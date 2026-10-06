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Trudno rozdzielić pieniądze przeznaczone na bieżące wydatki od tych, które chcemy odłożyć na konkretny cel. Dlatego trzymanie ich na jednym koncie nie zawsze jest wygodne. Rachunek osobisty służy do opłacania rachunków, robienia zakupów. Z kolei na konto oszczędnościowe można przelewać nadwyżki albo część z wynagrodzenia i odkładać je na przyszłość. Zobacz, czy konto oszczędnościowe się opłaca i gdzie trzymać oszczędności.

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Czy pieniądze na koncie osobistym są oprocentowane?

To zależy od oferty banku, jednak najczęściej konto osobiste jest nieoprocentowane. Jeżeli zastanawiasz się, gdzie trzymać oszczędności, sprawdź rachunek oszczędnościowy. Zapewnia on stały dostęp do środków, pozwala generować zysk z odsetek, a do tego jest można go obsługiwać za pomocą bankowości internetowej.

Konto oszczędnościowe a inflacja – czy pieniądze na koncie tracą na wartości?

Nominalna kwota nie maleje, ale przy wzroście cen spada jej siła nabywcza. Wartość oceniaj zawsze po uwzględnieniu podatku. Gdy oprocentowanie netto jest niższe od inflacji, środki nadal realnie tracą, lecz wolniej niż na nieoprocentowanym rachunku.

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Jak działa konto oszczędnościowe i jak naliczane są odsetki?

Bank oblicza odsetki od salda według stawki oprocentowania konta oszczędnościowego, która podawana jest w skali roku na podstawie stanu środków na koniec każdego dnia. Uproszczony wzór to: saldo × oprocentowanie × liczba dni oszczędzania ÷ 365.

Jak naliczane są odsetki na koncie oszczędnościowym?

Kapitalizacja odsetek na koncie oszczędnościowym oznacza dopisanie zysku do salda, np. raz w miesiącu. Od kolejnego okresu odsetki mogą być liczone również od tej już wyższej kwoty. Podatek od odsetek na koncie oszczędnościowym wynosi 19 proc. Nie musisz go opłacać samodzielnie – tym zajmuje się bank. Na Twoje konto trafiają odsetki pomniejszone o ten podatek.

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Ile można zarobić na koncie oszczędnościowym?

Przykładowo, jeśli na koncie masz 10 tys. zł, oprocentowanie wynosi 4 proc. w skali roku, to po 12 miesiącach oszczędzania byłoby to 400 zł brutto, czyli 324 zł po odliczeniu podatku. Na ostateczną kwotę wpływa kapitalizacja odsetek.

Przy tej okazji warto od razu odpowiedzieć na częste pytanie: czy pieniądze na koncie oszczędnościowym są bezpieczne? Otóż tak, bo depozyty w bankach objętych polskim systemem chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny (do równowartości 100 tys. euro łącznie na deponenta w danym banku).

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Taka forma oszczędzania opłaca się, jeśli chcesz w prosty sposób rozdzielić finanse bieżące od poduszki finansowej. Dla wielu osób liczy się też spokojniejszy zysk, pozbawiony takich wahań czy ryzyka jak np. fundusze czy akcje.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze konta oszczędnościowego?

Przed przeniesieniem oszczędności sprawdź, czy przelewy z konta oszczędnościowego są płatne. Opłaty za konto oszczędnościowe zależą od oferty danego banku. W przypadku Rachunku oszczędnościowego Konto Lokacyjne w Banku BNP Paribas pierwsza transakcja w miesiącu jest bezpłatna. Jeśli jednak często sięgasz po odłożone pieniądze, miej na uwadze, że opłaty w jakimś stopniu zmniejszą wypracowany zysk.

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Zanim podpiszesz umowę z bankiem, dowiedz się czy można wypłacić pieniądze z konta oszczędnościowego w każdej chwili oraz czy wypłata z konta oszczędnościowego oznacza utratę odsetek.

Z Konta Lokacyjnego w Banku BNP Paribas możesz wypłacić środki w każdym momencie bez utraty naliczonych odsetek.

Konto osobiste czy oszczędnościowe – co wybrać?

Pod wieloma względami trudno te dwa rachunki porównać i wybrać tylko jeden z nich. Czy warto trzymać oszczędności na koncie osobistym? Wygodniejsze może być posiadanie dwóch rachunków – do bieżących opłat, przyjmowania wynagrodzenia i do oszczędzania.

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Kiedy zastanawiasz się, na co zwrócić uwagę przy wyborze konta oszczędnościowego, mogą też zastanowić Cię takie hasła jak: nowe środki na koncie oszczędnościowym. Co to znaczy? Najczęściej jest to nadwyżka ponad łączne saldo Twoich rachunków z dnia wskazanego przez bank. Samo przeniesienie pieniędzy między własnymi kontami może więc nie wystarczyć do uzyskania wyższego oprocentowania.