiększając stosunek ekranu do całości. Z takiego stylowego ciśnieniomierza na nadgarstku to ja chcę korzystać jak najdłużej i sądzę, że nie będę odosobniony w tym zdaniu.

Test zegarka Smarwatch HUAWEI WATCH D3. Fot. na:Temat

O tym zegarku mógłbym pisać jeszcze długo, ale pozwolę sobie streścić podsumowanie do słów, że HUAWEI WATCH D3 to naprawdę wyjątkowe urządzenie, inne niż wszystkie – to jedyny smartwatch na rynku polskim z certyfikowanym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi, z mechanicznie nadmuchiwanym mankietem*. Jeśli poszukujecie smartwatcha z zaawansowanymi funkcjami monitorowania zdrowia, to nie traćcie czasu. Do 1 listopada możecie go sobie sprezentować w cenie z rabatem w wysokości 200 zł i jeszcze otrzymacie gratis 3 miesiące subskrypcji na aplikację HUAWEI Health + usługi serwisowe na cały rok. Na zdrowie! * Stan na dzień 01/10/2026 r.

REKLAMA

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent – Huawei Device Co., Ltd. | Uprawniony przedstawiciel – Lotus NL B.V. | Podmiot prowadzący reklamę – Huawei Polska sp. z o.o.