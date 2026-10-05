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Są takie spotkania, podczas których rozmowa o zdrowiu zaczyna się nie od statystyk, ale od prostego pytania: "Jak się masz?". Taki charakter miała inauguracja 15. edycji kampanii społecznej "Dotykam = Wygrywam", która 2 października odbyła się w Hotelu Presidential Warsaw.

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Jubileusz 15-lecia był okazją do spotkania kobiet, które od lat tworzą historię "Dotykam = Wygrywam", oraz tych, które właśnie do niej dołączyły. Jej inicjatorką i organizatorką jest Izabela Sakutova, założycielka Fundacji Wsparcie na Starcie.

Tegoroczna edycja ma bardzo osobisty motyw przewodni: SIOSTRZEŃSTWO – wzajemna troska, uważność i gotowość, by przypomnieć ważnej dla nas kobiecie o niej samej. Hasło "Bo jesteś dla mnie ważna. Zbadaj się" staje się dzięki temu prostą wiadomością, którą każda z nas może wysłać mamie, siostrze, przyjaciółce czy koleżance.

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Tak wyjątkowa okazja zgromadziła w jednym miejscu tłumy gości: ambasadorki, przyjaciół i Partnerów kampanii oraz mediów.

Na spotkaniu były: Beata Sadowska, Daria Widawska, Anna Maria Sieklucka, Siostry ADIHD, czyli Ilona i Milena Krawczyńskie, Alina Adamowicz, Joanna Brodzik, Monika Mrozowska, Aleksandra Kisio, Aneta Zając, Miss Poland Maja Todd, Anna Iberszer, Joanna Ceplin, Emilia Dankwa, Monika Kołodyńska-Lewandowska, Katarzyna Zdanowicz, Karolina Cwalina.

W tym roku do grona ambasadorek 15. Edycji kampanii "Dotykam=Wygrywam", dołączyły: Karolina Pilarczyk, Dominika Tajner, Daria Ładocha, Natasza Urbańska, Katarzyna Żak i Magda Steczkowska.

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O tym, jak przez 15 lat zmieniło się podejście kobiet do zdrowia i jakie są kolejne cele kampanii, mówiła jej inicjatorka, Izabela Sakutova:

"Z perspektywy czasu widzę, że temat zdrowia piersi przestał być tabu i kobiety rozmawiają o nim znacznie swobodniej. Naszym głównym celem jest teraz przekształcenie tej świadomości w regularne nawyki, byśmy przestały odsuwać swoje zdrowie na dalszy plan. Kampania Dotykam=Wygrywam oraz edukacja prowadzona przez wolontariuszki pokazują, jak ważne jest bycie dla siebie pozytywną egoistką. W duchu siostrzeństwa stworzyłyśmy też proste narzędzie na naszej stronie dotykamwygrywam.pl, które umożliwia jednym kliknięciem wysłanie hurtowo bliskim kobietom wiadomości z przypomnieniem o samobadaniu. Moim wielkim marzeniem jest BIUSTObus, mobilne centrum edukacji, które ma docierać do kobiet w całej Polsce, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Chcemy edukować w BIUSTOpozytywnej atmosferze i bez straszenia uczyć regularnego samobadania, dzięki któremu łatwiej zauważyć ewentualne niepokojące zmiany. Kluczem jest oswajanie własnego ciała i wyrabianie nawyków, które pomagają dbać o zdrowie, bez względu na miejsce zamieszkania. Cały projekt wspierają partnerzy akcji, przeznaczając dochód ze sprzedaży specjalnych produktów dedykowanych tej inicjatywie".

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Podczas spotkania ambasadorki mówiły o profilaktyce również przez pryzmat własnych doświadczeń. Natasza Urbańska podzieliła się osobistymi przeżyciami i opowiedziała o tym, dlaczego dziś szczególnie mocno wierzy w regularne dbanie o zdrowie:

"Jako kobiety często dbamy o wszystkich wokół, zapominając o sobie, dlatego musimy zmienić myślenie i nie bać się diagnozy. Idźmy na badania nie po to, by coś znaleźć, ale po to, by zyskać pewność i spokój, że jesteśmy zdrowe. Tematem tegorocznej kampanii jest siostrzeństwo i wzajemna troska, a ja w tej chwili myślę o najbliższych mi kobietach – mojej mamie, siostrze i córce, które chcę mieć przy sobie jak najdłużej. Choć sama długo zwlekałam z wizytą u lekarza, zrozumiałam, że badania profilaktyczne to tylko krótka chwila, która pozwala nam wygrać życie" – mówi Natasza Urbańska.

Dla Dominiki Tajner udział w kampanii ma szczególnie osobisty wymiar:

"Udział w tej kampanii to dla mnie ogromny zaszczyt, ponieważ sama wykryłam chorobę nowotworową wyłącznie dzięki rutynowej profilaktyce. Dzisiaj wykorzystuję swój głos, aby przypominać o badaniach. Jeśli chociaż jedna kobieta dzięki mnie pójdzie się przebadać, będzie to mój wielki sukces. Pamiętajmy o wspieraniu bliskich, ale bądźmy też zawsze dobrej myśli i pomocne dla samych siebie. Szczególne słowa skierowane na profilaktykę kieruję do kobiet samotnych: dbajcie o siebie i przebadajcie się, bo dla mnie jesteście najważniejsze" – mówi Dominika Tajner.

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Daria Ładocha zwróciła uwagę na znaczenie empatii i doświadczeń, które zmieniają nasze spojrzenie na zdrowie:

"Udział w tej kampanii to dla mnie ogromny zaszczyt, ponieważ łączy ona profilaktykę ze wsparciem kobiet. Do niedawna wierzyłam, że zdrowie zależy wyłącznie od naszego stylu życia, codziennych wyborów, zdrowych nawyków. Od wielu lat mówię, że jesteś tym, co jesz i od ciebie zależy twoje zdrowie, ale patrząc na cierpienie moich przyjaciółek i koleżanek, które przecież żyły zdrowo, a zachorowały, nie podpiszę się już pod tym stwierdzeniem. Ta świadomość uczy mnie jeszcze większej empatii wobec każdej kobiety, dla której diagnoza zawsze oznacza wywrócenie świata do góry nogami. Dotykam=Wygrywam to piękna misja skupiająca wyjątkowe kobiety" – mówi Daria Ładocha.

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Daria Widawska, ambasadorka kampanii od początku jej istnienia, opowiadała o tym, jak profilaktyka może stać się naturalnym elementem codziennego kalendarza:

"Kampania, której ambasadorką jestem od samego początku sprawiła, że co roku we wrześniu planuję w kalendarzu coroczny przegląd zdrowia. Tak jak dbam o ubezpieczenie auta, tak samo pamiętam o USG piersi, mammografii czy cytologii. Dbanie o siebie łączy się także z reCYClingiem. Oddając stary biustonosz w sklepie, zyskujemy zniżkę na nowy, dobrze dopasowany model Panache i przy okazji świetne samopoczucie. Wspierać działania fundacji można też poprzez zakup dedykowanych cegiełek, które znajdsują się na dotykamwygrywam.pl. Wszystkie te gesty budują wiedzę i wspierają edukację w zakresie profilaktyki raka piersi" – mówi Daria Widawska.

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O zmianie podejścia kobiet do badań mówiła również Joanna Brodzik:

"Fantastyczne jest to, że przez ostatnie lata zmieniło się podejście kobiet do badań profilaktycznych. Zmieniła się świadomość jak ważne jest samobadanie i jak ważne jest to, żeby przypominać nawet najbardziej zabieganym przedstawicielkom naszej płci, że mają obowiązek wobec swoich bliskich, a przede wszystkim wobec siebie, przechodzić ten pierwszy etap, jakim jest samobadanie. Jesteśmy tak pięknie różne i tak cudownie możemy sobie nawzajem fundować komplementy na temat swojej kobiecości, a obszar biustu uważam za doskonały do komplementowania" – mówi Joanna Brodzik.

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Anna Maria Sieklucka mówiła o trzech wartościach, które szczególnie kojarzą jej się z tegoroczną edycją:

"Czuję się zaszczycona, mogąc brać udział w tak ważnej kampanii dotyczącej profilaktyki raka piersi, bo wierzę, że jako kobiety powinnyśmy każdego dnia stawiać siebie na pierwszym miejscu. Kluczowe są dla mnie trzy wartości: wzajemność, wsparcie i kobiecość. Wzajemność polega na zjednoczeniu kobiet, przełamaniu tabu i otwartej rozmowie o naszym zdrowiu. Wsparcie wynika z tego, że nikt nie zrozumie kobiety tak dobrze, jak druga kobieta, często bez użycia słów. Z kolei kobiecość to umiejętność spojrzenia na siebie z czułością i pokochania siebie, niezależnie od tego, w jakim momencie życia i zdrowia się znajdujemy" – mówi Anna Maria Sieklucka.

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15. edycja to nie tylko rozmowy, ale również konkretne działania realizowane wspólnie z Partnerami. Panache, Monnari, Warsaw Genomics z programem Badamy Geny, Lilou, Wtórpol, MOEE i Bra Tape wspierają tegoroczną odsłonę kampanii poprzez produkty, edukację, działania ekologiczne i rozwiązania związane z profilaktyką.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów "Dotykam = Wygrywam" pozostaje reCYCling biustonoszy. W ciągu 14 poprzednich edycji kobiety oddały już 261 293 biustonosze o łącznej wadze 16 331 kg. W tym roku akcja ponownie ruszyła w całej Polsce – w partnerskich punktach brafittingowych można oddać nieużywany już biustonosz i otrzymać 20 zł rabatu na nowy model Panache. Zebrane biustonosze wchodzą w drugi obieg, w duchu zero waste, dzięki Wtórpol, partnerowi akcji.

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Kampania ma również swój cyfrowy wymiar. BIUSTOapka, bezpłatna aplikacja mobilna, z której korzysta już ponad 155 tysięcy kobiet, krok po kroku instruuje, jak wykonać samobadanie, przypomina o cyklicznych kontrolach – USG, mammografii i cytologii – oraz wskazuje BIUSTOpozytywne punkty brafittingowe w całej Polsce.

Jubileuszowa edycja ma również bardzo konkretny cel – BIUSTObus, mobilne centrum edukacji o zdrowiu piersi, które ma docierać do kobiet w całej Polsce, również do mniejszych miejscowości i miejsc, gdzie dostęp do rzetelnej edukacji profilaktycznej jest trudniejszy.

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Do zakupu BIUSTObusa przybliżają kampanię specjalne produkty-cegiełki. 100% przychodu ze sprzedaży koszulki Monnari, a także 100% zysku ze sprzedaży sportowego biustonosza Boundless Panache Sport oraz szczotki do masażu piersi Bra Tape zostanie przeznaczone na ten cel, a część dochodu ze sprzedaży produktów kampanijnych przygotowanych przez Lilou, Badamy Geny i MOEE również wesprze realizację tego priorytetowego celu.

Spotkanie prasowe , które poprowadziła Joanna Sokołowska-Pronobis, zainaugurowało jubileuszową 15. edycję , której przesłanie jest proste i zostaje z nami na dłużej: "Bo jesteś dla mnie ważna. Zbadaj się".

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